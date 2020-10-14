Ağaçlar gibi...

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye’deki adalete sürekli müdahale ediyor ve siyasetin yargıya müdahale etmesini bekleyen açıklamalar yapıyor...

Türkiye’nin ise bugüne kadar Avrupa ülkesindeki yargılama sürecindeki hiçbir kişi ve kuruluş ile ilgili açıklama yaptığını hatırlamıyoruz.

Yargıya müdahaleyi şiddetle reddeden Avrupalılar, işlerine geldiği gibi davranma alışkanlıklarına her geçen bir yenisini daha ekliyor...

Bir yandan siyasi iradenin yargıya müdahalesinin kabul edilebilir olmadığını sürekli vurguluyor, diğer yandan işine gelen kişi ve kuruluşların yargılama sürecine siyasi iradenin müdahil olmasını ve bazı kişilerin serbest bırakılmasını istiyor...

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Bu ülkenin yargı bağımsızlığı yok mu?

Bu kadar gürültüyü çıkartan AB, FETÖ’nün kaçak işinsanlarını, darbeci askerlerini, propagandistlerini sahiplenen kendi birliğinin ülkelerine, İngiltere ve ABD’ye bir şey demiyor...

Diyemiyor...

Aksine, hepsine sahip çıkıyor...