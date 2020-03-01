Aralıklı oruçla yaşam kaliteniz artabilir

Araştırmalar aralıklı oruç diyetinin faydalarını ortaya koyuyor. Bu diyet hem sağlığınızı destekleyebilir hem ömrünüzü uzatabilir; üstelik yaşam kaliteniz de artabilir!
Haftalık tıp dergisi New England Journal of Medicine’da yeni yayımlanan çalışma, zaman sınırlamalı yeme düzenine (kalori alımının günde 6-8 saat arasında sınırlandırılıp kalan 14-16 saat boyunca oruç tutmak) ve ‘5:2 orucu’ olarak bilinen ve haftada iki gün oruç tutarak oruç günlerinde alınan kalorinin
500 olarak belirlendiği bir yönteme odaklanıyor. Bu araştırmaya göre, her iki oruç yönteminin benzer yararları var. Araştırma aralıklı oruç diyetinin kan basıncını düşürme ve kilo verme konularında da faydalı olduğu hipotezini destekliyor. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, aralıklı oruç diyetinin dejeneratif beyin rahatsızlıkları üzerinde de etkili olduğunu gösteriyor.
Akıl sağlığına da faydaları olabilir
Başka çalışmalara göre aralıklı oruç diyeti, ‘metabolik aktarma’ olarak adlandırılan bir şekilde genel hücre sağlığını da arttırıyor. Metabolik aktarma, hücrelerin karaciğerden gelen şekeri enerjiye dönüştürmesi yerine yağ hücrelerinden gelen ketonları enerjiye dönüştürmesi sürecine verilen isim. En ilgi çekici bulgulardan biri de aralıklı oruç diyetinin insülin direncine ve kan şekerinin dengelenmesine iyi gelmesi. Metabolik problemler yaşayan ve Tip 2 diyabeti olan kişiler için oldukça faydalı.
2018 yılına ait bir vaka raporuna göre Tip 2 diyabete sahip erkekler her hafta birkaç gün oruç tuttuklarında insüline duydukları ihtiyaçta düşüş yaşanıyor. Ancak bu çalışma yalnızca üç erkek üzerinde yapıldı.
Aralıklı oruç diyetini deneyen bazı bireylerde kan basıncı ve dinlenme kalp atış hızı gibi kardiyovasküler sağlığın belli başlı göstergelerinin de olumlu anlamda etkilendiği görüldü.
Bu diyetin akıl sağlığı konusunda da faydaları olabilir. Araştırmacılar, hayvanların bilişsel performansı üzerinde yapılan çalışmaların sonucunda uzamsal ve çalışma belleğinde olumlu değişimler gözlemledi. Çalışma,
50-80 yaşları arasındaki 50 kişi (29’u kadın) üzerinde yapıldı ve üç ay süren kalori kısıtlamalı diyetin sonucunda sözel bellek puanlarının ortalama yüzde 20 oranında artış gözlemlendi.
Tüm bunları bir araya getirirsek, aralıklı oruç diyeti hem şimdiki sağlığınızı destekleyebilir hem ömrünüzü uzatabilir; üstelik yaşam kalitenizi de arttırabilir!
Kalori alımının yüzde 80’i öğleden önce
Eğer aralıklı oruç diyetini merak ediyor ve başlamak istiyorsanız detaylarını ‘Dr. Öz ve Ekibi’ adlı YouTube kanalından paylaştığım ‘SYSTEM 20 Planı’mı uygulayabilirsiniz. Günlük kalori alımınızın yüzde 80’inin saat 15.00’ten önce olmasını hedeflemelisiniz. Oruç sürenizin 16 saati bulması için kahvaltıyı pas geçin. Bu, saat 11.00’e kadar beklemeniz anlamına geliyor. Öğle yemeği gününüzün en büyük ve akşam yemeği de en küçük öğünü olsun. Her ikisinde de sebze ve protein bulundurun. Öğleden sonra, akşam yemeği saatine kadar sizi tutması için ufak bir atıştırmalıktan çekinmeyin. Kuruyemiş size enerji verecek iyi bir seçenektir.
Aralıklı oruçla yaşam kaliteniz artabilir
Araştırmalar aralıklı oruç diyetinin faydalarını ortaya koyuyor. Bu diyet hem sağlığınızı destekleyebilir hem ömrünüzü uzatabilir; üstelik yaşam kaliteniz de artabilir!
Haftalık tıp dergisi New England Journal of Medicine’da yeni yayımlanan çalışma, zaman sınırlamalı yeme düzenine (kalori alımının günde 6-8 saat arasında sınırlandırılıp kalan 14-16 saat boyunca oruç tutmak) ve ‘5:2 orucu’ olarak bilinen ve haftada iki gün oruç tutarak oruç günlerinde alınan kalorinin
500 olarak belirlendiği bir yönteme odaklanıyor. Bu araştırmaya göre, her iki oruç yönteminin benzer yararları var. Araştırma aralıklı oruç diyetinin kan basıncını düşürme ve kilo verme konularında da faydalı olduğu hipotezini destekliyor. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, aralıklı oruç diyetinin dejeneratif beyin rahatsızlıkları üzerinde de etkili olduğunu gösteriyor.
Akıl sağlığına da faydaları olabilir
Başka çalışmalara göre aralıklı oruç diyeti, ‘metabolik aktarma’ olarak adlandırılan bir şekilde genel hücre sağlığını da arttırıyor. Metabolik aktarma, hücrelerin karaciğerden gelen şekeri enerjiye dönüştürmesi yerine yağ hücrelerinden gelen ketonları enerjiye dönüştürmesi sürecine verilen isim. En ilgi çekici bulgulardan biri de aralıklı oruç diyetinin insülin direncine ve kan şekerinin dengelenmesine iyi gelmesi. Metabolik problemler yaşayan ve Tip 2 diyabeti olan kişiler için oldukça faydalı.
2018 yılına ait bir vaka raporuna göre Tip 2 diyabete sahip erkekler her hafta birkaç gün oruç tuttuklarında insüline duydukları ihtiyaçta düşüş yaşanıyor. Ancak bu çalışma yalnızca üç erkek üzerinde yapıldı.
Aralıklı oruç diyetini deneyen bazı bireylerde kan basıncı ve dinlenme kalp atış hızı gibi kardiyovasküler sağlığın belli başlı göstergelerinin de olumlu anlamda etkilendiği görüldü.
Bu diyetin akıl sağlığı konusunda da faydaları olabilir. Araştırmacılar, hayvanların bilişsel performansı üzerinde yapılan çalışmaların sonucunda uzamsal ve çalışma belleğinde olumlu değişimler gözlemledi. Çalışma,
50-80 yaşları arasındaki 50 kişi (29’u kadın) üzerinde yapıldı ve üç ay süren kalori kısıtlamalı diyetin sonucunda sözel bellek puanlarının ortalama yüzde 20 oranında artış gözlemlendi.
Tüm bunları bir araya getirirsek, aralıklı oruç diyeti hem şimdiki sağlığınızı destekleyebilir hem ömrünüzü uzatabilir; üstelik yaşam kalitenizi de arttırabilir!
Kalori alımının yüzde 80’i öğleden önce
Eğer aralıklı oruç diyetini merak ediyor ve başlamak istiyorsanız detaylarını ‘Dr. Öz ve Ekibi’ adlı YouTube kanalından paylaştığım ‘SYSTEM 20 Planı’mı uygulayabilirsiniz. Günlük kalori alımınızın yüzde 80’inin saat 15.00’ten önce olmasını hedeflemelisiniz. Oruç sürenizin 16 saati bulması için kahvaltıyı pas geçin. Bu, saat 11.00’e kadar beklemeniz anlamına geliyor. Öğle yemeği gününüzün en büyük ve akşam yemeği de en küçük öğünü olsun. Her ikisinde de sebze ve protein bulundurun. Öğleden sonra, akşam yemeği saatine kadar sizi tutması için ufak bir atıştırmalıktan çekinmeyin. Kuruyemiş size enerji verecek iyi bir seçenektir.