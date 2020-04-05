Yemekten bulaşma riski ve gıda güvenliği

Restoranda yemeyi hayatımızdan çıkardık ancak hâlâ hazır yemek yiyenler var. Mehmet Öz, yiyeceklerden virüs bulaşma riskini yazdı. Peki, herkesin beklediği sıcaklar, salgına çare olacak mı?
1- Gıdalardan bulaşır mı?
Hayır. İrlanda Gıda Güvenliği Kurumu’na göre COVID-19’un yaşayabilmek için bir taşıyıcıya (insana) ihtiyacı var, yiyecekler üzerinde tutunamıyor. Hastalık Kontrol Merkezi’ne (CDC) göreyse bugüne kadar COVID-19’un -çiğ gıdalar dahil olmak üzere- yiyecekler üzerinden bulaştığına dair bir kanıt bulunmuyor. Ayrıca SARS virüsünü öldürmek için 30 dakika 60 derece ısıya maruz bırakmak yeterli. Bu şekilde pişirmenin COVID-19’u da öldüreceğine inanılıyor. Yiyecekleri gıda güvenliği kurallarına uygun olarak temizlemek, pişirmek, düzgün bir şekilde soğutmak ve dondurmak önemli.
2- Eve siparişte nelere dikkat etmeliyim?
Gıda ambalajı konusunda endişeliyseniz evinize sokmadan önce doğru bir şekilde silmenizin bir zararı yok. Önemli olan kullandığınız dezenfektanların direkt yiyeceklerin ve cildinizin üzerine tatbik edilmemesidir.
Nasıl teslim almalı, nasıl sofraya götürmeliyim?
Gıda ürünlerinin plastik ve cam yüzeylerini silmek ve meyve-sebzeleri yıkamaya ek olarak, ‘temas olmadan teslim’ opsiyonu sunuluyorsa bunu kullanabilirsiniz.
3- Gıda siparişi güvenli mi?
FDA’ya (Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu) göre şu aşamada COVID-19’un herhangi bir gıda veya gıda ambalajından bulaştığına dair bir kanıt yok.
Ancak yine de COVID-19’a sebep olan virüsün yüzey üzerinde yaşama ihtimali var.
Bu ihtimal, kaç gün için geçerli?
Bu, hâlâ bir soru işareti, ancak bir makalede koronavirüs türlerinin metal, cam, plastik gibi yüzeylerde 9 güne kadar yaşayabildiği yazıldı.
4-Koronada hava durumunun rolü nedir?
Grip gibi hastalıkların kış aylarında insanların kalabalık ve iyi havalandırılmayan kapalı alanlarda toplanması ve virüsleri birbirine bulaştırması sebebiyle daha kolay yayıldığı teorisi biliniyor. Sıcak yazların ve soğuk kışların geçtiği bölgelerde korona enfeksiyonları serin aylarda oluşma eğilimindedir, yine de bu enfeksiyonlar yılın herhangi bir zamanında görülebilir. Ancak COVID-19’un yayılımını etkileyebilecek birçok değişken söz konusu.
5- Sıcak havalar COVID-19’u
durdurmaya yardımcı olacak mı?
Havaların ısınmasının hastalığın yayılmasını yavaşlatacağını umuyor olabilirsiniz.
Sonuçta, tipik bir grip, aralık-şubat aylarında zirve yapar ve ilkbahar ile yaz aylarında gerileme gösterir. Soğuk algınlığı da yaz aylarında azalır. Ancak COVID-19 da ısı yükseldikçe aynı tavırla azalma gösterecek mi? Gerçek şu ki kimse bilmiyor.
(İlk üç madde 29 Mart 2020 tarihli Hürriyet Pazar’dan)
Yemekten bulaşma riski ve gıda güvenliği
Restoranda yemeyi hayatımızdan çıkardık ancak hâlâ hazır yemek yiyenler var. Mehmet Öz, yiyeceklerden virüs bulaşma riskini yazdı. Peki, herkesin beklediği sıcaklar, salgına çare olacak mı?
1- Gıdalardan bulaşır mı?
Hayır. İrlanda Gıda Güvenliği Kurumu’na göre COVID-19’un yaşayabilmek için bir taşıyıcıya (insana) ihtiyacı var, yiyecekler üzerinde tutunamıyor. Hastalık Kontrol Merkezi’ne (CDC) göreyse bugüne kadar COVID-19’un -çiğ gıdalar dahil olmak üzere- yiyecekler üzerinden bulaştığına dair bir kanıt bulunmuyor. Ayrıca SARS virüsünü öldürmek için 30 dakika 60 derece ısıya maruz bırakmak yeterli. Bu şekilde pişirmenin COVID-19’u da öldüreceğine inanılıyor. Yiyecekleri gıda güvenliği kurallarına uygun olarak temizlemek, pişirmek, düzgün bir şekilde soğutmak ve dondurmak önemli.
2- Eve siparişte nelere dikkat etmeliyim?
Gıda ambalajı konusunda endişeliyseniz evinize sokmadan önce doğru bir şekilde silmenizin bir zararı yok. Önemli olan kullandığınız dezenfektanların direkt yiyeceklerin ve cildinizin üzerine tatbik edilmemesidir.
Nasıl teslim almalı, nasıl sofraya götürmeliyim?
Gıda ürünlerinin plastik ve cam yüzeylerini silmek ve meyve-sebzeleri yıkamaya ek olarak, ‘temas olmadan teslim’ opsiyonu sunuluyorsa bunu kullanabilirsiniz.
3- Gıda siparişi güvenli mi?
FDA’ya (Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu) göre şu aşamada COVID-19’un herhangi bir gıda veya gıda ambalajından bulaştığına dair bir kanıt yok.
Ancak yine de COVID-19’a sebep olan virüsün yüzey üzerinde yaşama ihtimali var.
Bu ihtimal, kaç gün için geçerli?
Bu, hâlâ bir soru işareti, ancak bir makalede koronavirüs türlerinin metal, cam, plastik gibi yüzeylerde 9 güne kadar yaşayabildiği yazıldı.
4-Koronada hava durumunun rolü nedir?
Grip gibi hastalıkların kış aylarında insanların kalabalık ve iyi havalandırılmayan kapalı alanlarda toplanması ve virüsleri birbirine bulaştırması sebebiyle daha kolay yayıldığı teorisi biliniyor. Sıcak yazların ve soğuk kışların geçtiği bölgelerde korona enfeksiyonları serin aylarda oluşma eğilimindedir, yine de bu enfeksiyonlar yılın herhangi bir zamanında görülebilir. Ancak COVID-19’un yayılımını etkileyebilecek birçok değişken söz konusu.
5- Sıcak havalar COVID-19’u
durdurmaya yardımcı olacak mı?
Havaların ısınmasının hastalığın yayılmasını yavaşlatacağını umuyor olabilirsiniz.
Sonuçta, tipik bir grip, aralık-şubat aylarında zirve yapar ve ilkbahar ile yaz aylarında gerileme gösterir. Soğuk algınlığı da yaz aylarında azalır. Ancak COVID-19 da ısı yükseldikçe aynı tavırla azalma gösterecek mi? Gerçek şu ki kimse bilmiyor.
(İlk üç madde 29 Mart 2020 tarihli Hürriyet Pazar’dan)