Glikoz seviyenizi düşürmeye yarayacak 6 basit taktik

‘Uzun COVID’ denen ve hastalık geçtikten sonra da devam eden belirtilerden en yaygın olanları koku kaybı, nefes darlığı ve yorgunluk. Düzenli egzersizlerle bu semptomların iyileşmesini sağlayabilirsiniz.



Gül, portakal, nane gibi belirgin kokusu olan şeyleri 10 saniye boyunca koklayın...



İster şiddetli ister hafif geçsin, doktorların COVID-19 sonrası karşılaştığı ortak bir durum var: Bazı hastalarda iyileştikten sonra bile koku kaybı ve nefes darlığı gibi semptomlar devam ediyor. ‘Uzun COVID’ denen bu belirtiler sizde varsa, bu önerileri okuyun...

KOKU KAYBI

COVID-19 virüsü beynin koku soğancığını istila ederek hastaların koku alma duyusunu kaybetmesine yol açar. Bu yüzden biraz koku egzersizi yapmak buradaki nöronlara kokuyu hatırlatmaya yardımcı olur. Portakal, gül, nane, mum gibi belirgin kokusu olan dört farklı şeyi alın ve her birini 10 saniye boyunca koklayın. Bunu her sabah ve akşam tekrarlayın. Tat ve koku duyunuz birbirine bağlı olduğundan bu egzersiz sayesinde tat alma duyunuzun da geri gelmesi beklenir.

NEFES DARLIĞI