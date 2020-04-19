COVID-19 için doktora ne zaman gitmelisiniz?

Dünyayı sarsan bu hastalığı tecrübe ederseniz ne yapacağınızı bilmek, sizin ve çevrenizdekilerin sağlığı için oldukça önemli. Öncelikle ciddi bir şekilde hasta değilseniz ve bariz semptomlar yaşamıyorsanız iyi hissedene kadar evde kalmanızı öneriyoruz. Diğerlerine bulaştırmamak için 14 gün boyunca kendinizi izole etmekse bu işin anahtarı.
Eğer yeni tip koronavirüs belirtileriniz olduğundan şüpheleniyorsanız önce ALO 184 Korona Danışma Hattı’nı arayın. Algoritmanın sorduğu sorulara verdiğiniz yanıtlar doğrultusunda karşınıza bir doktor veya sağlık çalışanı çıkabiliyor veya en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz uyarısı yapılıyor. Size en yakın sağlık kuruluşunu arayıp ilgili birimden destek de isteyebilirsiniz ya da aile hekiminize başvurabilirsiniz. Enfeksiyonu bulaştırmamamak için bir uzmanla konuşana dek evde kalmanız en iyisi.
- Hasta hissediyorsanız yapmanız gereken ilk şey ateşinizi ölçmek. 38 derecenin üzerinde olması ateşiniz olduğu anlamına gelir. İki-üç gün düşmeyen ısrarlı yüksek ateş varsa önemseyin. Kuru öksürük ve nefes darlığı yeni tip koronavirüsün belirtileri, burun akıntısı ve boğaz ağrısıysa daha çok griple bağlantılı. Bağırsak sorunları, ishal, koku ve tat kaybı belirtileri de aklınızda olsun.
Kendinizi dinleyin
- Eğer COVID-19 hastası olduğunu bildiğiniz biriyle yakın zamanda temas kurduysanız, öncelikle vücudunuzu dinleyin. Normal şartlarda olsa doktorla irtibat kuracak kadar kötü hissediyor musunuz? Bir alt solunum yolu problemi yaşıyorsanız -özellikle de kuru öksürük ve basit hareketlerde ya da hareketsizken nefes darlığı gibi- doktorunuzla konuşmanız sizin için en güvenlisi. 60 yaşın üzerindeyseniz, KOAH, kalp hastalığı ya da diyabetiniz varsa bu daha önemli.
- Belirtiler, enfeksiyona maruz kaldıktan dört-beş gün sonra ortaya çıkıyor, ancak bu bazen daha uzun sürebiliyor. Birçok insan da bir hafta boyunca bitkin hissedip evde dinlenerek iyileşebiliyor.
Virüsün yayılmasını engellemeye yardımcı olmak için aklınızda bulunması gereken birkaç şey:
- Eğer kontrol edilebilir belirtilere sahip bir şekilde hastaysanız, evde kalın. İnsanların çoğu tıbbi tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşiyor. Ancak bir noktada nefes darlığı veya göğüs ağrısı hissederseniz doktorunuzu arayın ve acil yardım almak için planınızı yapın.
- Doktorunuzu düzenli olarak bilgilendirin. Belirtileriniz kötüleşirse kendisine haber verin.
- Kendinizi sağlıklı kişilerden ayırın. Eğer sizinle aynı evde yaşayan başkaları da varsa bir ‘hasta odası’ belirleyin. Eğer mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın. Kişisel ev eşyalarınızı paylaşmayın.
- Halka açık yerlerden ve toplu taşımadan kaçının. Ne kadar az yolculuk yaparsanız, diğer kişileri hastalığa o kadar az maruz bırakırsınız.
-Öksürdüğünüz veya hapşırdığınız zaman ağzınızı kapatın ve ellerinizi yıkayın, yıkayın, yıkayın. En az 20 saniye…
- Sakin olun. Durum korkutucu olabilir ancak çoğu insan toparlanıyor ve iyileşiyor. Her hastalıkta olduğu gibi kendinize iyi bakın. Özellikle su ve sıcak çay gibi bol bol sıvı tüketin. C, D vitamini ve çinko bakımından zengin besinler seçin.
COVID-19’la ilgili tüm gelişmelere ve güncel bilgilere Dr. Öz ve Ekibi YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
COVID-19 için doktora ne zaman gitmelisiniz?
Dünyayı sarsan bu hastalığı tecrübe ederseniz ne yapacağınızı bilmek, sizin ve çevrenizdekilerin sağlığı için oldukça önemli. Öncelikle ciddi bir şekilde hasta değilseniz ve bariz semptomlar yaşamıyorsanız iyi hissedene kadar evde kalmanızı öneriyoruz. Diğerlerine bulaştırmamak için 14 gün boyunca kendinizi izole etmekse bu işin anahtarı.
Eğer yeni tip koronavirüs belirtileriniz olduğundan şüpheleniyorsanız önce ALO 184 Korona Danışma Hattı’nı arayın. Algoritmanın sorduğu sorulara verdiğiniz yanıtlar doğrultusunda karşınıza bir doktor veya sağlık çalışanı çıkabiliyor veya en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz uyarısı yapılıyor. Size en yakın sağlık kuruluşunu arayıp ilgili birimden destek de isteyebilirsiniz ya da aile hekiminize başvurabilirsiniz. Enfeksiyonu bulaştırmamamak için bir uzmanla konuşana dek evde kalmanız en iyisi.
- Hasta hissediyorsanız yapmanız gereken ilk şey ateşinizi ölçmek. 38 derecenin üzerinde olması ateşiniz olduğu anlamına gelir. İki-üç gün düşmeyen ısrarlı yüksek ateş varsa önemseyin. Kuru öksürük ve nefes darlığı yeni tip koronavirüsün belirtileri, burun akıntısı ve boğaz ağrısıysa daha çok griple bağlantılı. Bağırsak sorunları, ishal, koku ve tat kaybı belirtileri de aklınızda olsun.
Kendinizi dinleyin
- Eğer COVID-19 hastası olduğunu bildiğiniz biriyle yakın zamanda temas kurduysanız, öncelikle vücudunuzu dinleyin. Normal şartlarda olsa doktorla irtibat kuracak kadar kötü hissediyor musunuz? Bir alt solunum yolu problemi yaşıyorsanız -özellikle de kuru öksürük ve basit hareketlerde ya da hareketsizken nefes darlığı gibi- doktorunuzla konuşmanız sizin için en güvenlisi. 60 yaşın üzerindeyseniz, KOAH, kalp hastalığı ya da diyabetiniz varsa bu daha önemli.
- Belirtiler, enfeksiyona maruz kaldıktan dört-beş gün sonra ortaya çıkıyor, ancak bu bazen daha uzun sürebiliyor. Birçok insan da bir hafta boyunca bitkin hissedip evde dinlenerek iyileşebiliyor.
Virüsün yayılmasını engellemeye yardımcı olmak için aklınızda bulunması gereken birkaç şey:
- Eğer kontrol edilebilir belirtilere sahip bir şekilde hastaysanız, evde kalın. İnsanların çoğu tıbbi tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşiyor. Ancak bir noktada nefes darlığı veya göğüs ağrısı hissederseniz doktorunuzu arayın ve acil yardım almak için planınızı yapın.
- Doktorunuzu düzenli olarak bilgilendirin. Belirtileriniz kötüleşirse kendisine haber verin.
- Kendinizi sağlıklı kişilerden ayırın. Eğer sizinle aynı evde yaşayan başkaları da varsa bir ‘hasta odası’ belirleyin. Eğer mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın. Kişisel ev eşyalarınızı paylaşmayın.
- Halka açık yerlerden ve toplu taşımadan kaçının. Ne kadar az yolculuk yaparsanız, diğer kişileri hastalığa o kadar az maruz bırakırsınız.
-Öksürdüğünüz veya hapşırdığınız zaman ağzınızı kapatın ve ellerinizi yıkayın, yıkayın, yıkayın. En az 20 saniye…
- Sakin olun. Durum korkutucu olabilir ancak çoğu insan toparlanıyor ve iyileşiyor. Her hastalıkta olduğu gibi kendinize iyi bakın. Özellikle su ve sıcak çay gibi bol bol sıvı tüketin. C, D vitamini ve çinko bakımından zengin besinler seçin.
COVID-19’la ilgili tüm gelişmelere ve güncel bilgilere Dr. Öz ve Ekibi YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.