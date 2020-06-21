Çinko ve C vitamini içeren besinleri mutfağınızdan eksik etmeyin

Restoranlar açıldı ancak siz dışarıda yemek yemek istemiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla market alışverişinde öğün planlaması hâlâ önemli. Çinko ve C vitamininin bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkisi de aklınızda olsun...
Dolabı sağlıksız yiyeceklerle doldurmak yaygın bir alışkanlık. Ne de olsa hem rahat hem kolay. Ancak şu dönemde sağlıklı beslenmek daha önce hiç olmadığı kadar önemli. Doğru besinler bağışıklık sisteminiz için çok faydalı. Market listenizi hazırlarken çinko ve C vitamini içeren besinlere yer açmalısınız. Her ne kadar çinko ve C vitamininin COVID-19’un süresi ve şiddetine etkisi olup olmadığına dair yeterli kanıt olmasa da en azından fayda sağlayabileceklerini düşünmeye yetecek sebepler var. Araştırmalara göre çinko ve C vitamini gribin süresini kısaltıyor; COVID-19’a sebep olan hariç diğer koronavirüs türlerini de aynı şekilde... Her ne kadar faydası net anlaşabilmiş değilse de araştırmalar çinkonun virüsü parçalayabileceğini gösteriyor.
ÇİNKO ZENGİNİ BESİNLER
Kırmızı et: Koyu ette beyaz ete oranla daha fazla çinko bulunur. Kırmızı etin aşırı tüketimi kalp hastalıkları ve bazı kanser türleriyle bağlantılı olsa da
sağlıklı garnitürlerle dengelenmiş bir tabak çinko için iyi bir kaynak olabilir.
Fasulye / mercimek: Yalnızca bir bardak mercimek günlük çinko ihtiyacınızın yüzde 23’ünü karşılayabilir. Bir öğle vakti pişireceğiniz bir tencere mercimek sizi birkaç gün doyurabilir. Lahana ve mantar gibi sağlıklı malzemeler ekleyebilirsiniz. Çinko bakımından zengin diğer bakliyatlarsa fasulye, barbunya ve nohut. Barbunyaları biberle birleştirmeyi deneyin veya humusa katın.
Yemişler/ süt ürünleri: Bir kap az yağlı yoğurt günlük çinko ihtiyacınızın yüzde 9’unu karşılar. Ceviz, badem ve fıstık gibi yemişlerse yüzde 33’ünü... Kavrulmuş, biraz tuzlu türleri bile!
İstiridye / kabuklu deniz ürünleri: Altı adet orta boy istiridye günlük ihtiyacınız olan çinkonun yüzde 291’ini içerir. İhtiyacınız olanlar yalnızca istiridye bıçağı, koruyucu eldiven ve istiridyeyi tutmak için bir havlu. Kabuğunu usulüne göre soymak için ilgili videoları YouTube üzerinden izleyebilirsiniz.
C VİTAMİNİ ZENGİNİ BESİNLER
Limon: Tabii ki eşsiz bir kaynak...
Kırmızıbiber: Bir adet tatlı kırmızıbiber günlük C vitamini ihtiyacınızın yüzde 203’üne sahip. Havuç çubukları gibi kesmeyi deneyin ve gün ortası atıştırmalığı olarak humusa banın. Akşam yemeği içinse wok tavanıza ekleyin.
Lahana: Bir miktarı bile ihtiyacınızın yüzde 107’sine sahip. Lahananızı taze tutmak için temizleyebilir ve yapraklarını kökünden ayırabilirsiniz. Lahanayı biraz zeytinyağı ve sarmısakla sıcak kızartma tavasına atın veya salata yapın.
Tatlı patates: Eğer C vitaminini sağlıklı bir nişasta kaynağından almak istiyorsanız tatlı patatesi deneyin. Bir adet büyük tatlı patates günlük C vitamini ihtiyacınızın yüzde48’ine sahip. Kızarmış tatlı patatesler herhangi bir öğünün yanına harika bir garnitür olur. Kendisi de öğün olabilir; pişirin ve börülce, az yağlı peynir veya yoğurt ekleyin. Yanına büyük bir salata, küçük bir porsiyon yağsız protein ya da taze balıkla servis edebilirsiniz.
Altı orta boy istiridyede günlük çinko ihtiyacımızdan çok daha fazlası var. Bir adet tatlı kırmızıbiberdeyse günlük C vitamini ihtiyacımızın yüzde 203’ü var.
COVID-19 ile ilgili tüm gelişmelere ve güncel bilgilere Dr. Öz ve Ekibi YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
Çinko ve C vitamini içeren besinleri mutfağınızdan eksik etmeyin
Restoranlar açıldı ancak siz dışarıda yemek yemek istemiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla market alışverişinde öğün planlaması hâlâ önemli. Çinko ve C vitamininin bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkisi de aklınızda olsun...
Dolabı sağlıksız yiyeceklerle doldurmak yaygın bir alışkanlık. Ne de olsa hem rahat hem kolay. Ancak şu dönemde sağlıklı beslenmek daha önce hiç olmadığı kadar önemli. Doğru besinler bağışıklık sisteminiz için çok faydalı. Market listenizi hazırlarken çinko ve C vitamini içeren besinlere yer açmalısınız. Her ne kadar çinko ve C vitamininin COVID-19’un süresi ve şiddetine etkisi olup olmadığına dair yeterli kanıt olmasa da en azından fayda sağlayabileceklerini düşünmeye yetecek sebepler var. Araştırmalara göre çinko ve C vitamini gribin süresini kısaltıyor; COVID-19’a sebep olan hariç diğer koronavirüs türlerini de aynı şekilde... Her ne kadar faydası net anlaşabilmiş değilse de araştırmalar çinkonun virüsü parçalayabileceğini gösteriyor.
ÇİNKO ZENGİNİ BESİNLER
Kırmızı et: Koyu ette beyaz ete oranla daha fazla çinko bulunur. Kırmızı etin aşırı tüketimi kalp hastalıkları ve bazı kanser türleriyle bağlantılı olsa da
sağlıklı garnitürlerle dengelenmiş bir tabak çinko için iyi bir kaynak olabilir.
Fasulye / mercimek: Yalnızca bir bardak mercimek günlük çinko ihtiyacınızın yüzde 23’ünü karşılayabilir. Bir öğle vakti pişireceğiniz bir tencere mercimek sizi birkaç gün doyurabilir. Lahana ve mantar gibi sağlıklı malzemeler ekleyebilirsiniz. Çinko bakımından zengin diğer bakliyatlarsa fasulye, barbunya ve nohut. Barbunyaları biberle birleştirmeyi deneyin veya humusa katın.
Yemişler/ süt ürünleri: Bir kap az yağlı yoğurt günlük çinko ihtiyacınızın yüzde 9’unu karşılar. Ceviz, badem ve fıstık gibi yemişlerse yüzde 33’ünü... Kavrulmuş, biraz tuzlu türleri bile!
İstiridye / kabuklu deniz ürünleri: Altı adet orta boy istiridye günlük ihtiyacınız olan çinkonun yüzde 291’ini içerir. İhtiyacınız olanlar yalnızca istiridye bıçağı, koruyucu eldiven ve istiridyeyi tutmak için bir havlu. Kabuğunu usulüne göre soymak için ilgili videoları YouTube üzerinden izleyebilirsiniz.
C VİTAMİNİ ZENGİNİ BESİNLER
Limon: Tabii ki eşsiz bir kaynak...
Kırmızıbiber: Bir adet tatlı kırmızıbiber günlük C vitamini ihtiyacınızın yüzde 203’üne sahip. Havuç çubukları gibi kesmeyi deneyin ve gün ortası atıştırmalığı olarak humusa banın. Akşam yemeği içinse wok tavanıza ekleyin.
Lahana: Bir miktarı bile ihtiyacınızın yüzde 107’sine sahip. Lahananızı taze tutmak için temizleyebilir ve yapraklarını kökünden ayırabilirsiniz. Lahanayı biraz zeytinyağı ve sarmısakla sıcak kızartma tavasına atın veya salata yapın.
Tatlı patates: Eğer C vitaminini sağlıklı bir nişasta kaynağından almak istiyorsanız tatlı patatesi deneyin. Bir adet büyük tatlı patates günlük C vitamini ihtiyacınızın yüzde48’ine sahip. Kızarmış tatlı patatesler herhangi bir öğünün yanına harika bir garnitür olur. Kendisi de öğün olabilir; pişirin ve börülce, az yağlı peynir veya yoğurt ekleyin. Yanına büyük bir salata, küçük bir porsiyon yağsız protein ya da taze balıkla servis edebilirsiniz.
Altı orta boy istiridyede günlük çinko ihtiyacımızdan çok daha fazlası var. Bir adet tatlı kırmızıbiberdeyse günlük C vitamini ihtiyacımızın yüzde 203’ü var.
COVID-19 ile ilgili tüm gelişmelere ve güncel bilgilere Dr. Öz ve Ekibi YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.