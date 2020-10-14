Ağaçlar gibi...

Adresleri de kahvehanelerdi...
Kahve bir araya gelebilmenin bahanesiydi...
Dünyanın en etkili gazetesiydi...
Ve spekülasyonların birçoğu, buralardaki fısıltılardan yayılıyordu...
Yıllar sonra yerini sosyal medya adreslerine bıraktı...
Aynı koro, fısıltılarına sosyal medyada devam ediyor...
*
Sosyal medyayı kullanan herkesi aklı başında insanlar sanıyoruz...
Lakin herkesin bir şeyleri çok farklı...
Kavuşmak, olmak, varmak, gitmek istediği...
Her sabah barış umutlarıyla kalkıyoruz ama olasılıktan gerçekliğe geçiş bir türlü gerçekleşmiyor...
Çünkü, herkesin farklı gizli bir gündemi var...
Barışarak değil, savaşarak kazanılan zaferlere son verilmedikçe barış bir hayal olarak kalacak...
*
Barışı sürekli dinamitleyenler var...
İçimizi karıştırıp savaş çıkarmak isteyenler var...
Az gelişmiş ülkelerin kendilerine sürekli kahraman arayışı bitmez...
*
Sosyal medyaya bakıyoruz da sayılarını bilemeyeceğimiz kadar kahramanlaştırılan, kutsallaştırılan kişilerin yalanlardan ibaret hikâyeleri pazarlanıyor...
Lüks araçlardan oluşan konvoylarla yollara düşenler kendilerine kuru kalabalık bulmakta zorlanmıyor...
Birkaç adamın yürüdüğü görüntülere duygusal bir türkü montajı ve sloganlardan oluşan sözlerle kolay kahraman olunuyor...
Ve bir daha anlıyoruz ki her yanımız bahar bahçe değil...
*
Kahramanlaştırılanların ne iş yaptıklarına bakıyoruz... Resmi bir işleri yok...
Türkiye’nin ise bugüne kadar Avrupa ülkesindeki yargılama sürecindeki hiçbir kişi ve kuruluş ile ilgili açıklama yaptığını hatırlamıyoruz.
Yargıya müdahaleyi şiddetle reddeden Avrupalılar, işlerine geldiği gibi davranma alışkanlıklarına her geçen bir yenisini daha ekliyor...
Bir yandan siyasi iradenin yargıya müdahalesinin kabul edilebilir olmadığını sürekli vurguluyor, diğer yandan işine gelen kişi ve kuruluşların yargılama sürecine siyasi iradenin müdahil olmasını ve bazı kişilerin serbest bırakılmasını istiyor...
*
Bu ülkenin yargı bağımsızlığı yok mu?
Bu kadar gürültüyü çıkartan AB, FETÖ’nün kaçak işinsanlarını, darbeci askerlerini, propagandistlerini sahiplenen kendi birliğinin ülkelerine, İngiltere ve ABD’ye bir şey demiyor...
Diyemiyor...
Aksine, hepsine sahip çıkıyor...
Fransa, Avusturya’nın Türkiye’ye karşı AB müzakerelerinin sona erdirilmesi, yaptırımların uygulanması konusundaki isteklerine Almanya hayır diyerek noktayı koydu...
Almanya Başbakanı Merkel gerginliğin ‘barışçıl bir şekilde çözülmesini’ teklif ederek tartışmaya kapattı...
*
AB liderleri eşitsizliğin ve adaletsizliklerinin faturasını Türkiye’ye çıkarmaya uğraşıyor...
Ve içerideki siyasi güçlerini koruyabilmek uğruna dışarıdaki sorunları derinleştirerek kendi kamuoyunu oyalamakla ekonomik krizlerini yönetiyor...
Yunanistan, Rum kesimine olağanüstü silah, uçak satışları yapıyorlar...
Doğu Akdeniz’de girdikleri ittifaklarla petrol ve gaz kaynaklarına ortak olmaya çalışıyorlar...
*
Türkiye’deki Hıristiyan azınlıklar ve Ayasofya Müzesi’nin camiye dönüştürülmesinden endişeli olduğunu ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’ya söylüyor...
Elpidophoros, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki duruşuyla ilgili de bir hayli endişeli imiş...
*
Çifte standart duygusunun zirvelerinde geziniyor birileri...
Başpiskopos, Yunanistan’ın Atina, Rodos, Selanik ve Batı Trakya’daki camilerin bazılarının kiliseye, müzeye çevrilmesinden ve birçoğunun yıkılmasından hiç endişe etmiyor...
Ve Ege Denizi’ndeki tüm adalara askeri birliklerinin yerleştirilmesinden de...
*
ABD bir yandan bize müttefik olduğunu söylüyor...
Yüz yıldan beri İslam coğrafyasını eğitimsiz, okulsuz, kitapsız bırakan ve dünyaya açılan tüm pencerelerini kapatanların kim olduğunu yazmıyor...
Bu ülkelere sattıkları silahların kaç trilyon dolar olduğunu...
Ve kimlerin sattığını da...
*
Silahlarla büyüyen kaç neslin kara cahil bırakıldığını ve tüm farklılıkları gizlice silahlandırıp örgütleyip birbirleriyle savaştırdıklarını da hiç yazmıyor...
Ülkeleri karıştırıp, bölüp sonra da kendilerine göre yönetenlerin kim olduklarını da...
Din, mezhep, ırk farklılıklarının üzerinden çatıştırma stratejileriyle coğrafyayı ateş çemberine çevirirken, kendileri petrol, gaz, altın kaynaklarına nasıl çöktüklerinden de hiç bahsetmiyor...
*
Bir yerden bir yere savruluşlarımız ve başımızı kaldıramayışımız bu yüzden...
Soğuk Savaş’ın bitip yerini ekonomik savaşlara bırakmasıyla küresel güçlerin sürekli kaos çıkararak yeni pazar arayışları ve yarışları sona ermiyor...
Pazarı karıştıran ABD sürekli kaos çıkarıp, karıştırıp kendine yeni aktörler buluyor ve başkalarına kapalı kendine açık çarşılar kuruyor...
S.Arabistan, BAE, Yemen, Sudan, Irak, Afganistan, Libya, Mısır, Lübnan ve Suriye’deki gibi...
*
11 Eylül terör saldırısını gerekçe gösteren ABD’nin yeni yol haritası da iki kutuplu bir dünyanın farklı bir kapısını aralıyor ve emperyal istekleri sınırsızlaşıyor...
Afganistan ile başlayıp Irak ile devam eden yeni pazarlara çökme arayışı her geçen gün kapımıza doğru yaklaşıyor...
Doğu Akdeniz’deki yeni ittifakların kimlerin arasında kurulduğuna bakmamız yeterli ve bu gerçek bize her şeyi anlatıyor...
Derin görüş farklılıklarının olduğu birlikte, aleyhimize bir kararın alınacağını ve tehlikenin çanlarının çalınacağını da tahmin etmiyoruz... Ve AB’nin liderler toplantısından Türkiye aleyhine yaptırımların çıkacağını körükleyenlere ve bekleyenlere de diyoruz ki umutlanmayın “Türkiye ile müzakerelere devam” çağrısı yapıp geçerler...
*
Stratfor’un kurucusu George Friedman’ın 2009 yılında “AB yıkıldı, çağırsa da gitmeyin” diyerek Türkiye’ye yeni stratejiler üretmişti...
2015 yılında yazdığı “Avrupa Krizi” kitabında da Avrupa için kapıda bekleyen olası savaşlardan söz etmişti...
Avrupa’nın yeniden şekillenmesinde Türkiye’nin nasıl bir rol oynayacağına dair öngörülerde bulunan Friedman katıldığı bir sempozyumda demişti ki:
Askeri kapasitesi İngiltere hariç Avrupa’nın en iyisi... Almanları sadece bir öğlenden sonra, Fransızları da eğer ortaya çıkma cesaretini gösterirlerse bir saat içinde bitirebilirler...
*
Friedman
Her türlü bela, kriz, oyun bu vatandaşların kaderi değildir...
*
Uyuşturucu baronlarına, kaçakçılara, vurgunculara, suç şebekelerinin eli kanlı katillerine, illegal yollardan geçinenlere, cezaevlerine sayısız defa girip çıkanlara, sabıka sicillerinin ansiklopediye dönüştüğü mafya örgütlerinin elebaşlarına gösterilen rağbet yüzünden, yeni kuşaklar oklarını kırıp dijital kalelerine çekilmiş...
*
“Babayım” diyerek dünya kamuoyunda şöhret kazananların işledikleri cinayetler ve kepazeliklerle kaç kişiyi babasız bıraktıklarını unutanların kahraman sayılmasından da bıkıp usandık...
Yeraltı dünyasının vahşi portrelerinin hayat hikâyelerinin filmlere, dizilere çekilmesinden ve romanlara yazılmasından da...
*
Sosyal medyanın tüm mecralarını öyle kullanıyorlar ki...
Birileri zeytinyağına başka yağları karıştırıp satıyor.
Ve birileri de telefonla milyonlarca lira dolandırıyor...
Kurdukları şirketlerle trilyonlar çarpıyor...
*
Birileri ‘Hocayım’ diyerek kadınların çıplak bedenine dua yazdığını söylüyor...
Birileri ‘Şeyhim’ diye kendini ilan ediyor ve garabet şeylere imza atıyor...
Birileri ‘Şifacıyım’ diyerek bitkileri karıştırıp satıyor...
Para ve güç dağına giden yolda her şeyi normalleştirmenin ve mubah görmenin sorumsuzluğunu yaşıyoruz...
Birileri aşıyla ilgili her gün ‘pek yakında’ diyerek hayali hikâyeler anlatıyor...
Gün kazanmanın derdine düşenlere karşı bilim adamları en erken üç yıl diyor...
*
Modern politik terörizm masallarıyla büyük kalabalıklar meşgul ediliyor...
Sokak lambalarının altında geçip giden ve biten sayısız insanın hayatları kimsenin umurunda değil gibi...
Her şeyin iyiye doğru gideceğine dair umut, insanoğluna özgü bir fantezi olduğu müddetçe her felaketin arkasındaki gerçekleri bilemeyeceğiz...
*
Denizlerin tuzlu dalgalarında sayısız mülteci boğularak hayatını kaybetti ve cesetleri kıyılara vurdu...
Gelenekselleştirdikleri davranışlarından biri...
Birinci Dünya Savaşı’nı...
Ve Haçlı seferlerini unutmadık...
Dünyanın yoksul ülkelerindeki halkl–arı nasıl katlettiklerini ve kaynaklarını nasıl ele geçirdiklerini de...
*
Bizlere insanlık dersi vermeye çalışan, soykırım iftiraları atan Fransa, Almanya ve diğerlerinin geçmişte yaptıklarını biliyoruz...
Kahramanmaraş ve Gaziantep’te Fransızların fütursuz saldırılarında nasıl davrandıklarını da...
Dışişleri Bakanı
Niye tekrar ediyor?
“Ders alınmadığı için” diyenlere soruyoruz:
Dersi kimler alacak ya da verecek?
*
Popülizm teorisyenleri dünyanın gerçek gündemini günlük magazin ve polemiklerle gizlemeye çalışıyor...
Körleşen, topallaşan sistemlerin bozuk ya da kırık çarklarını gizliyor...
Dünyanın büyük kalabalıkları ise işsizliğin dağlarında geziniyor... Yani, ekmeksizliğin, mutsuzluğun, sahipsizliğin ve yalnızlığın...
*
Amerika’nın bir Erdoğan sorunu yok, Türkiye sorunu var!
Yani?
Kim gelirse gelsin bu sorun devam edecek gibi...
Nereye kadar?
ABD’nin isteklerini karşılayacak, uzaktan kumanda edilebilecek bir lider gelene kadar...
Kronik muhalif koro da gerçekleri bir görebilse...
*
Obama
Osmanlı Devleti’ni ırkçılık kışkırtmalarıyla ve isyanlarıyla tasfiye edenler yüzyıl sonra aynı oyunu bir kez daha oynuyor...
Yıllardan beri içimizdeki farklılıkların fay hatlarını kırabilmek uğruna terör dahil her yolu denemekten çekinmiyorlar...
Doğu Akdeniz’deki çıkarlarına aykırı duruş sergileyen Türkiye’yi ise içeriden karıştırabilmek için sürekli Kürtleri tahrik etmeye çalışıyorlar...
*
Fransa yeni bastırdığı ders kitaplarından birinde Kürtlerden “Devleti olmayan ulus” diye söz ediyor...
Osmanlı döneminde de aynı ifadeyi Araplar, Kuzey Afrikalılar ve Balkanlar’daki farklı ırklara mensup topluluklar için söyleyerek isyan ettirmişlerdi...
Osmanlı Devleti sınırlarında yaşayan farklı ırkların hepsini “hürriyet” ve “devlet” vaatleriyle kandırmışlardı...
Son yüzyıldan beri ne kadar hürriyete kavuştuklarını, nasıl bir devlet kurdurduklarını, uzaktan kumandayla nasıl terörize ettiklerini, kaynaklarına nasıl çöktüklerini, halklarını nasıl eğitimsiz ve aç bıraktıklarını görüyoruz...
Özal’ın ölümündeki sır perdesinin bugüne kadar sadece aralanabilmesi ve arkasındaki gizli gerçeklerin bir türlü ortaya çıkarılamayışı, şebekelerin güçleri yüzündendir...
Prof. Sevil Atasoy’un Özal’ın zehirlendiğine dair yaptığı açıklamalar da anlamsızlaştırılıyor...
Korkut Özal, ‘Baş Başa’ programımda Özal’a yapılan suikastın ardındaki ismin Erol Simavi olduğunu açıklamıştı...
DGM savcıları açıklamayı ihbar kabul ederek soruşturma başlatmıştı...
Korkut Özal, DGM’ye giderek ifade vermiş ve bildiklerini anlatmıştı...
Hukuki oyalama taktikleriyle anlamsızlaştırılan dava, adliye koridorlarından arşivlere taşınmıştı...
*
Zehirlendi mi?
27 yıldan beri çok şey söylendi ve yazıldı ama iddiaların ötesine geçilemedi...
Mezarı dahi açıldı...
Prof. Dr. Sevil Atasoy, ‘Yeraltındaki Melekler, Yerüstündeki Şeytanlar’ adlı kitabında Özal’ın ölümüne dair çarpıcı şeyler yazıyordu.
*
Ölüme neden olan ilacın yüksek dozda tüketildiğini vurgulayan Prof. Sevil Atasoy diyor ki:
-Özal’ın ölümüne neden olan kimyasal maddeyi Adli Tıp Kurumu Kimya Dairesi bulmuş ve raporuna yazmış.
- Bu bir müstahzar ilaç... Bana göre ölüme neden olan bu ilaç. Çünkü tüm veriler bu yönde.
29. ABD Başkanı olan Warren Gamaliel Harding’in seçim kampanyasının finansmanını Rockefeller’in kurduğu petrol şirketi Standart Oil üstleniyor.
Şirketin ABD menfaatlerine aykırı şekilde siyasete yön vermesine karşı duruş sergileyen Mr. Harding, baskılara dayanamayınca Washington’ı terk ederek kimsenin bilmediği bir tatile çıkıyor...
Ve birkaç gün sonra Başkan Mr. Harding’in ölüm haberiyle çalkantılı günler geçiren ABD’de kimse meçhul ölümün perde arkasını araştırmıyor...
*
“Zehirli böcek ısırması” diyerek ölüm raporunu yazanlara isyan eden Mr. Harding’in eşinin yıllarca “Kocamı iki ayaklı böcekler zehirledi” demesine rağmen hiç kimse o iki ayaklı zehirli böcekleri bulmadı, bulamadı ve dosya kapatıldı...
Daha sonraları aydınlatılamayan ve faillerinin meçhul kaldığı Başkan Kennedy suikastı gibi...
*
Bin yıllık tarihimizin sayfalarına yazılan meçhul ölümlerin sayısını bilmiyoruz ama sadece 1983 yılının ilk dört ayındaki dört kişinin meçhul ölümü dahi her şeyi bize anlatıyor...
Ağaçlar gibi...
Terör örgütü PKK ve Suriye’deki uzantıları Hatay’da ormanları yaktı...
Ağaçlar...
Hayvanlar...
Ve insanlarımız yandı...
Hataylı bir kadının çığlığı herkesin isyanını özetliyor:
Torunlarımızın geleceğini yaktılar!
*
“Kökünüz kurusun” diyoruz...
*
İçeride silahlı eylem yapamaz hale gelen terör örgütü PKK ve uzantıları sınırlarımızın dışındaki ülkelerden gelerek ormanlarımızı yakıyor...
40 yıldan beri uzaktan kumandayla yönetilen ve başka ülkelerin maşası haline gelen terör örgütü PKK’ya bir ülke beddua ediyor...
40 yıldan beri tek dertleri var: Türkiye’yi yıkmak...
Ve olası siyasi bir krizi tetiklemek...
*
PKK ve uzantılı örgütlerini kuran, büyüten dış güçler bu yangınların bir gün kendilerine de sıçrayabileceğini hiç hesaplamıyor...
Dış güçler diyoruz...
Biz dedikçe birileri gülüyor, inanmıyor...
Leylekler kurmadığına, dağıtmadığına göre!
PKK ve uzantılı örgütleri kim besliyor, kimler silah ve mermi dağıtıyor?
Görmüyor muyuz?
*
40 yıl boyunca terör örgütü PKK ve uzantılarının perde arkasındaki dış güçleri yazmıyor?
Rusya, İsrail, Irak, İran, Fransa ve Almanya’yı yazmıyor...
ABD’nin Suriye’deki YPG/PYD’ye TIR’larla silah sevkıyatı yaptığını ve dağıttığını da...
Kandil Dağı’nda silah, mermi, ekmek, ayakkabı fabrikası olmadığına göre...
Nereden geliyor bunlar?
PKK ve uzantılı terör örgütleri bir yandan uyuşturucu satıp silah satın alıyor ve kurşun sıkıyor, diğer yandan sattığı eroin, kokain ve esrar gibi uyuşturucu maddeleriyle insanları zehirliyor...
Her iki faaliyetiyle insanları öldürüyor...
*
Bir yerlerde yanlış veya eksik bir şeyler yapıyoruz...
Ki 40 yıldan beri bataklığı kurutamıyoruz...
Sineklerle mücadele edip duruyoruz...
Yıllarca “Eşkıyanın başı görüldüğü yerde ezilecektir” diyoruz, sonra da eşkıyanın başını gördüğümüzde ise alıp İmralı Adası’na götürüp besliyoruz...
40 yıl boyunca bataklığı kurutamayışımızın nedeni bu...
Sadece “azim ve kararlılıkla” sineklerle mücadelemiz sürüyor!
*
Yasalar önleyici, koruyucu ve cezalandırıcı olmalı...
40 yıldan beri ülkeye maddi ve manevi büyük zararlar veren, insanları öldüren terör örgütleri, uyuşturucu baronları, mafya ve organize suçlar için idam yasası çıkarılmalı...
ABD, AB veya başka ülkelerin ne dediğine de hiç aldırış etmeden...
*
ABD, Pakistan’a gidip Usame Bin Ladin’i yakalayıp öldürüyor ve ölüsünü denize atıyor ama söz konusu Türkiye olduğunda ise insan hakları kitabına bakılıyor...
Bu yüzden o terör bataklığını kurutamıyor ve sürekli sinekleri öldürüp etkisizleştirmenin bir adım ötesine de geçemiyoruz...
Şehit düşen binlerce insanımızın hakkı yok muydu diye dünyaya sormalı ve isyan etmeliyiz...
Suçu ve suçluyu engelleyemeyen her yasa bize göre ölüdür...
*
“İnsan değil de ağaç olsam” diyen Erkan Oğur’un yaşananlara ıslık çalarcasına haykırışı aklımıza düşüyor:
Gövdeme bir insan yaslanıp uyusa...
Ben bunları hiç bilmesem, sadece ağaç olsam...
*
Tarık Dursun K.’nın “Ağaçlar Gibi Ayakta” deyişi gibi ya ayakta uyuyoruz ya ölüyoruz ya da
yanıyoruz...
Bir araya gelmeliyiz...
Bir ormanın içindeki ağaçlar gibi...
Hep birlikte her kötülüğe, ihanete karşı mücadele etmeliyiz...