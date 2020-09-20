Midenizdeki sorun ciddi mi? 5 belirtiye dikkat!

Mide ağrısı stresten sinire, çok yemekten hızlı yemeye kadar birçok farklı günlük faktörden dolayı oluşabilir. Ancak bazen mide probleminizin başka nedenleri vardır. Bunun muhtemelen doktorunuzu ziyaret etmenizi gerektirecek daha ciddi bir sağlık sorunu olabileceğini gösteren bazı belirtilere birlikte göz atalım.
1) Her seferinde aynı noktada ağrı
Eğer her seferinde midenizin aynı kısmında kramp veya ağrı hissediyorsanız ağrının şiddetini belirleyin. Eğer çok aşırıysa acile gitmeniz gerekebilir. Eğer kronikse ve şiddetli değil ama yavaş yavaş daha kötüye gidiyorsa herhangi bir sağlık sorunu ihtimalini bertaraf etmek adına doktorunuzu görmelisiniz.
2) Midede sürekli gaz
Eğer midenizde düzenli olarak gaz problemi yaşıyorsanız yediğiniz bir besinle semptomlarınız arasında bir bağlantı olup olmadığını belirlemeniz gerekebilir. Vücudunuzun sindirmekte zorlandığı bir besin nedeniyle aşırı gaz oluşabilir. Midede sürekli gaz oluşmasının diğer bazı sebepleriyse enflamatuar bağırsak hastalıkları veya ince bağırsakta aşırı bakteriyel gelişim olabilir ve bu diyabet için komplikasyon oluşturabileceğinden tedavi gerektirebilir.
3) Kanamanız oluyorsa...
Eğer tuvalete çıktığınızda kanamanız oluyorsa bu bir hemoroit (basur) belirtisi olabilir ve kolayca tedavi edilebilir; ancak bazı durumlarda biraz daha ciddi sorunlara işaret etmesi de mümkündür. Eğer dışkınız bir anda çok koyu görünmeye başladıysa bu dışkınızın içinde kan olduğunun bir göstergesi olabilir. Böyle bir durumda hemen doktorunuzu görmeniz gerekir.
4) Sürekli şişkinlik
Şişkinliğin normal bir yanı olsa da bazen tıbbi yardım almanız veya beslenme düzeninizde değişiklik yapmanız gerektiğini gösteren bir işaret olabilir. Eğer şişkinliğiniz sürekli hale geldiyse beş günlük bir günlük tutun ve her şişkinlik hissettiğinizde neyi, ne zaman, ne kadar yediğinizi not edin. Bu faktörleri gözlemleyerek düzenli bir sebebe bağlı olmadığını anlarsanız doktorunuzu görün.
5) Gece yaşanan mide ağrısı
Eğer mideniz gece sizi uyutmuyorsa bu bir sorunun göstergesi olabilir. Herkesin yatmadan önce yediği ağır bir yemekten dolayı geçirdiği bu gibi geceler olsa da eğer sürekli hale gelmişse profesyonel yardım almalısınız. Mide problemini önlemek adına, sindirim sisteminize dinlenecek vakit bırakmak için son öğününüzü saat 19.00’dan daha geç yemediğinizden emin olmalısınız.
BUNLARI AKLINIZDAN ÇIKARMAYIN
İşlenmiş gıda, glüten, süt ve süt ürünleri ve yapay tatlandırıcılar bağırsaklarınıza zarar verebilir. Stres ve yeme düzeninin kombinasyonu ağrılı mide problemlerine yol açabilir; bu nedenle eğer ağrı, şişkinlik, gaz veya diğer sindirim sistemi kaynaklı belirtiler yaşıyorsanız beslenmenizi düzene sokmalı ve stres seviyenizi düşürecek yaşam tarzı değişiklikleri yapmalısınız.
Midenizdeki sorun ciddi mi? 5 belirtiye dikkat!
Mide ağrısı stresten sinire, çok yemekten hızlı yemeye kadar birçok farklı günlük faktörden dolayı oluşabilir. Ancak bazen mide probleminizin başka nedenleri vardır. Bunun muhtemelen doktorunuzu ziyaret etmenizi gerektirecek daha ciddi bir sağlık sorunu olabileceğini gösteren bazı belirtilere birlikte göz atalım.
1) Her seferinde aynı noktada ağrı
Eğer her seferinde midenizin aynı kısmında kramp veya ağrı hissediyorsanız ağrının şiddetini belirleyin. Eğer çok aşırıysa acile gitmeniz gerekebilir. Eğer kronikse ve şiddetli değil ama yavaş yavaş daha kötüye gidiyorsa herhangi bir sağlık sorunu ihtimalini bertaraf etmek adına doktorunuzu görmelisiniz.
2) Midede sürekli gaz
Eğer midenizde düzenli olarak gaz problemi yaşıyorsanız yediğiniz bir besinle semptomlarınız arasında bir bağlantı olup olmadığını belirlemeniz gerekebilir. Vücudunuzun sindirmekte zorlandığı bir besin nedeniyle aşırı gaz oluşabilir. Midede sürekli gaz oluşmasının diğer bazı sebepleriyse enflamatuar bağırsak hastalıkları veya ince bağırsakta aşırı bakteriyel gelişim olabilir ve bu diyabet için komplikasyon oluşturabileceğinden tedavi gerektirebilir.
3) Kanamanız oluyorsa...
Eğer tuvalete çıktığınızda kanamanız oluyorsa bu bir hemoroit (basur) belirtisi olabilir ve kolayca tedavi edilebilir; ancak bazı durumlarda biraz daha ciddi sorunlara işaret etmesi de mümkündür. Eğer dışkınız bir anda çok koyu görünmeye başladıysa bu dışkınızın içinde kan olduğunun bir göstergesi olabilir. Böyle bir durumda hemen doktorunuzu görmeniz gerekir.
4) Sürekli şişkinlik
Şişkinliğin normal bir yanı olsa da bazen tıbbi yardım almanız veya beslenme düzeninizde değişiklik yapmanız gerektiğini gösteren bir işaret olabilir. Eğer şişkinliğiniz sürekli hale geldiyse beş günlük bir günlük tutun ve her şişkinlik hissettiğinizde neyi, ne zaman, ne kadar yediğinizi not edin. Bu faktörleri gözlemleyerek düzenli bir sebebe bağlı olmadığını anlarsanız doktorunuzu görün.
5) Gece yaşanan mide ağrısı
Eğer mideniz gece sizi uyutmuyorsa bu bir sorunun göstergesi olabilir. Herkesin yatmadan önce yediği ağır bir yemekten dolayı geçirdiği bu gibi geceler olsa da eğer sürekli hale gelmişse profesyonel yardım almalısınız. Mide problemini önlemek adına, sindirim sisteminize dinlenecek vakit bırakmak için son öğününüzü saat 19.00’dan daha geç yemediğinizden emin olmalısınız.
BUNLARI AKLINIZDAN ÇIKARMAYIN
İşlenmiş gıda, glüten, süt ve süt ürünleri ve yapay tatlandırıcılar bağırsaklarınıza zarar verebilir. Stres ve yeme düzeninin kombinasyonu ağrılı mide problemlerine yol açabilir; bu nedenle eğer ağrı, şişkinlik, gaz veya diğer sindirim sistemi kaynaklı belirtiler yaşıyorsanız beslenmenizi düzene sokmalı ve stres seviyenizi düşürecek yaşam tarzı değişiklikleri yapmalısınız.