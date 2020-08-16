Süt ürünleri yerine kullanabileceğiniz beş alternatif

Sindirim sorunlarınız mı var? Karın ağrısı ve kabızlığınızın ardında yatan sebep süt ürünleri olabilir. Süt ürünü içermeyen bir beslenme düzenine geçmenizi gerektirecek belirtiler varsa bu ürünlerin yerine kullanabileceğiniz leziz alternatifleri öğrenin.
Sütü badem sütüyle değiştirin: İnek sütü yerine badem sütü, soya sütü veya hindistancevizi sütü gibi farklı süt kaynaklarını deneyin. Bu ürünler zengin birer besin deposudur ve ek olarak çok lezzetlidir.
◊ Vegan peynire bir şans verin: Vegan peynir badem, kaju veya tapyoka gibi besinlerden üretilir. Ancak vegan peynir tek seçenek değil. Size peynir lezzetinin tatminini yaşatacak krema kıvamında birçok alternatif bulunuyor. Avokado, tofu, besin mayası gibi malzemeler kullanmayı deneyin.
◊ Tereyağı alternatiflerini keşfedin: Eğer süt ürünlerine intoleransınız varsa vücudunuz tereyağına aynı tepkiyi vermeyebilir çünkü süt, peynir ve dondurma gibi besinlere oranla tereyağının içinde daha az miktarda süt ürünü bulunur. Ancak yine de bunu tüketmek istemiyorsanız saf yağ ve hindistancevizi yağı gibi
alternatiflere yönelebilirsiniz.
◊ Kendi dondurmanızı yapın: Çoğu dondurmacıda süt ürünü içermeyen dondurma satılıyor ancak bunların çoğu bol miktarda koruyucu içeriyor. Bu nedenle satın almadan önce etiketini mutlaka okuyun. Aynı zamanda evinizde kendi dondurma alternatiflerinizi de yapabilirsiniz. Dr. Öz ve Ekibi isimli YouTube kanalımızda evde yapabileceğiniz dondurma tariflerini de bulabilirsiniz.
Eğer süt ürünlerine alerjiniz varsa sindirim problemlerine ek olarak nefes almada zorluk ve cilt döküntüsü gibi daha aşırı belirtiler gösterirsiniz. Durum böyleyse doktordan randevu almalısınız.
PROBİYOTİK VE KALSİYUMU UNUTMAYIN
Süt ürünleri içermeyen bir beslenme düzeninde vücudunuz sağlıklı bir sindirim sistemi için gereken probiyotiği ve sağlıklı kemikler için gereken kalsiyumu elde edemeyebilir. Bu nedenle probiyotik ve kalsiyumu başka yerlerde aramalısınız. Probiyotik bakımından zengin olan miso çorbası ve lahana turşusu gibi yiyecekleri tüketerek sisteminizin ideal biçimde işlemesine yardımcı olun. Kalsiyum almak için de karalahana, kıvırcık lahana ve ıspanak gibi sebzeler tüketebilirsiniz.
Süt ürünleri besin piramidinin bir parçası olsa da sağlıklı bir beslenme düzenindeki tek unsur değildir. Süt ürünleri içermeyen bir beslenme düzeninde yağsız protein, renkli meyveler, besin değeri yüksek sebzeler ve doyurucu tahılları hâlâ tüketebilirsiniz. Süt ürünlerini alternatiflerle değiştirirken diğer besin gruplarından almanız gereken besinleri almaya devam ettiğinizden emin olmalısınız.
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Süt ürünleri yerine kullanabileceğiniz beş alternatif
Sindirim sorunlarınız mı var? Karın ağrısı ve kabızlığınızın ardında yatan sebep süt ürünleri olabilir. Süt ürünü içermeyen bir beslenme düzenine geçmenizi gerektirecek belirtiler varsa bu ürünlerin yerine kullanabileceğiniz leziz alternatifleri öğrenin.
Sütü badem sütüyle değiştirin: İnek sütü yerine badem sütü, soya sütü veya hindistancevizi sütü gibi farklı süt kaynaklarını deneyin. Bu ürünler zengin birer besin deposudur ve ek olarak çok lezzetlidir.
◊ Vegan peynire bir şans verin: Vegan peynir badem, kaju veya tapyoka gibi besinlerden üretilir. Ancak vegan peynir tek seçenek değil. Size peynir lezzetinin tatminini yaşatacak krema kıvamında birçok alternatif bulunuyor. Avokado, tofu, besin mayası gibi malzemeler kullanmayı deneyin.
◊ Tereyağı alternatiflerini keşfedin: Eğer süt ürünlerine intoleransınız varsa vücudunuz tereyağına aynı tepkiyi vermeyebilir çünkü süt, peynir ve dondurma gibi besinlere oranla tereyağının içinde daha az miktarda süt ürünü bulunur. Ancak yine de bunu tüketmek istemiyorsanız saf yağ ve hindistancevizi yağı gibi
alternatiflere yönelebilirsiniz.
◊ Kendi dondurmanızı yapın: Çoğu dondurmacıda süt ürünü içermeyen dondurma satılıyor ancak bunların çoğu bol miktarda koruyucu içeriyor. Bu nedenle satın almadan önce etiketini mutlaka okuyun. Aynı zamanda evinizde kendi dondurma alternatiflerinizi de yapabilirsiniz. Dr. Öz ve Ekibi isimli YouTube kanalımızda evde yapabileceğiniz dondurma tariflerini de bulabilirsiniz.
Eğer süt ürünlerine alerjiniz varsa sindirim problemlerine ek olarak nefes almada zorluk ve cilt döküntüsü gibi daha aşırı belirtiler gösterirsiniz. Durum böyleyse doktordan randevu almalısınız.
PROBİYOTİK VE KALSİYUMU UNUTMAYIN
Süt ürünleri içermeyen bir beslenme düzeninde vücudunuz sağlıklı bir sindirim sistemi için gereken probiyotiği ve sağlıklı kemikler için gereken kalsiyumu elde edemeyebilir. Bu nedenle probiyotik ve kalsiyumu başka yerlerde aramalısınız. Probiyotik bakımından zengin olan miso çorbası ve lahana turşusu gibi yiyecekleri tüketerek sisteminizin ideal biçimde işlemesine yardımcı olun. Kalsiyum almak için de karalahana, kıvırcık lahana ve ıspanak gibi sebzeler tüketebilirsiniz.
Süt ürünleri besin piramidinin bir parçası olsa da sağlıklı bir beslenme düzenindeki tek unsur değildir. Süt ürünleri içermeyen bir beslenme düzeninde yağsız protein, renkli meyveler, besin değeri yüksek sebzeler ve doyurucu tahılları hâlâ tüketebilirsiniz. Süt ürünlerini alternatiflerle değiştirirken diğer besin gruplarından almanız gereken besinleri almaya devam ettiğinizden emin olmalısınız.
COVID-19 ile ilgili tüm gelişmelere ve güncel bilgilere Dr. Öz ve Ekibi YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.