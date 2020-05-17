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Mehmet Öz

Mehmet Öz

mehmetoz@hurriyet.com.tr

Uykusuzluğu uykusuzlukla yenin

17 Mayıs 2020

Tüm geceyi yatakta dönerek mi geçiriyorsunuz? Birkaç gece uyumayıp yeniden uyuması için beyninize güvenin ya da yataktaki toplam sürenizi kısıtlayın. Uykunuz geri gelecektir.

Uykusuzluğu uykusuzlukla yenin
Pandemi başladığından beri insanların çoğu uyumakta sıkıntı çekiyor. Bazıları garip ve korkunç rüyalardan mustarip. Bazılarıysa uykuya dalmakta veya uykuda kalmakta zorlanıyor ya da panik halinde uyanıyor.

Ancak bilmelisiniz ki özellikle şu dönemde bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanız, sevdiklerinizle ilgilenmeniz ve birçok sorumluluğu aynı anda dengelemeniz gerekirken uykunuzu almanız sağlığınız için oldukça gerekli.

Yatakta uyanık geçen her dakika işler kötüye gider

Stres, uykuya dalma hızını etkiler. Sorun şu ki yatakta uyuyamadan ne kadar uzun süre yatarsanız, uykuya dalmakta o kadar zorlanırsınız. Anksiyetelerimiz kendilerine bir düzen kurar ve sinirlerimizi bozar. Bu da uykuya dalmakta yaşadığımız zorluğu iyice şiddetlendirir.

Eğer çaresizce umut ışığı arıyorsanız, bir tane var! Bazı uzmanlara göre uyku bakımından kötü geçen birkaç gece, normal uyuma-uyanma düzeninizin eski haline dönmesine yardımcı olabilir ve öğle uykularınızı ortadan kaldırabilir. Bir veya iki uykusuz gecenin arkasından daha erken uykunuz geleceğinden ve gecenin ortasında daha az uyanacağınızdan emin olabilirsiniz. Geçen birkaç gecenin uykusuzluğunu gidermek için beyninizin iç mekanizmasına güvenebilirsiniz.

  1. Uykuya dalma süreniz 15 dakikayı geçiyorsa yataktan kalkın: Yatak odanız yalnızca uyku ve cinsellik için kullanılmalıdır, başka bir şey için değil! Buna endişelenmek dahil. Odanızdan çıkın; kitap okuyabilir veya loş bir odada biriyle sohbet edebilirsiniz. Ne kadar uzun sürerse sürsün, sadece yorgun hissettiğinizde yatak odanıza dönün ve uykuya dalmayı deneyin.
  2. Uyuduğunuz saatleri kısıtlayın: Uyku yoksunluğunuzu sahiplenip kendi avantajınıza kullanarak kontrolü tekrar ele alabilirsiniz. Normalde gece uyuduğunuz toplam saati kısıtlayın ve gün içinde kestirmeyin. Eğer normalde her gece 7.5 saat uykuya ihtiyaç duyuyorsanız gece ışıkları kapatıp sabah yataktan kalkana kadar, ne kadarı gerçekten uykuda geçtiği fark etmeksizin, kendinize 7 saat süre tanıyın.
  3. İlaç ve alkolden kaçının: Kendi kendinizi tedavi etmek için alkol ve psikoaktif madde kullanımından kaçının. Vücut metabolizmanız bunlara alıştıktan sonra uyku bozukluklarında artışa, horlama ve uyku apnesine neden olabilir.

Eğer hâlâ uyku sorunları yaşıyorsanız ve bunun davranışsal değişimlerle düzeltilemeyeceğini düşünüyorsanız doktorunuzla görüşmelisiniz.

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