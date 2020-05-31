Hiçbirimiz hayatımızdaki insanların hastalığa yakalanmasını istemeyiz. Ama ihtiyaç anında sosyal mesafeye de dikkat ederek onlar için pek çok şey yapabiliriz.
Birlikte yaşadığınız biri karantinadaysa...
* Eğer karantinadaki bir sevdiğinizle yaşıyorsanız olumlu davranmaya özen gösterin ve örneğin pişirdiğiniz yemekler gibi sizin kontrolünüzde olan şeylere odaklanın.
* Evin bir bölümünde veya bir odasında izole olan kişiye onu sevdiğinizi ve yanında olduğunuzu hissettirmek biraz zor olabilir. En sevdiği yemekleri hazırlayarak (ve kapısına bırakarak) ya da en sevdiği müziği çalarak motivasyonunu yükseltmeyi deneyebilirsiniz. Evin içerisinde duyulacak şekilde müzik açmak, izole olan kişiye kendisini evde süren hayata dahil hissettirir.
Hasta olan kişiyle temas halinde olduğunuz için bu süre boyunca kendinize de dikkat etmelisiniz. Virüsü taşıdığınıza dair ateş ve kuru öksürük gibi belirtilerin olup olmadığını sıkı takip edin.
Eğer bir arkadaşınız ya da tanıdığınız karantinadaysa...
* O kişiye konuşmak için müsait olduğunuzu, kendisiyle bu şekilde vakit geçirebileceğinizi söyleyin. Bu, Zoom uygulaması üzerinden bir parti vermek anlamına gelse bile... Ancak kişilerin belirtilerinin değişkenlik gösterdiğini unutmayın, bazı günler aradığınızda ya da mesaj attığınızda kendisini cevap veremeyecek kadar hasta hissedebilir.
* Diğer arkadaş ya da aile üyeleriyle iletişime geçip günlük bir program oluşturarak o kişinin ailesine yemek götürmek üzere bir plan yapın, en sevdikleri restorandan yemek siparişi de verebilirsiniz. Ve dışarıdan alınması gereken şeyler için müsait olduğunuzu belirtin. Zaman geçirmelerine yardımcı olmak için kitap, dergi ve yapboz götürebilirsiniz. Eğer karantinadaki kişi ailesiyle yaşıyorsa eşine veya çocuklarına herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sorabilirsiniz.
COVID-19 ile ilgili tüm gelişmelere ve güncel bilgilere Dr. Öz ve Ekibi YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
Karantinadaki birine nasıl destek olursunuz?
Hiçbirimiz hayatımızdaki insanların hastalığa yakalanmasını istemeyiz. Ama ihtiyaç anında sosyal mesafeye de dikkat ederek onlar için pek çok şey yapabiliriz.
Birlikte yaşadığınız biri karantinadaysa...
* Eğer karantinadaki bir sevdiğinizle yaşıyorsanız olumlu davranmaya özen gösterin ve örneğin pişirdiğiniz yemekler gibi sizin kontrolünüzde olan şeylere odaklanın.
* Evin bir bölümünde veya bir odasında izole olan kişiye onu sevdiğinizi ve yanında olduğunuzu hissettirmek biraz zor olabilir. En sevdiği yemekleri hazırlayarak (ve kapısına bırakarak) ya da en sevdiği müziği çalarak motivasyonunu yükseltmeyi deneyebilirsiniz. Evin içerisinde duyulacak şekilde müzik açmak, izole olan kişiye kendisini evde süren hayata dahil hissettirir.
Hasta olan kişiyle temas halinde olduğunuz için bu süre boyunca kendinize de dikkat etmelisiniz. Virüsü taşıdığınıza dair ateş ve kuru öksürük gibi belirtilerin olup olmadığını sıkı takip edin.
Eğer bir arkadaşınız ya da tanıdığınız karantinadaysa...
* O kişiye konuşmak için müsait olduğunuzu, kendisiyle bu şekilde vakit geçirebileceğinizi söyleyin. Bu, Zoom uygulaması üzerinden bir parti vermek anlamına gelse bile... Ancak kişilerin belirtilerinin değişkenlik gösterdiğini unutmayın, bazı günler aradığınızda ya da mesaj attığınızda kendisini cevap veremeyecek kadar hasta hissedebilir.
* Diğer arkadaş ya da aile üyeleriyle iletişime geçip günlük bir program oluşturarak o kişinin ailesine yemek götürmek üzere bir plan yapın, en sevdikleri restorandan yemek siparişi de verebilirsiniz. Ve dışarıdan alınması gereken şeyler için müsait olduğunuzu belirtin. Zaman geçirmelerine yardımcı olmak için kitap, dergi ve yapboz götürebilirsiniz. Eğer karantinadaki kişi ailesiyle yaşıyorsa eşine veya çocuklarına herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sorabilirsiniz.
COVID-19 ile ilgili tüm gelişmelere ve güncel bilgilere Dr. Öz ve Ekibi YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.