Aldığınız besinlerle güçlenin

Hayat size limon veriyorsa, onu suyunuza ekleyin! Taze limonla suyu karıştırıp içmek sağlıklı yaşam tarzını korumanın kolay ve ferahlatıcı bir yoludur. Bu meyve sağlığınız için hayati önem taşıyan besin değerlerine sahip. Üstelik lezzetli ve kalorisi de düşük.

1) CİLT KALİTESİNİ ARTTIRIR

C vitamini cilt sağlığınızda çok önemli bir rol oynar. Her insanın vücudunda kolajen olarak bilinen ve cilt esnekliğini korumayı sağlayan bir protein bulunur. C vitamini kolajen oluşumunun hayati yapı taşıdır.

2) SİNDİRİME YARDIMCI OLUR

Sabahları bir şey yiyip içmeden önce sindirim sisteminizi aktif hale getirebilmek için bir bardak ılık limon suyu içmelisiniz. Limondaki bulunan sitrik asit yiyecekleri parçalamak için midenizdeki doğal asitlere katkıda bulunur. Ayrıca bu ılık içecek bağırsak hareketlerini düzenler.

3) BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLER

C vitamini aynı zamanda bağışıklık sistemini destekler. Bağışıklık sisteminiz ideal bir biçimde çalışırsa enfeksiyonlara ve soğuk algınlığına yakalanma riskiniz daha az olur. Suyunuza limon eklemek C vitamininizi arttırmanın kolay bir yoludur.

4) LEZZET KATAR

Suya limon katmak fazla kalori eklemeden sade suyu tüketmenin leziz bir yolu! Yaratıcı olabilir ve misket limonu, portakal dilimi veya çilek gibi başka meyveler de koyabilirsiniz. Veya maden suyunu deneyin, birçok insan suyu daha hareketli hale getirmek için baloncuklardan faydalanıyor.