D vitaminine ihtiyacınız olabilir mi?

Sağlığımız söz konusu olduğunda bazen çeşitli kaynaklardan duyduğumuz farklı farklı bilgiler kafamızı karıştırabiliyor. İşte dikkat etmemiz gereken 5 sağlık hurafesi ve bunlara dair doğru bilgiler...



Tüm ailede varsa sizde de kalp hastalığı gelişir mi? Günde sekiz bardak mı su içmeliyiz? The Dr. Oz Show’da ağırladığım Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi’nden kardiyoloji uzmanı Dr. Marc Eisenberg sağlıkla ilgili beş efsanenin doğrusunu açıklıyor.

YALNIZCA İLERİ YAŞTAKİ ERKEKLER Mİ KALP KRİZİ GEÇİRİR?

ABD’de her 5 kadından 1’i kalp hastalığından yaşamını yitiriyor. Bu da kalp hastalığının hem kadın hem erkekler için ölüm sebepleri arasında başı çektiği anlamına geliyor. Ayrıca genç nüfusta bel çevresi kalınlığının artmasıyla birlikte kalp hastalığı 65 yaş altı kişilerde daha yaygın hale gelmeye başlıyor. Belki de bu yazıyı okur okumaz, bugün spora başlamanın tam zamanıdır.

TÜM AİLEDE KALP HASTALIĞI VARSA SİZDE DE OLACAK DEMEK MİDİR?

Kalıtımsal olarak bize geçecek sağlık sorunları için hiçbir şey yapamayacağımız düşüncesi doğru değildir. Ailenizde herkes kalp krizi geçirmiş olsa bile kendi riskinizi azaltabilirsiniz. Sigara içiyorsanız, bırakın. Yüksek tansiyonunuz, yüksek kolesterol veya diyabetiniz varsa tedaviye başlayın. Uzun saatleri oturarak geçiriyorsanız haftada en az dört-beş kere 30 dakikalık tempolu yürüyüşe başlayın. Bu yeni egzersiz düzeninde göğüs ağrısı veya baş dönmesi hissederseniz doktorunuza gidin.EKLEMLERİNİZİ ÇITLATMANIZ ARTRİTE (EKLEM İLTİHABI) NEDEN OLUR MU?

Araştırmalara göre devamlı parmak çıtlatmakla artrit olma riskimiz artmıyor. Bu çıtlama sesi şöyle meydana gelir: Ekleme baskı uyguladığımız sırada eklem kapsülünü gerginleştirmiş oluruz. Böylece eklem sıvısı içerisindeki gazlar hızlı bir şekilde sıvıdan serbest kalır. Duyduğumuz ses de bu gaz baloncuklarının patlamasıyla oluşur. Fakat yapılan bir çalışmaya göre sürekli eklem çıtlatmak kavrama gücünüzü azaltabilir.

GÜNDE SEKİZ BARDAK SU İÇMENİZ GEREKİYOR MU?