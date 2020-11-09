Ağlama duvarının dibi

Ve ‘günlerin kükreyerek geçen canavarlardan’ şikâyet ettiği günlerdeki gibi yaşıyoruz...
Apartmanlar yıkılıyor ve altında 114 kişi hayatını kaybediyor... 1.035 kişi yaralanıyor...
7 müteahhit tutuklanıyor...
Projeleri çizen, uygulayan, kontrol eden mühendislere bir şey olmuyor...
İnşaat ruhsatını veren, denetleyen, iskân veren belediye başkanlarına ve yetkililerine de...
Sorumsuz sorumluluk böyle bir şey galiba...
*
Kelimeleştiremediğimiz isyanları bir yerlerde saklıyoruz...
Ve yerkabuğu çatırdıyor...
Fay hatları kırılıyor...
Yanardağlar yanıyor...
Son 6 ayda Alaska, Los Angeles, İran, Yeni Zelanda, Yunanistan ve Meksika’da şiddetli depremler yaşanıyor...
Herkes farklı bir şeyler söylüyor...
*
Elazığ, Bingöl, Malatya, Muğla, İstanbul ve İzmir’deki depremler bizlere şehir planlamanın, yapılaşmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor...
Ve mimarlara, projeleri hazırlayan, uygulayan mühendis ve müteahhitlere, belediyelere ne kadar önemli görevlerin düştüğünü de...
İslam coğrafyasını yıkmaya, yakmaya, yağmalamaya ve öldürmeye alışkın Avrupalıların işgal sevdası hiç bitmiyor...
Bölüyorlar...
Parçalıyorlar...
Ve sonra da yönetiyorlar...
*
Kendilerine bağlı krallıkları, siyasi iktidarları kaç asırdan beri uzaktan kumandayla istedikleri gibi yönlendiriyorlar...
Ve sömürüyorlar...
Eğitimsiz, parasız, işsiz ve terörize edilen ülkelerin kaç nesli ziyan olup gitti bilmiyoruz ama Osmanlı devletinin yıkılmasıyla İslam coğrafyasında at koşturduklarını, herkesi birbirine düşman ettiklerini ve çatışmalardan beslendiklerini biliyoruz...
Bize de demokrasi ve insan hakları dersi vermeye devam ediyor...
İçine düştüğü yaman çelişkiyi de kimseye tarif edemiyor...
Sandık günü yaklaştıkça Macron ve peşindekilerin vaveylalarının artması da tesadüf değil...
*
Karikatürleriyle İslam dinine ve peygamberimize hakaret etmeyi gelenekselleştiren sözde mizah dergisi her geçen gün kendine çomak sokacak bir arı kovanı bulmakta zorlanmıyor...
Yayıncılığını tahrik, ırk, din ve kutsal değerlere hakaret üzerine inşa eden dergi sürekli farklı bir savaş çıkarmanın derdine düşmüş...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili rezil karikatürü yayınlaması da bize göre tesadüf değil...
Macron
Birileri çıkıp kanayan yaralarımıza tuz basıyor...
Bir gün Rusya, bir gün ABD, bir gün Mısır, Suriye, S. Arabistan ve bir gün Almanya, İngiltere ve Avusturya...
Doğu Akdeniz’deki yağmacı anlayışına ve çıkarlarına “Dur” diyen Türkiye’ye karşı agresif bir siyaset izleyen Fransa’da dahil bu koroya...
Çıkar çatışmalarını yeniden uyandırmaya gayret eden Macron, Türkiye’ye karşı Avrupa ve Arap ülkeleriyle ABD’yi aleyhimize kışkırtmaya gayret ediyor...
Türkiye’ye ağır yaptırımlar öneriyor...
Evrensel barışa giden tüm yollara mayın döşüyor...
*
Müslüman ve Arap Dünyası Çalışmaları Merkezi Araştırma Direktörü Dr.
Niye?
Diplomatik kaosun sayfalarını açabilmek için Macron her türlü kirli stratejiye herkesi ortak etmeye çalışıyor...
Dünya kamuoyunun dikkatini Türkiye’ye çevirebilmek ve kendini kahramanlaştırmak için çalışan Macron, ülkesini ve halkını her geçen gün yeni bir kaosa itiyor...
Ajandasındaki yüzlerce karalama sayfasında ne yazıldığını bilmiyoruz ama kör baykuşların gece yarılarında kendisinin kulaklarına fısıldadıklarını iyi biliyoruz...’
*
Fransız akademisyen François Burgat’ın yıllar önce yazdığı ‘Ya Paylaşma ya da Terör’ başlıklı yazısı aklımıza düşüyor...
Diyordu ki:
Terörizme karşı savaş silahlarının, onca geliştirilmiş ve güçlendirilmiş olmalarına rağmen tesirlerinin sınırlılığı bir kere daha gözler önüne serilmiş bulunuyor...
Ve kâbus bekleyenlerin eşiklerinde...
Herkes farklı bir hayalin peşinde at koşturuyor...
Duvarlara çarpan bir Türkiye beklentisiyle yaşayanlar sığındıkları mağaralarda yılanlara sarılarak yaşıyor...
*
Birileri, ABD seçimlerinde Trump’ın kaybedeceğini, Türkiye düşmanlığını çekinmeden ilan eden Biden’ın kazanmasını bekliyor...
Birileri, Biden’ın başkan seçilmesi halinde Türkiye yaptırımlarının ağırlaşacağını bekliyor...
Birileri, Putin’in Azerbaycan ve Ermenistan arasında süren savaşta Türkiye’yi köşeye sıkıştıracak bir tavır almasını bekliyor...
Birileri, Halkbank davasında Türkiye’nin yüklü bir miktarda para cezasını bekliyor...
COVID-19 yüzünden zengin ülkelerin büyük kalabalıkları karıncalar gibi gıda stoklayarak evlerine çekilirken yoksul ülkelerin halkları virüsle değil açlıkla savaşıyordu...
Ve yoklukla...
*
Zor günlerde dünyanın ihtiyaç duyduğu lojistik desteği sağladıklarını söyleyen WFP Sözcüsü Thomson Phiri diyor ki:
Küresel çaptaki kısıtlamalar sebebiyle her şey kapatılmıştı... Biz ise toplumları birbirine bağlayabildik...
*
Koronavirüs salgını ve savaşlar yüzünden dünyanın birçok yerinde insanlar açlık gerçeğiyle zor günler yaşıyor...
Sözcü
Dağlara buğdaylar serpin ki “Müslüman ülkelerde kuşlar aç” demesinler...
Ya şimdi?
*
Dağlara ateş serpiyorlar...
Ormanlardaki ağaçlar yanıyor...
Kuşlar yanıyor...
Ve insanlar...
*
Sanki bin yıllık hikâyemizi özetliyor...
*
İçimizde doğup büyüyen, yaşayan ve sonra da dağlara çıkan terör örgütü PKK’lıların ağaçları yakıp ateşe üfleyişlerini tarif ediyor...
Hatay ve Kahramanmaraş’taki ormanları ateşe vererek ağaçları yakan sapların yüreklerinin kuruduğuna bir kez daha şahit oluyoruz...
40 yıl boyunca dış güçlerin elinde bir balta gibi kullanılan örgüt akla gelmeyecek eylemlerini sürdürüyor...
Irk, dil ve mezhepsel ittifaklarını kurmayı, karıştırmayı ve savaşmayı da...
*
Kürt halkının haklarını savunuyor yalanlarıyla 40 yıldan beri Kürtlerin çocuklarını ateşe atıyor, ölüme gönderiyor...
Ağaçlar...
Hayvanlar...
Ve insanlarımız yandı...
Hataylı bir kadının çığlığı herkesin isyanını özetliyor:
Torunlarımızın geleceğini yaktılar!
*
“Kökünüz kurusun” diyoruz...
*
Adresleri de kahvehanelerdi...
Kahve bir araya gelebilmenin bahanesiydi...
Dünyanın en etkili gazetesiydi...
Ve spekülasyonların birçoğu, buralardaki fısıltılardan yayılıyordu...
Yıllar sonra yerini sosyal medya adreslerine bıraktı...
Aynı koro, fısıltılarına sosyal medyada devam ediyor...
*
Sosyal medyayı kullanan herkesi aklı başında insanlar sanıyoruz...
Lakin herkesin bir şeyleri çok farklı...
Kavuşmak, olmak, varmak, gitmek istediği...
Her sabah barış umutlarıyla kalkıyoruz ama olasılıktan gerçekliğe geçiş bir türlü gerçekleşmiyor...
Çünkü, herkesin farklı gizli bir gündemi var...
Barışarak değil, savaşarak kazanılan zaferlere son verilmedikçe barış bir hayal olarak kalacak...
*
Barışı sürekli dinamitleyenler var...
İçimizi karıştırıp savaş çıkarmak isteyenler var...
Az gelişmiş ülkelerin kendilerine sürekli kahraman arayışı bitmez...
*
Sosyal medyaya bakıyoruz da sayılarını bilemeyeceğimiz kadar kahramanlaştırılan, kutsallaştırılan kişilerin yalanlardan ibaret hikâyeleri pazarlanıyor...
Lüks araçlardan oluşan konvoylarla yollara düşenler kendilerine kuru kalabalık bulmakta zorlanmıyor...
Birkaç adamın yürüdüğü görüntülere duygusal bir türkü montajı ve sloganlardan oluşan sözlerle kolay kahraman olunuyor...
Ve bir daha anlıyoruz ki her yanımız bahar bahçe değil...
*
Kahramanlaştırılanların ne iş yaptıklarına bakıyoruz... Resmi bir işleri yok...
Türkiye’nin ise bugüne kadar Avrupa ülkesindeki yargılama sürecindeki hiçbir kişi ve kuruluş ile ilgili açıklama yaptığını hatırlamıyoruz.
Yargıya müdahaleyi şiddetle reddeden Avrupalılar, işlerine geldiği gibi davranma alışkanlıklarına her geçen bir yenisini daha ekliyor...
Bir yandan siyasi iradenin yargıya müdahalesinin kabul edilebilir olmadığını sürekli vurguluyor, diğer yandan işine gelen kişi ve kuruluşların yargılama sürecine siyasi iradenin müdahil olmasını ve bazı kişilerin serbest bırakılmasını istiyor...
*
Bu ülkenin yargı bağımsızlığı yok mu?
Bu kadar gürültüyü çıkartan AB, FETÖ’nün kaçak işinsanlarını, darbeci askerlerini, propagandistlerini sahiplenen kendi birliğinin ülkelerine, İngiltere ve ABD’ye bir şey demiyor...
Diyemiyor...
Aksine, hepsine sahip çıkıyor...
Fransa, Avusturya’nın Türkiye’ye karşı AB müzakerelerinin sona erdirilmesi, yaptırımların uygulanması konusundaki isteklerine Almanya hayır diyerek noktayı koydu...
Almanya Başbakanı Merkel gerginliğin ‘barışçıl bir şekilde çözülmesini’ teklif ederek tartışmaya kapattı...
*
AB liderleri eşitsizliğin ve adaletsizliklerinin faturasını Türkiye’ye çıkarmaya uğraşıyor...
Ve içerideki siyasi güçlerini koruyabilmek uğruna dışarıdaki sorunları derinleştirerek kendi kamuoyunu oyalamakla ekonomik krizlerini yönetiyor...
Yunanistan, Rum kesimine olağanüstü silah, uçak satışları yapıyorlar...
Doğu Akdeniz’de girdikleri ittifaklarla petrol ve gaz kaynaklarına ortak olmaya çalışıyorlar...
*
Türkiye’deki Hıristiyan azınlıklar ve Ayasofya Müzesi’nin camiye dönüştürülmesinden endişeli olduğunu ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’ya söylüyor...
Elpidophoros, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki duruşuyla ilgili de bir hayli endişeli imiş...
*
Çifte standart duygusunun zirvelerinde geziniyor birileri...
Başpiskopos, Yunanistan’ın Atina, Rodos, Selanik ve Batı Trakya’daki camilerin bazılarının kiliseye, müzeye çevrilmesinden ve birçoğunun yıkılmasından hiç endişe etmiyor...
Ve Ege Denizi’ndeki tüm adalara askeri birliklerinin yerleştirilmesinden de...
*
ABD bir yandan bize müttefik olduğunu söylüyor...
Yüz yıldan beri İslam coğrafyasını eğitimsiz, okulsuz, kitapsız bırakan ve dünyaya açılan tüm pencerelerini kapatanların kim olduğunu yazmıyor...
Bu ülkelere sattıkları silahların kaç trilyon dolar olduğunu...
Ve kimlerin sattığını da...
*
Silahlarla büyüyen kaç neslin kara cahil bırakıldığını ve tüm farklılıkları gizlice silahlandırıp örgütleyip birbirleriyle savaştırdıklarını da hiç yazmıyor...
Ülkeleri karıştırıp, bölüp sonra da kendilerine göre yönetenlerin kim olduklarını da...
Din, mezhep, ırk farklılıklarının üzerinden çatıştırma stratejileriyle coğrafyayı ateş çemberine çevirirken, kendileri petrol, gaz, altın kaynaklarına nasıl çöktüklerinden de hiç bahsetmiyor...
*
Bir yerden bir yere savruluşlarımız ve başımızı kaldıramayışımız bu yüzden...
Soğuk Savaş’ın bitip yerini ekonomik savaşlara bırakmasıyla küresel güçlerin sürekli kaos çıkararak yeni pazar arayışları ve yarışları sona ermiyor...
Pazarı karıştıran ABD sürekli kaos çıkarıp, karıştırıp kendine yeni aktörler buluyor ve başkalarına kapalı kendine açık çarşılar kuruyor...
S.Arabistan, BAE, Yemen, Sudan, Irak, Afganistan, Libya, Mısır, Lübnan ve Suriye’deki gibi...
*
11 Eylül terör saldırısını gerekçe gösteren ABD’nin yeni yol haritası da iki kutuplu bir dünyanın farklı bir kapısını aralıyor ve emperyal istekleri sınırsızlaşıyor...
Afganistan ile başlayıp Irak ile devam eden yeni pazarlara çökme arayışı her geçen gün kapımıza doğru yaklaşıyor...
Doğu Akdeniz’deki yeni ittifakların kimlerin arasında kurulduğuna bakmamız yeterli ve bu gerçek bize her şeyi anlatıyor...
Ağlama duvarının dibi
ABD’de başkanlık seçimini Biden kazandı gibi...
Neden?
Trump her ne kadar “Ben kazandım” diye açıklama yapsa da...
Dünyanın tüm liderleri Biden’a kutlama mesajı gönderiyor...
Trump ise kaybettiğini kabullenemiyor...
Oysa “ABD kazandı” diyerek çekilmeliydi...
Halkına veda etmeli...
Ve özür dilemeliydi...
*
Trump, 2016 seçimlerinde Hilary Clinton’dan daha az oy almasına rağmen seçiciler kurulunda 227 üyeye karşılık 304 üye alarak başkan seçilmişti...
4 yıl boyunca neler yaptı da kaybetti?
Bu soruyu sokaktaki bir çocuğa sorsaydı kaybedeceğini anlayacaktı ve nedenlerini de...
Biden ise Trump’ın hataları yüzünden kazanmıştır... Trump ise her geçen gün öfkeli kalabalığı büyüttüğünü ve bu yüzden kaybettiğini anladığı gün artık sandıklar toplanmış olur...
*
Trump, demokrasinin bir tahammül sanatı olduğunu anlayamadı...
Tweet’le devlet yönetilemeyeceğini de...
Şimdi herkes birbirine soruyor:
Tehlike çanları kimin için çalıyor?
Veya çalacak...
*
Biden kazandı gibi...
Birileri avuçlarını okşuyor...
Çanların Türkiye için çalacağını dört gözle bekleyenler de yanılıyor...
Yalnız bizim kapımızı çalacağını bekleyenler büyük hayal kırıklığına uğrayacak...
*
Trump’ın en büyük hatası bir polisin işlediği cinayetin üzerini örtmeye çalışmasaydı...
Dünya kamuoyunun gözleri önünde bir cinayeti savunması, arkasında durması kendisine karşı duyulan öfkeyi büyüttü...
Halkın can ve mal güvenliğini, ayrıca eşitliğini sağlamak için halkın oylarıyla göreve gelenler, devletin tepesine çıktığı andan itibaren devletin avukatı rolünü üstlenmeye bayılıyor...
Ve bir kesimi de ayrıcalık yapmaya çalışıyor...
Bu geleneksel duruş da büyük kalabalıkları öfkelendiriyor...
*
Trump neden kaybetti?
Alışılmadık bir lider ve başkan profili çiziyordu...
Kovboy stratejisiyle devleti idare etme yolunun sonu geleceği belli idi...
“Benim her dediğim olur” diyerek yola çıkan Trump, elinde bir çantayla ülkeleri dolaşıyordu...
Aklına geleni söylüyor, tehdit ediyor ve olmadık hakaretler ediyor ve olağandışı aykırı duruşlar sergiliyordu...
Arjantin ve Japonya’daki G-20 Zirvesi’ni takip ettiğimizde bunlara şahit olmuştuk...
*
Daha da önemlisi, Müslümanların asırlık şehri Kudüs’ü siyasi hesapları uğruna İsrail’in başkenti ilan etmişti...
Ve bir bugün karşılığını da böyle alacağını biliyorduk...
Trump’ın sonu artık Kudüs’teki ağlama duvarının dibidir...
Şimdi ailece ağlama duvarına gidip gözyaşı dökme vaktidir...
*
Trump’a ABD’deki Yahudilerin de ihanet ettiğine dair açıklamalar yapılıyor...
Eski İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara, Amerikan Yahudilerinin büyük çoğunluğunun başkanlık seçiminde Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden’a destek vererek Başkan Donald Trump’a “ihanet” ettiğini iddia ediyor...
*
Demokrasi ile yönetilen ülkelerde hiç kimsenin aklına estiği gibi, hoyratça halkı ve dünyayı yönetmeye hakkı yok...
Aşağılamaya...
Ve duyarsız kalmaya da...
Empati yoksunluğunun karşılığını bir gün herkesin alacağı da bilinmeli...
*
“Her dediğinin yapılmasını isteyen ilahlık iddiasında bulunur” diyen güzel dostumuzun sözleri aklımıza düşüyor...
Bu yüzden makul yaşamak, davranmak ve kararlar almak lazım.
Trump makul bir lider değildi.
Dış politikanın perdelerini kaldırarak, diplomasiyi açıkta bırakarak ilerleyen Trump, masayı düzenlemek için değil sanki dağıtmak için gelmiş gibiydi..
*
Pandemi süreciyle başlayan tehlikenin çanları için dünyayı perde arkasından yöneten güçlerin aktörleri diyordu ki:
Dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!
*
Şimdi bu sözün anlamını biraz daha anlıyoruz...
Trump gidiyor...
Putin için ise Parkinson hastalığı yüzünden ocak ayında istifa edeceği söyleniyor...
Merkel, Macron ve Johnson’un halleri de ortada...
Peki, bundan sonra neler olacak?
Velhasıl, dünya kimseye kalmıyor...
Çarşamba günkü yazımızda...