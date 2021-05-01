Virüs kulaklarınızı çınlatıyor olabilir mi?

Bazen yeterli su içmediğimizde, bazen spor salonunda kendimizi zorladığımızda ya da uzun bir aradan sonra koşuya çıktığımızda, kısacası o veya bu nedeniyle hepimiz bir şekilde bacak krampları yaşadık. Ama bacak ağrısının öyle bir türü var ki çok ciddi bir problemin habercisi olabilir.



Derin ven trombozu, vücudumuzda derin toplardamarın kan pıhtısı nedeniyle tıkanması sonucu oluşan ciddi bir hastalık. Genellikle uyluk veya alt bacakta meydana geliyor. Doktorlar, bazı COVID-19 hastalarında bu hastalığın geliştiğini gözlemledi. Daha önce televizyon programıma katılan ve COVID-19’a yakalandığını anlatan TV yıldızı Jon Gosselin de evde iyileşme sürecindeyken derin toplardamar tıkanıklığı yaşadığını söyledi.

UYARI SİNYALLERİ NELER?

Hastalığın en tipik belirtisi bacak ağrısı. Alt bacaktan başlayarak kramp ağrısı gibi veya genel bir ağrı gibi hissettirebilir. Ağrı sonra tek bir noktada toplanabilir ve daha keskin hissedilebilir. Ayrıca bu bacakta şişme meydana gelebildiği gibi, kızarıklık ve ısı artışı da olabilir. Jon Gosselin kendi ağrısını, ‘bacağında belli bir noktaya bıçak saplanır gibi bir ağrı’ şeklinde tarif edip şunları söylemişti: “Tencere almak için çömelmiştim ki bayılacak gibi hissettim. Bacaklarım çok feci şekilde ağrımaya devam etti.” Gosselin, anında doktorunu aramış. Derin toplardamar tıkanıklığında hiçbir belirtinin görülmediği durumlar da oluyor. Kan pıhtıları açılabilir (sıvılaşabilir) ve kendiliğinden yok olabilir

ama hayati tehlike oluşturan komplikasyonlara da sebebiyet verebilir.

OLASI KOMPLİKASYON: AKCİĞER EMBOLİSİ

‘Pulmoner emboli’ olarak da bilinen akciğer embolisi, bacaktan ayrılan pıhtının vücutta dolaşarak akciğerlerde sıkışıp kalması ve akciğer atardamarına kan akışını engellemesi sonucu oluşur. Bu, anında müdahale edilmesi gereken acil bir durumdur. Belirtiler arasında nefes darlığı, nefes alırken veya öksürürken hissedilen göğüs ağrısı, kalpte çarpıntı, bayılma hissi ve kanlı balgama neden olan öksürük gibi durumları sayabiliriz.

