Her mevsime göre cilt bakımı

Cildiniz mevsimsel değişikliklerden de hava durumunun ani değişimlerinden de etkilenir. Dondurucu ve rüzgârlı bir havadan bayıltan bir sıcağa geçince deriniz bozguna uğruyor! Ekolojik değişiklikler cildinizde hasara, kuruluğa ve yaşlılık belirtilerine neden olabilir. Açık havanın tadını her mevsimde çıkarmak için bu cilt bakım rutinlerini uygulayın.
Kış Ayları: Hava kirliliği ve çatlamış cilt
Kış mevsimi, cildinize zarar verebilecek iç ve dış hava kirliliğinden korunmanız için ideal bir mevsim. Kışın iç mekanlarda daha çok zaman geçiririz. İçerideki hava her zaman temiz olmayabilir ve kuru olmaya meyillidir. Araştırmalara göre hava kirliliğiyle erken cilt yaşlanması birbiriyle bağlantılı. Özellikle sigara içmenin, cilt yaşlanmasını hızlandırmakta büyük rolü var. Dışarı çıkmadan önce çatlamış, kuru bir cilde neden olabilecek soğuk ve rüzgâr gibi tahriş edici ve sert etkilerden cildinizi korumak için nemlendirici kullanmak konusunda tedbirli olmalısınız. Bilhassa vazelin hem etkili hem de uygun fiyatlı bir ürün. Bu tip bir nemlendirici cildinizin yüzeyini kaplar ve koruyucu bir bariyer oluşturur. Ayrıca bol su içtiğinizden emin olun.
İlkbahar Ayları: Soyulma ve dökülme
İlkbahar mevsiminde cildin yenilenme ve soyulmasına önem verin. Soyulma için tanecikli ürünler kullanmak ölü derinin ciltten atılmasına ve yeni hücrelerin oluşmasına yardımcı olur. Öğütülmüş kahve, şeker veya tuzla beraber biraz zeytinyağı veya hindistancevizi yağı kullanarak kendi ürününüzü yapabilirsiniz. Cildinizin soyulması, gözeneklerin açılmasına ve kuruyup dökülmelerin sayısını düşürmeye yardımcı olarak cildinizin daha parlak görünmesine yol açar. Ayrıca soyulma, cilt bakım ürünlerinin daha hızlı emilmesini sağlar. Soyulma için ovma rutininizden sonra cilt koruyucu bir nemlendirici uygulamayı unutmayın.
Yaz Ayları: Su kaybı, yağlı görünüm, böcekler ve güneş koruması
Sıcak günler bolca güneş ışığı ve terle beraber gelir. Dışarıda hava sıcaklığı arttıkça cildiniz kuruma eğilimi gösterebilir çünkü cilt yüzeyindeki su sıcak havalarda buharlaşır. Cildiniz kurudukça yüzünüzün yağlandığını fark edebilirsiniz. Bunun sebebi yağ bezlerinizin cilt gözeneklerinden yüzeyine ‘sebum’ salgılamasıdır. Sebum ölü deri hücreleri ve lipidlerden (yağlardan) oluşan bir karışımdır. Bu lipidler cildinizin yağlanmasına ve sıvı kaybıyla çevresel faktörlerden korunmasına yardımcı olur. Ancak bazı şeylerin azı karar ama çoğu zarardır. Yüzünüzdeki en yağlı bölge ‘T Bölgesi’dir ve yağ bezlerinin büyük çoğunluğu burada bulunur. Günde iki kez hassas bir temizleyici kullanın ve yüzünüzü nemli tutun. Kulağa mantıksız gelebilir ancak yüz bölgeniz kuruduğunda yağ bezleriniz daha çok çalışır.
Sonbahar Ayları: Sert rüzgarlar ve kuru dudaklar
Sonbahar, yaz aylarında maruz kalınan sıcaklardan sonra cildinizin iyileşme sürecidir. Sonbahar genellikle güçlü rüzgarlarla beraber gelir ve hem cildinizin kurumasına hem de üst katmanında çatlaklara sebep olabilir. Mevsim değişikliğinin getirdiği bu rüzgârlar sebebiyle dudaklarınızın çatladığını fark edebilirsiniz. Dudak balm’ı kullanarak çatlamış veya yara olmuş dudaklarınızı koruyabilir ve acısını hafifletebilirsiniz.
Önce güneş koruyucu
sonra böcek kovucu
Cildinizi güneşin zararlı UV ışınlarından korumak için sürekli güneş koruyucu kullanmalısınız. Maksimum koruma için güneş koruyucunuzu 2-3 saatte bir tekrar uygulayın. Dışarıda fazla kalacaksanız böcek kovucu ürünler de kullanmalısınız. Bu ürünlerin yüzde 20’den fazla DEET ve icaridin ya da yüzde 30’dan fazla limon veya okaliptüs yağı içermediğinden emin olun. Ürünün yoğunluğuna göre böcek kovucunuzu her 2-6 saatte bir uygulayın. Kullanım talimatlarına göre hareket edin. Her zaman önce güneş koruyucunuzu sonra böcek kovucunuzu uygulayın.
Her mevsime göre cilt bakımı
Cildiniz mevsimsel değişikliklerden de hava durumunun ani değişimlerinden de etkilenir. Dondurucu ve rüzgârlı bir havadan bayıltan bir sıcağa geçince deriniz bozguna uğruyor! Ekolojik değişiklikler cildinizde hasara, kuruluğa ve yaşlılık belirtilerine neden olabilir. Açık havanın tadını her mevsimde çıkarmak için bu cilt bakım rutinlerini uygulayın.
Kış Ayları: Hava kirliliği ve çatlamış cilt
Kış mevsimi, cildinize zarar verebilecek iç ve dış hava kirliliğinden korunmanız için ideal bir mevsim. Kışın iç mekanlarda daha çok zaman geçiririz. İçerideki hava her zaman temiz olmayabilir ve kuru olmaya meyillidir. Araştırmalara göre hava kirliliğiyle erken cilt yaşlanması birbiriyle bağlantılı. Özellikle sigara içmenin, cilt yaşlanmasını hızlandırmakta büyük rolü var. Dışarı çıkmadan önce çatlamış, kuru bir cilde neden olabilecek soğuk ve rüzgâr gibi tahriş edici ve sert etkilerden cildinizi korumak için nemlendirici kullanmak konusunda tedbirli olmalısınız. Bilhassa vazelin hem etkili hem de uygun fiyatlı bir ürün. Bu tip bir nemlendirici cildinizin yüzeyini kaplar ve koruyucu bir bariyer oluşturur. Ayrıca bol su içtiğinizden emin olun.
İlkbahar Ayları: Soyulma ve dökülme
İlkbahar mevsiminde cildin yenilenme ve soyulmasına önem verin. Soyulma için tanecikli ürünler kullanmak ölü derinin ciltten atılmasına ve yeni hücrelerin oluşmasına yardımcı olur. Öğütülmüş kahve, şeker veya tuzla beraber biraz zeytinyağı veya hindistancevizi yağı kullanarak kendi ürününüzü yapabilirsiniz. Cildinizin soyulması, gözeneklerin açılmasına ve kuruyup dökülmelerin sayısını düşürmeye yardımcı olarak cildinizin daha parlak görünmesine yol açar. Ayrıca soyulma, cilt bakım ürünlerinin daha hızlı emilmesini sağlar. Soyulma için ovma rutininizden sonra cilt koruyucu bir nemlendirici uygulamayı unutmayın.
Yaz Ayları: Su kaybı, yağlı görünüm, böcekler ve güneş koruması
Sıcak günler bolca güneş ışığı ve terle beraber gelir. Dışarıda hava sıcaklığı arttıkça cildiniz kuruma eğilimi gösterebilir çünkü cilt yüzeyindeki su sıcak havalarda buharlaşır. Cildiniz kurudukça yüzünüzün yağlandığını fark edebilirsiniz. Bunun sebebi yağ bezlerinizin cilt gözeneklerinden yüzeyine ‘sebum’ salgılamasıdır. Sebum ölü deri hücreleri ve lipidlerden (yağlardan) oluşan bir karışımdır. Bu lipidler cildinizin yağlanmasına ve sıvı kaybıyla çevresel faktörlerden korunmasına yardımcı olur. Ancak bazı şeylerin azı karar ama çoğu zarardır. Yüzünüzdeki en yağlı bölge ‘T Bölgesi’dir ve yağ bezlerinin büyük çoğunluğu burada bulunur. Günde iki kez hassas bir temizleyici kullanın ve yüzünüzü nemli tutun. Kulağa mantıksız gelebilir ancak yüz bölgeniz kuruduğunda yağ bezleriniz daha çok çalışır.
Sonbahar Ayları: Sert rüzgarlar ve kuru dudaklar
Sonbahar, yaz aylarında maruz kalınan sıcaklardan sonra cildinizin iyileşme sürecidir. Sonbahar genellikle güçlü rüzgarlarla beraber gelir ve hem cildinizin kurumasına hem de üst katmanında çatlaklara sebep olabilir. Mevsim değişikliğinin getirdiği bu rüzgârlar sebebiyle dudaklarınızın çatladığını fark edebilirsiniz. Dudak balm’ı kullanarak çatlamış veya yara olmuş dudaklarınızı koruyabilir ve acısını hafifletebilirsiniz.
Önce güneş koruyucu
sonra böcek kovucu
Cildinizi güneşin zararlı UV ışınlarından korumak için sürekli güneş koruyucu kullanmalısınız. Maksimum koruma için güneş koruyucunuzu 2-3 saatte bir tekrar uygulayın. Dışarıda fazla kalacaksanız böcek kovucu ürünler de kullanmalısınız. Bu ürünlerin yüzde 20’den fazla DEET ve icaridin ya da yüzde 30’dan fazla limon veya okaliptüs yağı içermediğinden emin olun. Ürünün yoğunluğuna göre böcek kovucunuzu her 2-6 saatte bir uygulayın. Kullanım talimatlarına göre hareket edin. Her zaman önce güneş koruyucunuzu sonra böcek kovucunuzu uygulayın.