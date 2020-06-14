COVID-19â€™a baÄŸlÄ± felÃ§, nasÄ±l ortaya Ã§Ä±kÄ±yor?

Son raporlara göre COVID-19, 30â€™lu ve 40â€™lÄ± yaÅŸlardaki genç yetiÅŸkinlerde ani felç vakalarÄ±na sebep olabiliyor. DoÄŸasÄ± sürekli deÄŸiÅŸmekte olan koronavirüs salgÄ±nÄ±nda, bu yeni geliÅŸmeyi iÅŸaret eden bilimsel çalÄ±ÅŸmalar var.
SalgÄ±n sÃ¼recinin en baÅŸÄ±nda COVID-19â€™un temel olarak akciÄŸerleri etkilediÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yordu ve kayÄ±tlara gÃ¶re Ã¶ksÃ¼rÃ¼k, ateÅŸ ve solunum zorluÄŸuna sebep oluyordu. Ancak biliminsanlarÄ± daha Ã§ok veriyi analiz ettikÃ§e, virÃ¼sÃ¼n kalp ve bÃ¶brek dahil vÃ¼cuttaki neredeyse her organ sistemini etkileyebileceÄŸini ortaya Ã§Ä±kardÄ±lar. VirÃ¼sÃ¼n bu sistemleri tam olarak nasÄ±l etkilediÄŸine dair Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor, ancak hemen her gÃ¼n yeni Ã¶rnekler Ã§Ä±kÄ±yor. Ã–rneÄŸin, virÃ¼s bazÄ± genÃ§ insanlarda felce sebep olabiliyor.
VirÃ¼s zorlayÄ±cÄ± etkilerini yaÅŸayan hasta sayÄ±sÄ± az
Daha Ã¶nce Ã‡inâ€™in Wuhan bÃ¶lgesinden gelen bir rapor, COVID-19 ile felÃ§ arasÄ±nda baÄŸlantÄ± olduÄŸunu gÃ¶steriyordu ancak daha Ã§ok â€˜Ã¶nseziâ€™ gibiydi. ABDâ€™de beÅŸ COVID-19 vakasÄ± Ã¼zerinde yapÄ±lan yeni bir Ã§alÄ±ÅŸmaya gÃ¶re, felÃ§ geÃ§iren hastalarÄ±n tamamÄ± 50 yaÅŸÄ±n altÄ±nda ve/veya hiÃ§ COVID-19 belirtisi gÃ¶stermedi ya da Ã§ok hafif belirtiler gÃ¶sterdi. Bu hastalarÄ±n Ã§oÄŸunun herhangi bir saÄŸlÄ±k geÃ§miÅŸi yoktu ve COVID-19â€™u Ã§ok hafif belirtilerle (vakalarÄ±n ikisinde hiÃ§ belirti olmadan) evde geÃ§iriyorlardÄ±.Â
FelÃ§, beyne giden kan akÄ±ÅŸÄ±nda kesilmeyle ortaya Ã§Ä±kar. Buna da bir kan pÄ±htÄ±sÄ± veya beyin kanamasÄ± sebep olur.Â COVID-19 sebebiyle yaÅŸanan felÃ§ vakalarÄ±nÄ±n Ã§oÄŸu, beyne giden damarlarda oluÅŸan kan pÄ±htÄ±larÄ±ndan dolayÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
EÄŸer pÄ±htÄ±ya acilen mÃ¼dahale edilmezse beyinde meydana gelecek hasar, kalÄ±cÄ± olabilir.
AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar COVID-19â€™a baÄŸlÄ± pÄ±htÄ± sebepli felÃ§ vakalarÄ±nÄ±n, virÃ¼sÃ¼n vÃ¼cudun tÃ¼m bÃ¶lÃ¼mlerinde pÄ±htÄ± oluÅŸturmasÄ±nÄ±n sonucu olarak ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸÃ¼pheleniyor. COVID-19 ile ilgili bu bilgilerin bazÄ±larÄ± kulaÄŸa korkutucu gelse de virÃ¼sÃ¼n bu zorlayÄ±cÄ± etkilerini yaÅŸayan hasta sayÄ±sÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸunu hatÄ±rlamakta fayda var. Ancak ne zaman saÄŸlÄ±k desteÄŸi almanÄ±z gerektiÄŸini bilmeniz iÃ§in bilgi sahibi olmalÄ±sÄ±nÄ±z.
EÄŸer zamanÄ±nda ortaya Ã§Ä±karÄ±lÄ±rsa felÃ§ vakalarÄ± tedavi edilebilir.
Ã–nemli olan, felcin herhangi bir belirtisini ya da iÅŸaretini yaÅŸar yaÅŸamaz bir saÄŸlÄ±k kuruluÅŸuna baÅŸvurmaktÄ±r.
Ä°KÄ° Ã–RNEK DE POZÄ°TÄ°F AMA BELÄ°RTÄ° GÃ–STERMÄ°YORDU
â€˜New England Journal of Medicineâ€™e gÃ¶re felÃ§ iÃ§in hiÃ§bir risk faktÃ¶rÃ¼ olmayan 37 yaÅŸÄ±ndaki bir erkek hasta, yutma ve konuÅŸmada zorluk, hafif bilinÃ§ kaybÄ± ve saÄŸ tarafÄ±nda zayÄ±flÄ±k ÅŸikÃ¢yetleriyle hastaneye gitmeden Ã¶nce 16 saat bekledi. Hastaneye vardÄ±ÄŸÄ±nda testleri, beyne kan taÅŸÄ±yan ana arterlerden birinde pÄ±htÄ± olduÄŸunu gÃ¶sterdi. Bu erkek hasta COVID-19â€™un herhangi bir belirtisini yaÅŸamÄ±yordu ancak aile Ã¼yelerinden birinin testi pozitif Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Hastanede kendi COVID-19 testi de pozitif Ã§Ä±ktÄ±. 33 yaÅŸÄ±nda baÅŸka bir kadÄ±n hasta Ã¶ksÃ¼rÃ¼k, terleme ve yaklaÅŸÄ±k bir hafta sÃ¼ren baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± ÅŸikÃ¢yeti yaÅŸÄ±yordu. Aradan geÃ§en 28 saatin sonunda konuÅŸmasÄ±nda kayma ve sol tarafÄ±nda uyuÅŸmayla zayÄ±flÄ±k hissetmeye baÅŸladÄ±. Ancak salgÄ±n korkusuyla herhangi bir saÄŸlÄ±k kuruluÅŸuna baÅŸvurmaktan Ã§ekindi. Hastaneye vardÄ±ÄŸÄ±nda beyninde iki adet pÄ±htÄ± tespit edildi ve COVID-19 testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±. ÅžanslÄ±lar ki bu iki vakada da tedavi iÅŸe yaradÄ± ve ikisi de taburcu edildi.
HANGÄ° BELÄ°RTÄ°, NE ANLAMA GELÄ°YOR?
- YÃ¼z: GÃ¼lÃ¼msemesini isteyin. YÃ¼zÃ¼nÃ¼n tek tarafÄ±nda sarkma var mÄ±?
- Kollar: Her iki kolunu da kaldÄ±rmasÄ±nÄ± sÃ¶yleyin. KollarÄ±ndan birini kaldÄ±ramama ya da aÅŸaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸme var mÄ±?
- KonuÅŸma: Basit bir cÃ¼mle sÃ¶yleyin, tekrar etsin. KonuÅŸmasÄ±nda kayma ya da herhangi bir gariplik var mÄ±?
- Zaman: Bu belirtilerden herhangi biri varsa acilen 112â€™yi arayÄ±n.
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COVID-19â€™a baÄŸlÄ± felÃ§, nasÄ±l ortaya Ã§Ä±kÄ±yor?
Son raporlara göre COVID-19, 30â€™lu ve 40â€™lÄ± yaÅŸlardaki genç yetiÅŸkinlerde ani felç vakalarÄ±na sebep olabiliyor. DoÄŸasÄ± sürekli deÄŸiÅŸmekte olan koronavirüs salgÄ±nÄ±nda, bu yeni geliÅŸmeyi iÅŸaret eden bilimsel çalÄ±ÅŸmalar var.
SalgÄ±n sÃ¼recinin en baÅŸÄ±nda COVID-19â€™un temel olarak akciÄŸerleri etkilediÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yordu ve kayÄ±tlara gÃ¶re Ã¶ksÃ¼rÃ¼k, ateÅŸ ve solunum zorluÄŸuna sebep oluyordu. Ancak biliminsanlarÄ± daha Ã§ok veriyi analiz ettikÃ§e, virÃ¼sÃ¼n kalp ve bÃ¶brek dahil vÃ¼cuttaki neredeyse her organ sistemini etkileyebileceÄŸini ortaya Ã§Ä±kardÄ±lar. VirÃ¼sÃ¼n bu sistemleri tam olarak nasÄ±l etkilediÄŸine dair Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor, ancak hemen her gÃ¼n yeni Ã¶rnekler Ã§Ä±kÄ±yor. Ã–rneÄŸin, virÃ¼s bazÄ± genÃ§ insanlarda felce sebep olabiliyor.
VirÃ¼s zorlayÄ±cÄ± etkilerini yaÅŸayan hasta sayÄ±sÄ± az
Daha Ã¶nce Ã‡inâ€™in Wuhan bÃ¶lgesinden gelen bir rapor, COVID-19 ile felÃ§ arasÄ±nda baÄŸlantÄ± olduÄŸunu gÃ¶steriyordu ancak daha Ã§ok â€˜Ã¶nseziâ€™ gibiydi. ABDâ€™de beÅŸ COVID-19 vakasÄ± Ã¼zerinde yapÄ±lan yeni bir Ã§alÄ±ÅŸmaya gÃ¶re, felÃ§ geÃ§iren hastalarÄ±n tamamÄ± 50 yaÅŸÄ±n altÄ±nda ve/veya hiÃ§ COVID-19 belirtisi gÃ¶stermedi ya da Ã§ok hafif belirtiler gÃ¶sterdi. Bu hastalarÄ±n Ã§oÄŸunun herhangi bir saÄŸlÄ±k geÃ§miÅŸi yoktu ve COVID-19â€™u Ã§ok hafif belirtilerle (vakalarÄ±n ikisinde hiÃ§ belirti olmadan) evde geÃ§iriyorlardÄ±.Â
FelÃ§, beyne giden kan akÄ±ÅŸÄ±nda kesilmeyle ortaya Ã§Ä±kar. Buna da bir kan pÄ±htÄ±sÄ± veya beyin kanamasÄ± sebep olur.Â COVID-19 sebebiyle yaÅŸanan felÃ§ vakalarÄ±nÄ±n Ã§oÄŸu, beyne giden damarlarda oluÅŸan kan pÄ±htÄ±larÄ±ndan dolayÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
EÄŸer pÄ±htÄ±ya acilen mÃ¼dahale edilmezse beyinde meydana gelecek hasar, kalÄ±cÄ± olabilir.
AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar COVID-19â€™a baÄŸlÄ± pÄ±htÄ± sebepli felÃ§ vakalarÄ±nÄ±n, virÃ¼sÃ¼n vÃ¼cudun tÃ¼m bÃ¶lÃ¼mlerinde pÄ±htÄ± oluÅŸturmasÄ±nÄ±n sonucu olarak ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸÃ¼pheleniyor. COVID-19 ile ilgili bu bilgilerin bazÄ±larÄ± kulaÄŸa korkutucu gelse de virÃ¼sÃ¼n bu zorlayÄ±cÄ± etkilerini yaÅŸayan hasta sayÄ±sÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸunu hatÄ±rlamakta fayda var. Ancak ne zaman saÄŸlÄ±k desteÄŸi almanÄ±z gerektiÄŸini bilmeniz iÃ§in bilgi sahibi olmalÄ±sÄ±nÄ±z.
EÄŸer zamanÄ±nda ortaya Ã§Ä±karÄ±lÄ±rsa felÃ§ vakalarÄ± tedavi edilebilir.
Ã–nemli olan, felcin herhangi bir belirtisini ya da iÅŸaretini yaÅŸar yaÅŸamaz bir saÄŸlÄ±k kuruluÅŸuna baÅŸvurmaktÄ±r.
Ä°KÄ° Ã–RNEK DE POZÄ°TÄ°F AMA BELÄ°RTÄ° GÃ–STERMÄ°YORDU
â€˜New England Journal of Medicineâ€™e gÃ¶re felÃ§ iÃ§in hiÃ§bir risk faktÃ¶rÃ¼ olmayan 37 yaÅŸÄ±ndaki bir erkek hasta, yutma ve konuÅŸmada zorluk, hafif bilinÃ§ kaybÄ± ve saÄŸ tarafÄ±nda zayÄ±flÄ±k ÅŸikÃ¢yetleriyle hastaneye gitmeden Ã¶nce 16 saat bekledi. Hastaneye vardÄ±ÄŸÄ±nda testleri, beyne kan taÅŸÄ±yan ana arterlerden birinde pÄ±htÄ± olduÄŸunu gÃ¶sterdi. Bu erkek hasta COVID-19â€™un herhangi bir belirtisini yaÅŸamÄ±yordu ancak aile Ã¼yelerinden birinin testi pozitif Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Hastanede kendi COVID-19 testi de pozitif Ã§Ä±ktÄ±. 33 yaÅŸÄ±nda baÅŸka bir kadÄ±n hasta Ã¶ksÃ¼rÃ¼k, terleme ve yaklaÅŸÄ±k bir hafta sÃ¼ren baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± ÅŸikÃ¢yeti yaÅŸÄ±yordu. Aradan geÃ§en 28 saatin sonunda konuÅŸmasÄ±nda kayma ve sol tarafÄ±nda uyuÅŸmayla zayÄ±flÄ±k hissetmeye baÅŸladÄ±. Ancak salgÄ±n korkusuyla herhangi bir saÄŸlÄ±k kuruluÅŸuna baÅŸvurmaktan Ã§ekindi. Hastaneye vardÄ±ÄŸÄ±nda beyninde iki adet pÄ±htÄ± tespit edildi ve COVID-19 testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±. ÅžanslÄ±lar ki bu iki vakada da tedavi iÅŸe yaradÄ± ve ikisi de taburcu edildi.
HANGÄ° BELÄ°RTÄ°, NE ANLAMA GELÄ°YOR?
COVID-19 ile ilgili tÃ¼m geliÅŸmelere ve gÃ¼ncel bilgilere Dr. Ã–z ve Ekibi YouTube kanalÄ±ndan ulaÅŸabilirsiniz