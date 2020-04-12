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Mehmet Öz

Mehmet Öz

mehmetoz@hurriyet.com.tr

En iyi seçeneğiniz evde kalmak

12 Nisan 2020

Koronavirüsler vücudun dışında da yaşama kabiliyetine sahip. Eğer enfekte bir insan kapı koluna dokunursa virüs burada 2 veya 3 gün tutunabilir. Dokunduğunuz şeylere çok dikkat etmelisiniz.

En iyi seçeneğiniz evde kalmak
Eğer karantinadaysanız acil durumlar dışında kesinlikle bulunduğunuz yerden ayrılmamalısınız. Eğer ‘evde kal’ kapsamındaysanız, evinizden yalnızca biten yiyecekleri ya da gerekli ilaçları almak veya acil bir sağlık durumu için çıkmalısınız. Ancak eğer kendinizi karantinaya aldıysanız dışarı çıkarken dikkat etmeniz gereken birkaç şey var...

Bunlar, temas kurduğunuz kişiler ve dokunduğunuz şeyler... COVID-19’a sebep olan virüs insandan insana geçiyor. Diğer insanlarla temas halinde olmanız bu hastalığı kapabileceğiniz anlamına geliyor. Sonuç olarak, insanlardan daima en az
1.5-2 metre uzak durmanız öneriliyor.

Koronavirüsler vücudun dışında da yaşar. Tıp dergisi ‘The New England Journal of Medicine’da yayımlanan bir çalışmaya göre SARS CoV-2’nin bakır yüzeylerde 4 saate kadar, karton üzerinde 24 saate kadar, plastik ve paslanmaz çelik üzerindeyse 48 ila 72 saate kadar yaşayabildiği tahmin ediliyor.

Eğer enfekte bir insan kapı koluna dokunursa, virüs orada 2 veya 3 gün tutunabilir. Ayrıca virüs, enfekte bir insanın çıktığı odanın havasında asılı kalmaya devam edebilir. 

Tüm bunlar sizin için ne anlama geliyor? Diğer insanlardan uzak durduğunuz sürece dışarı çıkmak, yürüyüşe gitmek, terasta veya parkta oturmak güvenli. Ancak dokunduğunuz şeylere çok dikkat etmelisiniz. Eğer kapı kolu, asansör tuşları veya herhangi bir şeye dokunduysanız etrafta başka kimse olmasa bile en kısa süre içinde ellerinizi yıkadığınızdan emin olun.

En iyi seçeneğiniz evde kalmak

İnsanlarla aranızdaki mesafeye dikkat edin

Dışarı çıkmadan önce düşünmeniz gereken ikinci şey ise diğer insanların sağlığı... Enfekte olmuş olabilir ancak bunun farkında varamayabilirsiniz. Tahminlere göre her enfekte insan bu hastalığı 2-3 kişiye bulaştırıyor.

İnsanlara bu kadar çok ‘Evde kalın’ ve ‘Kendinizi karantinaya alın’ çağrılarının yapılmasının asıl sebebi bu. Dış dünyayla etkileşiminizi en aza indirdiğinizde potansiyel olarak hastalığın yayılmasını engelliyorsunuz. Evde kalarak sağlık sistemine fazla yük binmesini ve hastalığın yayılmasını engellemeye katkıda bulunuyorsunuz.

Topluma yardımcı olmak ve COVID-19’un yayılmasını engellemek için elinizden geleni yapmak istiyorsanız şu an en iyi seçenek evde kalmak.

COVID-19 ile ilgili tüm gelişmelere ve güncel bilgilere ‘Dr. Öz ve Ekibi’ YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

 

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