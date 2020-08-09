Doğru tava nasıl seçilir?

Hangi tavalar kızartma için daha uygun? Yapımında kullanılan güvenli maddeler neler? Hem temizlikten zaman kazanmak hem de ailenizin sağlığı için evde başka hangi ürünleri bulundurmak gerekiyor?
Kızartma tavasını yapışmaz yapan şey ne?
Yapışmaz tavaların daha pürüzsüz ve sürtünmesiz olabilmesi için tavanın pürüzlü kenarları üzerine kaplanan bir madde bulunur. Yapışmaz tavaların iki türü vardır: PTFE ve seramik. PTFE yapışmaz tavalar uzun yıllardır kullanılıyor ve piyasadaki yapışmaz tavalar arasında en yaygın olanlardan biri. Kaplama, tava yüzeyine spreyle uygulanır ve kurumaya bırakılır, sonrasında tava üzerindeki kaplamayı elinizle hissedebilirsiniz. Yüksek oranda su geçirmezdir ve yiyeceklerin suyunu geçirmez, ayrıca yapışmaz kaplama soyulmadığı sürece tavanın üzerinde kalan yiyecek kalıntılarının da tava yüzeyine yapışmasını engeller. Seramik tavalarsa kum ve taş gibi doğal maddelerle kaplandığı için PTFE’den daha sağlıklı ve güvenli olarak bilinir. Kaplamada yer alan kil benzeri maddede silikon bazlı bir yağ bulunur ve sıcaklık arttıkça bu kaplama çözünmeye başlar. Ancak bu henüz kanıtlanmış değildir ve seramik kaplama PTFE kadar dayanıklı değildir, ovalandıkça kolayca soyulur.
Yapışmaz tava kaplamaları güvenli mi?
Bundan birkaç yıl önce, PTFA’nın içinde bulunabilen PFOA’nın zararlı olduğu ve kansere yol açabileceğine dair endişeler vardı. Sonrasında büyük fabrikalar PFOA’nın, 2015’e kadar aşamalı olarak kullanımının durdurulacağı konusunda anlaştılar ve bunu başarılı bir şekilde uyguladılar. Eğer endişe ediyorsanız satın alacağınız pişirme malzemesinin üzerinde özellikle ‘PFOA bulunmamaktadır’ veya ‘PFOA kullanılmadan üretilmiştir’ yazıp yazmadığına bakın.
Amerikan Kanser Derneği’ne göre, pişirme malzemesi önerildiği şekilde kullanıldığı sürece PTFE’nin kendisi genel olarak güvenlidir.
Alışveriş ve temizleme tüyoları
- Yapışmaz tavaların temizliği için metal ürünler kullanmayın, kaplamasına zarar verir. Kauçuk veya tahta spatula kullanın ve tavaları bulaşık makinesinde değil, her zaman elde yıkayın.
- Döküm tava almak istediğinizde demir olduğundan emin olun. Bazıları alüminyumdan yapılır ve ısıyı aynı şekilde yaymaz. Eğer bir tava ağır değilse demirden yapılmamıştır. Demir tavalar vücudunuza demir almanızı da sağlar.
HANGİ YEMEK İÇİN HANGİSİNİ KULLANMALIYIZ?
Krep ve yumurta: Bu narin yiyecekleri pişirirken mutlaka yapışmaz tava kullanmalısınız. Yapışmaz tavalar ya çok az yağ kullanımı gerektirir ya da hiç gerektirmez, temizliği kolaydır, hafiftir ve bütçeye uygundur.
Sebze sote ve balık: Paslanmaz çelik tavalar en iyisidir.
Mühürleme ve kızgın yağda pişirilen tavuk gibi etler0: En sevdiğiniz yemeğin üzerinde çıtır bir tabaka için döküm tavadan daha iyisi yok. Döküm tava fırında da kullanılabilir, yani biftek gibi etleri kızartmak ve mısır ekmeği, pizza gibi fırın ürünlerini pişirmek için de yararlanabilirsiniz. Döküm tava kızgın yağda pişirme için çok uygundur çünkü yağı belli bir ısıda tutar ve ekleyeceğiniz yağın miktarına göre yapışmaz olabilir.
Doğru tava nasıl seçilir?
Hangi tavalar kızartma için daha uygun? Yapımında kullanılan güvenli maddeler neler? Hem temizlikten zaman kazanmak hem de ailenizin sağlığı için evde başka hangi ürünleri bulundurmak gerekiyor?
Kızartma tavasını yapışmaz yapan şey ne?
Yapışmaz tavaların daha pürüzsüz ve sürtünmesiz olabilmesi için tavanın pürüzlü kenarları üzerine kaplanan bir madde bulunur. Yapışmaz tavaların iki türü vardır: PTFE ve seramik. PTFE yapışmaz tavalar uzun yıllardır kullanılıyor ve piyasadaki yapışmaz tavalar arasında en yaygın olanlardan biri. Kaplama, tava yüzeyine spreyle uygulanır ve kurumaya bırakılır, sonrasında tava üzerindeki kaplamayı elinizle hissedebilirsiniz. Yüksek oranda su geçirmezdir ve yiyeceklerin suyunu geçirmez, ayrıca yapışmaz kaplama soyulmadığı sürece tavanın üzerinde kalan yiyecek kalıntılarının da tava yüzeyine yapışmasını engeller. Seramik tavalarsa kum ve taş gibi doğal maddelerle kaplandığı için PTFE’den daha sağlıklı ve güvenli olarak bilinir. Kaplamada yer alan kil benzeri maddede silikon bazlı bir yağ bulunur ve sıcaklık arttıkça bu kaplama çözünmeye başlar. Ancak bu henüz kanıtlanmış değildir ve seramik kaplama PTFE kadar dayanıklı değildir, ovalandıkça kolayca soyulur.
Yapışmaz tava kaplamaları güvenli mi?
Bundan birkaç yıl önce, PTFA’nın içinde bulunabilen PFOA’nın zararlı olduğu ve kansere yol açabileceğine dair endişeler vardı. Sonrasında büyük fabrikalar PFOA’nın, 2015’e kadar aşamalı olarak kullanımının durdurulacağı konusunda anlaştılar ve bunu başarılı bir şekilde uyguladılar. Eğer endişe ediyorsanız satın alacağınız pişirme malzemesinin üzerinde özellikle ‘PFOA bulunmamaktadır’ veya ‘PFOA kullanılmadan üretilmiştir’ yazıp yazmadığına bakın.
Amerikan Kanser Derneği’ne göre, pişirme malzemesi önerildiği şekilde kullanıldığı sürece PTFE’nin kendisi genel olarak güvenlidir.
Alışveriş ve temizleme tüyoları
- Yapışmaz tavaların temizliği için metal ürünler kullanmayın, kaplamasına zarar verir. Kauçuk veya tahta spatula kullanın ve tavaları bulaşık makinesinde değil, her zaman elde yıkayın.
- Döküm tava almak istediğinizde demir olduğundan emin olun. Bazıları alüminyumdan yapılır ve ısıyı aynı şekilde yaymaz. Eğer bir tava ağır değilse demirden yapılmamıştır. Demir tavalar vücudunuza demir almanızı da sağlar.
HANGİ YEMEK İÇİN HANGİSİNİ KULLANMALIYIZ?
Krep ve yumurta: Bu narin yiyecekleri pişirirken mutlaka yapışmaz tava kullanmalısınız. Yapışmaz tavalar ya çok az yağ kullanımı gerektirir ya da hiç gerektirmez, temizliği kolaydır, hafiftir ve bütçeye uygundur.
Sebze sote ve balık: Paslanmaz çelik tavalar en iyisidir.
Mühürleme ve kızgın yağda pişirilen tavuk gibi etler0: En sevdiğiniz yemeğin üzerinde çıtır bir tabaka için döküm tavadan daha iyisi yok. Döküm tava fırında da kullanılabilir, yani biftek gibi etleri kızartmak ve mısır ekmeği, pizza gibi fırın ürünlerini pişirmek için de yararlanabilirsiniz. Döküm tava kızgın yağda pişirme için çok uygundur çünkü yağı belli bir ısıda tutar ve ekleyeceğiniz yağın miktarına göre yapışmaz olabilir.