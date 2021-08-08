Gençler de kalp sağlığına dikkat etmeli

İş, çocuklar, sorumluluklar derken sağlıklı alışkanlıklara vakit ayırmak çok da kolay olmuyor. Ama daha kaliteli bir yaşam için sağlığımıza özen göstermek mecburiyetimiz… Bu 10 basit öneriyle daha sağlıklı bir hayatın kapılarını açabilirsiniz. Emin olun, vücudunuz size minnettar kalacak…

ÖĞÜNLERİNİZİ ÖNCEDEN HAZIRLAYIN

İşe giderken yemeklerinizi yanınızda götürmek sizi hazır yiyeceklere mecbur kalmaktan kurtararak kaliteli beslenmenize yardımcı olur. Eğer öğün arasında bir şeyler yeme ihtiyacı hissediyorsanız, minik doğranmış sebze-meyve ve çiğ kuruyemiş gibi atıştırmalıklar hazırlayın.



VİTAMİNLERİNİZİ ALIN

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin bir parçası olan besin maddelerini yeteri kadar aldığınızdan emin olmak için her gün bir multivitamin için. Vitamin şişesini mutfak tezgâhı, komodin veya çantanız gibi devamlı göz önünde olan bir yere koyun.

DAHA FAZLA YÜRÜYÜN

Yürümek, spor yapacak vaktiniz olmadığında formunuzu korumanın basit ama en etkili yoludur. Sabah asansör yerine merdiven kullanmaya, öğle arasında 20 dakikalık bir yürüyüşe çıkmaya ve mümkün olan her anda ufak tefek ayak işlerinizi yürüyerek halletmeye çalışın. Günlük rutininize daha fazla yürüyüş eklemek kalp, zihin ve beden sağlığınıza çok iyi gelecek.