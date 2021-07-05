Ağlayan nehirler...

Diyor ki:
Umutlar yanar al kızıllıklarda
geceler şafak bekler uykusuzluğumda
gündüzüm ihanet çemberi kuşatmalarında
insanın yakıldığı yerde
su da yanar sevdiğim su da yanar.
*
Karadeniz’in sularında 32 ülkeden 5 bin asker ve 32 savaş gemisiyle başlayan ‘Deniz Esintisi 2021’ tatbikatı 11 Temmuz’a kadar sürecek...
Girdiği, geçtiği tüm yerleri viraneye dönüştürerek...
Nasrettin Hoca’nın ‘kazan doğurdu’ hikâyesindeki gibi bir sabah kalkanlar ‘kazan ölmüş’ yalanıyla yüzleşiyor... Kazanın doğurduğuna gerçekmiş gibi inananlar, öldüğüne dair yalanlara da inanmak istemiyor...
Devletlerin resmi finans kuruluşları, merkez bankaları, özel bankalar ve borsalar ile para piyasaları büyük panik halinde...
Ve yasal yollarla çekirge sürüsünün önünü kesmeye ve kurutmaya çalışıyor...
*
El Salvador ise kripto para Bitcoin’i resmi para ilan eden ilk ülke olurken, herkesin aklına “Bu parayla hangi ülkeden ne alacak?” sorusu geliyor...
Ya da hangi örgütün uyuşturucu veya silah satışından elde edilen karaparayı akladığı...
Karteller elinde bulundurdukları karaparayı duvarların içinde artık saklayamıyor...
Tıpkı, virüs gibi...
Afrika kıtasının en büyük kripto para platformu Africrypt, nisan ayında faaliyetlerini durdurmuş ve sahibi olan iki kardeş 17 yaşındaki Ameer Cajee ve 20 yaşındaki Raees Cajee ise “hack” kurbanı olduklarını iddia etmişti.
*
Dünyanın vardığı yer burası...
Bilgisayarlar üzerinden her tür yolsuzluğun ve dolandırıcılığın yapıldığı dijital hırsızlıklara kimse bir şey yapamıyor...
17 ve 20 yaşındaki iki kardeş 3,6 milyar dolarlık Bitcoin ile kayboldu.
İki ay öncesine kadar kripto para hırsızlıkları ve benzeri dolandırıcılıkların toplam maliyetinin 432 milyar dolara ulaştığını açıklayan CipherTrace araştırma şirketi, bu duruma acil müdahale edilmesi gerektiğini belirtiyor.
*
Nereye gidiyorlardı?
Körfez ülkelerine...
Çünkü, Yemen’de terör, açlık, işsizlik var...
Daha da ötesi var gibi görünen devlet yok gibi...
İnsanlarını koruyamıyor...
BM Uluslararası Göç Örgütü raporlarında geçen yıl sadece Akdeniz’de 2 bin 200 göçmenin hayatını kaybettiği yazıyor...
Uluslararası bazı yardım kuruluşları ise gerçek sayının açıklanan rakamlardan daha çok olduğunu söylüyor...
Nisan ayında ise Afrika’dan Avrupa’ya geçmek isteyen sığınmacıların bulunduğu üç teknenin batmasıyla 172 kişinin Akdeniz’de öldüğü açıklanmıştı...
Ve çıkıp da söyleyeceği dağları.
Saklı renklerin içinde biriktirilen sırları.
Kimseyi bulamayanlar, derdini ağaçlara ve kuşlara anlatıyor...
İnsan yüreğinin derinliklerine gömdüklerinin kayıp mezarlarını arıyor...
Hangisinin dost ve düşman olduğunu hatırlamaya çalışıyor...
“Unutma” diyen dervişin sözleri kulaklarında çınlıyor:
“Düşmanınla dost, dostunla düşman olan dostun değildir.”
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Saldırılar ile ilgili kamuoyuna açıklama yapan siber güvenlik sağlayıcısı NordLocker şirketi ‘Windows yazılımının kullanıldığı 3.25 milyon bilgisayardan ödeme bilgilerinin ele geçirildiğini’ duyurunca olayın boyutunun ne kadar büyük olduğu anlaşıldı...
Instagram, Netflix, Paypal, Roblox, Steam, Twitch ve Twitter hesaplarının hedef alındığını duyuran NordLocker, hacker’ların e-posta veya ‘önyükleme yazılımı indirerek virüs bulaştırma yoluyla’ kişisel verileri ele geçirdiklerini belirtti.
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NordLocker şirketince hazırlanan rapordan, kötü amaçlı yazılımlarla son iki yılda 26 milyon kişinin oturum açma kimlik bilgilerinin dahil olduğu çok sayıda bilginin çalındığını öğreniyoruz...
Şirket raporlarında, ‘web kameralarının kötü amaçlı yazılım tarafından ele geçirildiği’ bilgisini de paylaşmış.
Daha önemlisi çalınan verilerle hangi kötülüklerin yapılacağının henüz bilinmeyişi...
Ve gelecek yıllarda, çalınan verilerin gerçek sahiplerin dolandırılmasında kullanılabileceği konusunda uyaran NordLocker:
“Açıklığa kavuşturmak istiyoruz: Bu veritabanını biz satın almadık ve diğer tarafların bunu yapmasına göz yummayız”
Ve bilinmeyenleri de...
Dünya kamuoyunun odaklandığı ve perde arkasını merak ettiği sonuç bildirgesindeki konu başlıkları şöyle:
- 2030 Stratejisi’nin ayrıntılarında neler vardı?
- 8 kilit alanda alınan kararlar neydi?
- Türkiye’de kurulması kararlaştırılan NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi ne iş yapacak?
- Rusya ve Çin’i dizginleyebilmek için Ukrayna, Gürcistan’ın NATO’ya üye edilip edilmeyeceği...
Daha da ötesi gelecek yıllarda Irak ve Ürdün’ü de NATO’ya dahil etme planlarının olduğunu anlıyoruz...
*
Paradan daha çok para kazanabilme ihtimalinin dürttüğü hırsa yenik düşülüyor...
2008 yılında ABD’de mortgage finansal krizi dört yıl sürmüştü...
Krizin perde arkasında yaşananları ise ‘İçişleri’ adlı belgeseli izlediğimizde büyük resmi görebilmiştik... Yönetmen Charles Henry Ferguson tarafından çekilen belgesel filmde 2008’deki ekonomik kriz ve finansal erime seyirciye anlaşılır biçimde anlatılıyor...
Ünlü oyuncu Matt Damon’un oynadığı film kamuoyunda oldukça beğenilmişti...
*
Balona fazla üflemeyi kimsenin durdurmadığına ve herkesin gözü kapalı seyrettiğine dikkat çeken Soros, finans piyasalarını çok uyardığını ama kimsenin kendisini ciddiye almadığını belirtmiş ve demişti ki:
- Müzik bitene kadar dans devam eder... Lakin müzik çoktan bitmişti ama dans sürüyordu...
Nereye kadar?
Ağlayan nehirler...
"Kar yağmış yollara, örtünmüş izler” diyebileceğimiz beyaz sayfaları açabilmenin umuduyla yaşıyoruz...
O yaşadıklarımız dündü, bugün daha iyi şeyler olacak, diyerek güne başlıyoruz...
Gün bittiğinde anlıyoruz ki iyi şeyleri beklemek bir hayalden ibaretmiş...
Bazı alışkanlıklarımızı hiç değiştirmiyoruz...
En güzel şeylerin arasına bir kötülük sıkıştırıyoruz.
*
Yazılıp çizilenlere ya da olup bitenlerin ardından konuşulanlara bakıyoruz.
Öyle şeyler yaşanıyor ki...
Örnek mi...
Manisa ilinin Soma ilçesinde daha dört yıl önce yapılan devlet hastanesinin tıbbi atıklarının ve kanalizasyonun dereye ve oradan da Bakırçay Nehri’ne bağlandığını öğreniyoruz...
Duyarlı bir avukatın suç duyurusuyla öğreniyoruz ve birilerinin “yalan” diyebilmesini günlerce bekliyoruz...
Nafile...
*
Televizyonların haber bültenlerinde görüntüleri seyrediyoruz...
Yetkililer ise, nehrin 300 metre uzağında bulunan arıtma tesisine rağmen teknik nedenlerden dolayı kanalizasyonu dereye bağladıklarını savunuyor...
Bu nasıl bir müteahhitlik ve mühendislik anlayışıdır ki böylesine sorumsuz davranabiliyor?
Nasıl bir sistemdir ki, halkın vergileriyle halka hizmet diyerek ve halkın sağlığına kavuşması için yapılan bir hastane, tıbbi atıklarıyla halkı zehirleyecek, öldürecek...
Ve bu hoyratlığa ve açgözlülüğe nasıl izin veriliyor...
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sorumsuzluğun sorumlularını en ağır şekilde cezalandırmalıdır.
Çünkü o eski yılları hatırlıyorum...
İneğini, tarlasını satıp da ameliyat olmak isteyenleri ve kuyruklarda muayene olabilmek için saatlerce bekleyenleri, bir ilaç alabilmek için Almanya’dan bir tanıdık arayanları...
Son 20 yılda sağlık alanında devrim sayılabilecek yatırımlara imza atıldı.
Modern hastaneler bu ülkenin her yerine yapıldı.
Donatıldı.
Personel alımları yapıldı.
Ambulanslar alındı...
Şimdi böylesine bir hizmet anlayışını kirletenler kim olursa olsun cezalandırılmalıdır.
*
Bu ülke:
- Oğul insanlar vardır şafak vaktinde doğar akşam ezanında ölürler, diyerek tarif edilen insanlardan artık uzak durmalı...
*
Radyoda Gorki’nin bir hikâyesinden söz ediliyor...
Gorki diyor ki:
“Söylenmesi gereken bir şey her zaman çekinmeden söylenmelidir. Bir bebeğin mamasına azar azar bakır katarsanız kemiklerin gelişmesi durur ve çocuk cüce kalır. Aynı şekilde bir insanı altınla zehirlerseniz o adamın ruhu küçülür, solar, renksizleşir...”
*
Nehirlerimize, denizlerimize, derelerimize, göllerimize azar azar bir şeyler katılıyor...
Suyun akmadığı yerde ağaç yoktur.
Tarım yoktur.
Yaşam yoktur.
Kim yapıyorsa bu kötülüğü bu ülkeye, halka, en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.
Ve adalet uyumamalıdır.
Adaletten önce sosyal medya adreslerinde halk kendi yargılayıp kendisi karar vermeye başlarsa o ülkede adalet artık ölüdür.
Suçlular bulunmalıdır.
Aksi halde bir gün bir damla suyu bulmak için aramaya başladığımızda bilmeliyiz ki, halk ölmüştür!
İzleri örterek varacağımız yer, ağlayan nehirlerdir...
Ülkelerini açlık ve susuzluktan dolayı terk ederek başka yerlere gitmek isteyen mültecilerin sularda boğularak niye öldüklerini unutmayalım...