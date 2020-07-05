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Mehmet Öz

Mehmet Öz

mehmetoz@hurriyet.com.tr

Menopoz sonrası dönemde, uykuyla tip 2 diyabet arasında bağlantı var

5 Temmuz 2020

Diyabetle uyku arasındaki bağlantı uzun süredir biliniyor. Şimdi yeni bir araştırma, diyabetin uyku sorunlarına yol açıp açmadığı konusunu aydınlatıyor.

Menopoz sonrası dönemde, uykuyla tip 2 diyabet arasında bağlantı var
Tip 2 diyabetin başlıca belirtisi normalden daha sık tuvalete çıkma ihtiyacı hissetmektir. Bu durum hayatınızı birçok açıdan etkileyebilir. Üstelik gece saatlerinde de sürer ve uykunun bölünmesine neden olur, özellikle de diyabetin takibi zayıf bir şekilde yapılıyorsa. Diyabetle uyku arasındaki bağlantı uzun süredir biliniyor ancak araştırmalar direkt olarak uyku sorunlarının diyabet için nasıl bir risk faktörü olduğuna odaklanıyor. Şimdiyse yeni bir araştırma, diyabetin uyku sorunlarına yol açıp açmadığını aydınlatıyor.

Araştırma, diyabeti olduğu bilinen orta yaş grubundaki kadınlar üzerinde yapıldı ve diyabeti olan kadınların diyabeti olmayan kadınlara göre daha çok uyku sorunu yaşadığı görüldü. Bir kısmı menopozun genel görülen belirtilerinin uykularını etkilediğini söylese de yine de diyabeti olan kadınların diyabeti olmayan orta yaş grubundaki kadınlara göre daha çok uyku rahatsızlığı yaşadıkları görüldü. Bu durum diyabetin bir şekilde uykularını etkilediğini gösteriyor ve hastalarla doktorların aynı oranda endişelenmelerini gerektiren asıl konu bu. Kötü uyku astım, depresyon, kalp krizi, kalp hastalığı, yüksek kan basıncı, obezite ve felç gibi birçok hastalıkla bağlantılıdır.

Gecede en az yedi saat 

Uykunun diyabet için risk faktörü olabileceğini gösteren birkaç sebep var:

  • Uykusuzluk hastalığı olan veya bir şekilde gece geç saatlere kadar oturan kişiler, gece atıştırmalıklarına meyillidir ve bu obeziteye yol açabilir.
  • Obstrüktif uyku apnesi diyabet için bir risk faktörüdür, obstrüktif uyku apnesi olanlar aşırı kilolu olabilir ve vücutlarının kan şekeriyle insülini nasıl işlediği değişkenlik gösterebilir.
  • Kısa uyku süresi diyabete yol açabilir çünkü vücutta hormonal değişikliklere sebep olur.
  • Düşük uyku kalitesinden dolayı uzun uyku süresi de enteresan bir şekilde diyabetle bağlantılıdır.

Yaş aldıkça değişen alışkanlıklar

Araştırmaya göre, ne olursa olsun diyabeti olan kadınlar yaş aldıkça hem gündüz hem gece alışkanlıklarının ne şekilde değiştiğine dikkat etmeliler. Eğer uzun bir süre boyunca uykunuzda devamlı bölünme yaşıyorsanız doktorunuzla görüşerek uykusuzluk hastalığı, uyku apnesi veya uykuyla bağlantılı diğer tedavi edilebilir hastalıklardan birinin sizde olup olmadığını kontrol ettirin.

Doktorunuzun sizi biraz rahatlatabilir. Herkesin uyku ihtiyacı farklı olsa da bir gecede en az yedi saat uyumayı hedefleyin, mümkünse de fazlasını. Düşük glisemik oranlı bir beslenme düzeni uygulayın, özellikle de akşam yemeklerinde. Uyku, sağlığınızın temel taşıdır ve bu nedenle kesinlikle ihmal edilmemelidir.

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