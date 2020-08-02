Yazın tadını çıkarmak yine de mümkün

Kısıtlamalar hafifletilip yaz etkisini gösterince insanlar bir şeyler yapmak için heveslendi. Üstüne bir de Kurban Bayramı tatili geldi. Salgının devam ettiğini unutmayın ama yine de yapılabilecek bazı yaz aktiviteleri var...
Öncelikle şunu söylemek gerekiyor: Salgının ardından normal bir hayata geçtik. Ancak bu ‘yeni normal’. Lütfen, bayram boyunca bunu aklınızdan çıkarmayın. Dini görevlerinizi yerine getirirken maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarını unutmayın.
Bu, çok fazla et tüketilen bir bayram. Bu nedenle sağlığınız için günlük et tüketimine de dikkat edin. Kırmızı etin fazla tüketimi sağlığı olumsuz etkileyebilir. Kalp hastalığı olanlar, tansiyon hastaları ve kronik hastalığı olanlar günde sadece bir kez et yemeli. Kurban etini bir gün dinlendirin. Etin yanında bol bol salata ve sebze yiyin.
Gelelim yeni normal hayata... Önemli soru şu: İşletmeler açılsa bile evinizden çıkmalı mısınız? Yapabileceğiniz güvenli yaz aktiviteleri var mı?
Halk sağlığı kurallarına uymaya devam etmek ve risk seviyesini değerlendirmek önemli. Ancak kurallara uyarsanız eğlenceli ve güvenli bazı aktiviteler var.
ARABA YOLCULUĞU GÜVENLİ Mİ?
Uzun mesafelere seyahat etmenin lüzumsuz bir yayılma ve riske neden olduğunu unutmamalıyız. Ancak bir yerlere gitmeyi planlıyorsanız güvende olmak için takip etmeniz gereken bazı adımlar var: Maskelerin ve el dezenfektanı gibi malzemelerin bulunduğu bir çanta hazırlayın. Mola verince maskenizi takın, alışverişten sonra ellerinizi dezenfekte edin. Gittiğiniz yerdeki kısıtlamaları öğrenin.
RİSKİ EN AZ OLAN SEÇENEKLER
- Yürüyüşe çıkın.
- Kamp yapın.
- Arabalı sinemaya gidin.
- Bir kitap kulübü kurun, dış mekânda ya da sanal ortamda buluşun.
- Ev dekorasyonunuz için bir proje deneyin.
- Açık havada alanı olan yerel, küçük işletmeleri ziyaret edin.
TUVALETTE DE ALINACAK ÖNLEMLER VAR
- Mümkün olduğunca az yere dokunun.
- Ellerinizi 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayın, kapıyı açarken ve musluğu kapatırken kâğıt havlu kullanın.
- Arkadaşınızın evindeki tuvalet, umumi olanlardan daha güvenlidir. Ancak yine de dokunduğunuz yerlere dikkat edin.
- Yakın zamanda yapılan araştırmalara göre sifonu çekmek COVID-19 partiküllerinin havaya saçılmasına yol açabilir. Bu nedenle sifonu çekmeden önce klozet kapağını kapatın.
SUDAN BULAŞTIĞINA DAİR KANIT YOK
Şimdiye dek COVID-19’un sudan bulaşabileceğine dair bir kanıt yok. Yüzmek bu nedenle uygun görünüyor. Eğer havuz kenarında keyfi yapmak istiyorsanız, havuzun temizlenmesi için gereken dezenfektanların (klor ve brom gibi) kullanıldığından emin olun. Havuzun kendisinden virüs kapmayacak olsanız da bu alanların kalabalık olacağını unutmayın. Sosyal mesafenizi koruduğunuzdan ve gerekli yerlerde maskenizi taktığınızdan emin olun.
SOSYAL MESAFELİ PİKNİK
Evinizin bahçesinde veya evinize yakın bir açık alanda piknik yapabilirsiniz. Yetkililerce belirlenen azami kişi sayısı ve 1.5-2 metrelik sosyal mesafe kuralına uyduğunuzdan emin olun. Yiyecekleri paketlerken dikkat edin, cips ya da sebze tabağı gibi paylaşımlı tabaklarda sunulan yiyeceklerden uzak durun. Herkesi güvende tutmanın en iyi yolu yiyecekleri ayrı ayrı paketlemek ve kendi yiyeceğinizi götürmek. Baharat için ayrı paketler kullanın ve misafirlere yalnızca kullanacakları paketlere dokunmalarını söyleyin. İçecekleri şişelerde veya teneke kutularda servis edin.
COVID-19 ile ilgili tüm gelişmelere ve güncel bilgilere Dr. Öz ve Ekibi YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
Yazın tadını çıkarmak yine de mümkün
Kısıtlamalar hafifletilip yaz etkisini gösterince insanlar bir şeyler yapmak için heveslendi. Üstüne bir de Kurban Bayramı tatili geldi. Salgının devam ettiğini unutmayın ama yine de yapılabilecek bazı yaz aktiviteleri var...
Öncelikle şunu söylemek gerekiyor: Salgının ardından normal bir hayata geçtik. Ancak bu ‘yeni normal’. Lütfen, bayram boyunca bunu aklınızdan çıkarmayın. Dini görevlerinizi yerine getirirken maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarını unutmayın.
Bu, çok fazla et tüketilen bir bayram. Bu nedenle sağlığınız için günlük et tüketimine de dikkat edin. Kırmızı etin fazla tüketimi sağlığı olumsuz etkileyebilir. Kalp hastalığı olanlar, tansiyon hastaları ve kronik hastalığı olanlar günde sadece bir kez et yemeli. Kurban etini bir gün dinlendirin. Etin yanında bol bol salata ve sebze yiyin.
Gelelim yeni normal hayata... Önemli soru şu: İşletmeler açılsa bile evinizden çıkmalı mısınız? Yapabileceğiniz güvenli yaz aktiviteleri var mı?
Halk sağlığı kurallarına uymaya devam etmek ve risk seviyesini değerlendirmek önemli. Ancak kurallara uyarsanız eğlenceli ve güvenli bazı aktiviteler var.
ARABA YOLCULUĞU GÜVENLİ Mİ?
Uzun mesafelere seyahat etmenin lüzumsuz bir yayılma ve riske neden olduğunu unutmamalıyız. Ancak bir yerlere gitmeyi planlıyorsanız güvende olmak için takip etmeniz gereken bazı adımlar var: Maskelerin ve el dezenfektanı gibi malzemelerin bulunduğu bir çanta hazırlayın. Mola verince maskenizi takın, alışverişten sonra ellerinizi dezenfekte edin. Gittiğiniz yerdeki kısıtlamaları öğrenin.
RİSKİ EN AZ OLAN SEÇENEKLER
TUVALETTE DE ALINACAK ÖNLEMLER VAR
- Mümkün olduğunca az yere dokunun.
- Ellerinizi 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayın, kapıyı açarken ve musluğu kapatırken kâğıt havlu kullanın.
- Arkadaşınızın evindeki tuvalet, umumi olanlardan daha güvenlidir. Ancak yine de dokunduğunuz yerlere dikkat edin.
- Yakın zamanda yapılan araştırmalara göre sifonu çekmek COVID-19 partiküllerinin havaya saçılmasına yol açabilir. Bu nedenle sifonu çekmeden önce klozet kapağını kapatın.
SUDAN BULAŞTIĞINA DAİR KANIT YOK
Şimdiye dek COVID-19’un sudan bulaşabileceğine dair bir kanıt yok. Yüzmek bu nedenle uygun görünüyor. Eğer havuz kenarında keyfi yapmak istiyorsanız, havuzun temizlenmesi için gereken dezenfektanların (klor ve brom gibi) kullanıldığından emin olun. Havuzun kendisinden virüs kapmayacak olsanız da bu alanların kalabalık olacağını unutmayın. Sosyal mesafenizi koruduğunuzdan ve gerekli yerlerde maskenizi taktığınızdan emin olun.
SOSYAL MESAFELİ PİKNİK
Evinizin bahçesinde veya evinize yakın bir açık alanda piknik yapabilirsiniz. Yetkililerce belirlenen azami kişi sayısı ve 1.5-2 metrelik sosyal mesafe kuralına uyduğunuzdan emin olun. Yiyecekleri paketlerken dikkat edin, cips ya da sebze tabağı gibi paylaşımlı tabaklarda sunulan yiyeceklerden uzak durun. Herkesi güvende tutmanın en iyi yolu yiyecekleri ayrı ayrı paketlemek ve kendi yiyeceğinizi götürmek. Baharat için ayrı paketler kullanın ve misafirlere yalnızca kullanacakları paketlere dokunmalarını söyleyin. İçecekleri şişelerde veya teneke kutularda servis edin.
COVID-19 ile ilgili tüm gelişmelere ve güncel bilgilere Dr. Öz ve Ekibi YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.