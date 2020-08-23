Güzel bir gülümseme için sağlıklı tarifler

Kanser, diyabet, kalp hastalıkları gibi sağlık problemlerine iyi gelen yiyeceklerin birçoğu dişeti çekilmesi, çürük gibi ağız sağlığı sorunlarının önlenmesine de yardımcı oluyor. Örneğin kereviz ve lahana iltihap oluşumunu önlüyor, karalahana süttekinden daha fazla kalsiyum içeriyor.
Bedeniniz için iyi olan her şey ağzınız için de iyidir. Bu şu anlama geliyor; sebze, tam tahıl ve baklagil gibi bitki kökenli yiyecekler vitamin, mineral ve antioksidan açısından zengin oldukları için oldukça faydalıdır.
Bitki kökenli beslenme düzenindeki yiyeceklerin neredeyse tamamı ağız sağlığınız için yararlıdır. Kereviz ve lahanayı ele alalım.
Kereviz liflerden oluştuğu için çok yararlıdır ve bunu çiğnemek dişleri temizlemeye yardımcı olur; bu lifleri diş fırçasının kılları gibi düşünebilirsiniz. Lahanaysa antioksidan ve iltihap önleyici besinlerin deposudur, bu da dişeti sağlığı için faydalıdır.
Kalsiyum zengini besinler dişlere faydalı
Kalsiyum bakımından zengin besinler de diş sağlığınız için yararlıdır ancak bu besinlerden en iyisinin süt olduğuna dair şehir efsanesine kanmayın.
Kalsiyum bakımından zengin besinlerin diş çürümesini önlediği doğru olsa da sütte yüksek oranda doğal veya katkı olarak eklenmiş şeker bulunabilir. Diğer zengin kalsiyum kaynakları tofu, kalsiyum takviyeli soya sütü ve karalahana olarak sayılabilir.
Daha parlak ve sağlıklı bir gülümsemeye hazır mısınız? Ağız sağlığınızı güçlendirmek için yandaki tarifleri deneyin...
LAHANA VE YABANMERSİNLİ GÜLÜMSEME DESTEKLEYİCİ SMOOTHIE
Malzemeler:
- 1 muz
- 1 su bardağı demlenmiş yeşil çay (sade, soğutulmuş)
- 4 adet buz küpü
- 1⁄2 bardak dondurulmuş yabanmersini
- 1⁄2 bardak dondurulmuş çilek
- 4 adet lahana yaprağı
- 1⁄4 bardak yoğurt
- Dilerseniz 1 çay kaşığı ksilitol vb. tatlandırıcı
Yapılışı:
Yeşil çayı demleyin ve soğumaya bırakın. Miksere buz, yeşil çay, yoğurt ve lahana yapraklarını ekleyin. Lahana yapraklarının büyük parçaları görünmeyecek hale gelene kadar karıştırın. Diğer malzemeleri ekleyin ve bütün malzemeler birbirine iyice karışana kadar mikserden geçirin.
ÇITIR ÇITIR SALATA
Malzemeler:
- 1 bardak doğranmış kereviz
- 1⁄4 bardak doğranmış kırmızıbiber
- 1 yemek kaşığı ince doğranmış soğan (kırmızı, yeşil veya beyaz)
- 4 adet taze ve doğranmış veya çeyrek çay kaşığı kurutulmuş fesleğen yaprağı
- Tat vermek için 2 damla doğal tatlandırıcı veya bir çay kaşığı bal
- 1 tatlı kaşığı ahududu sirkesi
- 1 tatlı kaşığı soğuk sıkım saf sızma zeytinyağı (opsiyonel)
- Bir ya da iki tutam deniz tuzu ve taze öğütülmüş karabiber
Yapılışı:
Sebzeleri ve eğer taze kullanıyorsanız fesleğeni doğrayıp orta boy bir kaba alın. Eğer kurutulmuş fesleğen kullanıyorsanız ayrı bir kapta tutun. Küçük bir kapta sirke, tatlandırıcı (veya bal), tuz, biber, zeytinyağı (opsiyonel) ve 2 çay kaşığı suyu karıştırın. Eğer taze yerine kurutulmuş fesleğen kullanıyorsanız bu karışıma ekleyin. Sebzelerin üzerine dökün. İyice karıştırın.
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Güzel bir gülümseme için sağlıklı tarifler
Kanser, diyabet, kalp hastalıkları gibi sağlık problemlerine iyi gelen yiyeceklerin birçoğu dişeti çekilmesi, çürük gibi ağız sağlığı sorunlarının önlenmesine de yardımcı oluyor. Örneğin kereviz ve lahana iltihap oluşumunu önlüyor, karalahana süttekinden daha fazla kalsiyum içeriyor.
Bedeniniz için iyi olan her şey ağzınız için de iyidir. Bu şu anlama geliyor; sebze, tam tahıl ve baklagil gibi bitki kökenli yiyecekler vitamin, mineral ve antioksidan açısından zengin oldukları için oldukça faydalıdır.
Bitki kökenli beslenme düzenindeki yiyeceklerin neredeyse tamamı ağız sağlığınız için yararlıdır. Kereviz ve lahanayı ele alalım.
Kereviz liflerden oluştuğu için çok yararlıdır ve bunu çiğnemek dişleri temizlemeye yardımcı olur; bu lifleri diş fırçasının kılları gibi düşünebilirsiniz. Lahanaysa antioksidan ve iltihap önleyici besinlerin deposudur, bu da dişeti sağlığı için faydalıdır.
Kalsiyum zengini besinler dişlere faydalı
Kalsiyum bakımından zengin besinler de diş sağlığınız için yararlıdır ancak bu besinlerden en iyisinin süt olduğuna dair şehir efsanesine kanmayın.
Kalsiyum bakımından zengin besinlerin diş çürümesini önlediği doğru olsa da sütte yüksek oranda doğal veya katkı olarak eklenmiş şeker bulunabilir. Diğer zengin kalsiyum kaynakları tofu, kalsiyum takviyeli soya sütü ve karalahana olarak sayılabilir.
Daha parlak ve sağlıklı bir gülümsemeye hazır mısınız? Ağız sağlığınızı güçlendirmek için yandaki tarifleri deneyin...
LAHANA VE YABANMERSİNLİ GÜLÜMSEME DESTEKLEYİCİ SMOOTHIE
Malzemeler:
Yapılışı:
Yeşil çayı demleyin ve soğumaya bırakın. Miksere buz, yeşil çay, yoğurt ve lahana yapraklarını ekleyin. Lahana yapraklarının büyük parçaları görünmeyecek hale gelene kadar karıştırın. Diğer malzemeleri ekleyin ve bütün malzemeler birbirine iyice karışana kadar mikserden geçirin.
ÇITIR ÇITIR SALATA
Malzemeler:
Yapılışı:
Sebzeleri ve eğer taze kullanıyorsanız fesleğeni doğrayıp orta boy bir kaba alın. Eğer kurutulmuş fesleğen kullanıyorsanız ayrı bir kapta tutun. Küçük bir kapta sirke, tatlandırıcı (veya bal), tuz, biber, zeytinyağı (opsiyonel) ve 2 çay kaşığı suyu karıştırın. Eğer taze yerine kurutulmuş fesleğen kullanıyorsanız bu karışıma ekleyin. Sebzelerin üzerine dökün. İyice karıştırın.
COVID-19 ile ilgili tüm gelişmelere ve güncel bilgilere Dr. Öz ve Ekibi YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.