Baş ağrısına esneyerek çare bulun

Evden çalışıyoruz. Günlerimiz ekran önünde geçiyor. Stresli bir günün sonunda boynumuzdan başımıza uzanan bir ağrı hissetmek çok sık yaşanan bir durum. Bu ağrılarla başa çıkmak için esneme önerilerimiz var.
Bu dönemde artabilecek stres nedenli baş ağrısına çözüm yollarını ele almadan önce ağrımızın nedeni stres mi yoksa başka bir şey mi bilmekte fayda var. Örneğin küme tipi baş ağrısı başın yalnızca bir bölgesinde ve bazen de göz çevresinde ortaya çıkar.
Migren başın bir veya iki tarafında nabız atışı gibi bir his ve zonklama yaratabilir. Bazen mide bulantısı, kusma, ışık ve sese duyarlılık gibi şikâyetler olabilir.
Stres ağrısı için...
Stres kaynaklı baş ağrısı ise başın iki tarafından baskı ve sıkışma hissiyle ortaya çıkar ve yarım saat ila yedi saat sürebilir. İşte bu stres kaynaklı baş ağrısına bazı hareketler iyi gelebilir.
Yan ve arka boyun kasları esnemesi: Sandalyenin ucuna doğru oturun ve sağ kolunuzu yana doğru sarkıtın. Sol elinizle sandalyenin arka kısmını kavrayın ve boynunuzun sol tarafındaki kasların rahatladığını hissedene kadar sağa doğru esneyin. Bunu 30 saniye boyunca yapın. Diğer yöne doğru biraz daha esneyin ve o şekilde 30 saniye kalın.
Gözlerinizi kapatın ve yavaşça derin nefes alıp verin. Her nefesten sonra esneyebilirsiniz. Aynı egzersizi diğer tarafa tekrarlayın.
Ön boyun kasları için esneme hareketleri: Sol elinizle sandalyenin alt kısmını kavrayın, sağa doğru esneyin. Tavana bakacak şekilde arkaya doğru yavaşça esnerken çenenizi elinizle hafifçe çekerek de hareketi geliştirebilirsiniz. Tamamlarken derin nefesler alıp verin ve gevşeyin.
Derin nefesle bitirin
Bu egzersizleri yaparken çok yavaş ve dikkatli hareket edin. Zorlamaktan kaçının zira kaslarda daha fazla gerginliğe ve hatta boyun kaslarının sertleşmesine neden olabilir. Ve bir de her esnemeyi güzel bir derin nefes alışverişiyle bitirin.
Ağrı günlüğü tutun
Belirtilerinize sebep olan potansiyel tetikleyicilerin takibi için bir baş ağrısı günlüğü tutmanız faydalı olabilir. Baş ağrınızın ne zaman başladığını, şiddetini, o esnada hangi aktiviteleri yaptığınızı, o gün neler yediğinizi ve hangi ilaçları aldığınızı yazarak başlayabilirsiniz. Bu kayıtlar aynı zamanda, doktorunuzun en iyi tedavi yöntemini belirlemesine de yardımcı olacaktır.
Baş ağrısına esneyerek çare bulun
Evden çalışıyoruz. Günlerimiz ekran önünde geçiyor. Stresli bir günün sonunda boynumuzdan başımıza uzanan bir ağrı hissetmek çok sık yaşanan bir durum. Bu ağrılarla başa çıkmak için esneme önerilerimiz var.
Bu dönemde artabilecek stres nedenli baş ağrısına çözüm yollarını ele almadan önce ağrımızın nedeni stres mi yoksa başka bir şey mi bilmekte fayda var. Örneğin küme tipi baş ağrısı başın yalnızca bir bölgesinde ve bazen de göz çevresinde ortaya çıkar.
Migren başın bir veya iki tarafında nabız atışı gibi bir his ve zonklama yaratabilir. Bazen mide bulantısı, kusma, ışık ve sese duyarlılık gibi şikâyetler olabilir.
Stres ağrısı için...
Stres kaynaklı baş ağrısı ise başın iki tarafından baskı ve sıkışma hissiyle ortaya çıkar ve yarım saat ila yedi saat sürebilir. İşte bu stres kaynaklı baş ağrısına bazı hareketler iyi gelebilir.
Yan ve arka boyun kasları esnemesi: Sandalyenin ucuna doğru oturun ve sağ kolunuzu yana doğru sarkıtın. Sol elinizle sandalyenin arka kısmını kavrayın ve boynunuzun sol tarafındaki kasların rahatladığını hissedene kadar sağa doğru esneyin. Bunu 30 saniye boyunca yapın. Diğer yöne doğru biraz daha esneyin ve o şekilde 30 saniye kalın.
Gözlerinizi kapatın ve yavaşça derin nefes alıp verin. Her nefesten sonra esneyebilirsiniz. Aynı egzersizi diğer tarafa tekrarlayın.
Ön boyun kasları için esneme hareketleri: Sol elinizle sandalyenin alt kısmını kavrayın, sağa doğru esneyin. Tavana bakacak şekilde arkaya doğru yavaşça esnerken çenenizi elinizle hafifçe çekerek de hareketi geliştirebilirsiniz. Tamamlarken derin nefesler alıp verin ve gevşeyin.
Derin nefesle bitirin
Bu egzersizleri yaparken çok yavaş ve dikkatli hareket edin. Zorlamaktan kaçının zira kaslarda daha fazla gerginliğe ve hatta boyun kaslarının sertleşmesine neden olabilir. Ve bir de her esnemeyi güzel bir derin nefes alışverişiyle bitirin.
Ağrı günlüğü tutun
Belirtilerinize sebep olan potansiyel tetikleyicilerin takibi için bir baş ağrısı günlüğü tutmanız faydalı olabilir. Baş ağrınızın ne zaman başladığını, şiddetini, o esnada hangi aktiviteleri yaptığınızı, o gün neler yediğinizi ve hangi ilaçları aldığınızı yazarak başlayabilirsiniz. Bu kayıtlar aynı zamanda, doktorunuzun en iyi tedavi yöntemini belirlemesine de yardımcı olacaktır.