Gerek olmadığı halde endişe duyduğumuz 5 sağlık efsanesi

Diyabet, çağımızın en önemli hastalıklarından biri. Yediğimiz besinlerin birçoğu hiç öyle olduğunu düşünmesek bile şeker içeriyor. Önerdiğim taktiklerle kandaki glikoz seviyenizi düşürebilir ve diyabetten korunabilirsiniz.

Diyabet, ABD’de ölüm ve engelliliğin başlıca sebeplerinden biri olan kronik bir hastalık. Türkiye’deyse 20-79 yaş aralığında yaklaşık 7 milyon diyabet hastası olduğu ve bu rakamın toplam yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 15’ine denk geldiği belirtiliyor. Yediğimiz besinlerin birçoğu ilk bakışta anlaşılamayacak şekilde şekerle gizlidir. Aşağıdaki beslenme hilelerini okuyarak kandaki glikoz seviyenizi nasıl düşüreceğinizi ve böylece diyabetten nasıl korunabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

KESME YULAF

Çoğu zaman ‘çelik kesim yulaf’ olarak karşımıza çıkan bu çeşit, yulafın ezilmeden önceki, çelikle ilk kesilmiş halidir ve yulafın en az işlenmiş hallerinden biridir. Diğer türleri gibi lif bakımından zengin olup harika bir demir ve protein kaynağıdır. Yulaf ezmesi veya hazır yulaflardan farklı olarak çelik kesim yulaf buharda işlem görmemiştir, suyu daha hızlı emmesi için ezilip düzleştirilmemiştir. Bu sayede yulafın vücutta parçalanıp emilmesi daha uzun sürede gerçekleştiği için kan şekerimiz çok daha yavaş yükselir. Yüksek lif içeriği ve yavaş sindiriminden dolayı bu yulaf aynı zamanda insanı daha uzun süre tok tutar.

NİŞASTASIZ SEBZELER

Brokoli, ıspanak ve taze fasulye gibi sebzeler yüksek lif içerir ve nişasta oranları düşüktür. Sonuç olarak porsiyonlarınıza zenginlik katar ve doymanızı sağlar. Az miktarda nişasta, vücudun kolayca parçalayabileceği şeker olduğu için doyurucu bir öğünden sonra bile kan şekerinizin düşük kalması anlamına gelir.

TARÇIN

Kahvenize şeker yerine biraz tarçın eklemek, vücudunuza şeker almadan tatlı aroma katmanıza yardımcı olur. Ayrıca sınırlı veriler tarçının kan şekeri seviyesini daha iyi kontrol altında tutmada yardımcı olabileceğini gösterdi.