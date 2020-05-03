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Mehmet Öz

Mehmet Öz

mehmetoz@hurriyet.com.tr

COVID-19’la evde baş etmenin yolları

3 Mayıs 2020

Araştırmalar koronavirüse yakalananların yüzde 80’inin komplikasyon yaşamadan evde iyileştiğini gösteriyor. Başvurduğunuz uzman, süreci evde geçirebileceğinizi söylüyorsa dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var...

COVID-19’la evde baş etmenin yolları

  • Evdeki diğer kişilerden ayrı bir odada kalın. Mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Ortak alanları iyice havalandırın.
  • Tabak, bardak, havlu ve yatak takımları gibi ev eşyalarını paylaşmayın.
  • Dirseğinizin içine doğru öksürün-hapşırın.
  • Ellerinizi düzenli olarak sabun ve suyla en az 20 saniye yıkayın.
  • Genel hijyeninize özen gösterin.
  • Etrafta başkaları olduğunda maske takın.
  • Genel yüzeyleri sık sık dezenfekte edin.
  • Çamaşırları iyice yıkayın. Yıkama sırasında kirli çamaşırları vücudunuzdan uzak tutun.
  • Eve ziyaretçi almayın.
  • Evcil hayvanlarınızla sağlıklı bireylerin ilgilenmesini sağlayın.
  • İyi hissetmeye başlamanız diğer insanların etrafında olmanızın güvenli hale geldiği anlamına gelmez. Semptomlar tamamen iyileştikten sonra virüsü bulaştırmaya devam edip etmediğimizi henüz bilmiyoruz. Ve virüsü birden fazla kez kapıp kapmayacağımızı da... Bu pandemiyle baş etmenin daha iyi yolları bulunana kadar halk sağlığı uzmanlarının tavsiyelerine uymaya devam edin: Ellerinizi düzenli olarak yıkayın ve sosyal mesafeyi koruyun.

COVID-19’la ilgili tüm gelişmelere ve güncel bilgilere YouTube’daki Dr. Öz ve Ekibi kanalından ulaşabilirsiniz.

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