Aldığınız besinlerle güçlenin

1) CİLT KALİTESİNİ ARTTIRIR
C vitamini cilt sağlığınızda çok önemli bir rol oynar. Her insanın vücudunda kolajen olarak bilinen ve cilt esnekliğini korumayı sağlayan bir protein bulunur. C vitamini kolajen oluşumunun hayati yapı taşıdır.
2) SİNDİRİME YARDIMCI OLUR
Sabahları bir şey yiyip içmeden önce sindirim sisteminizi aktif hale getirebilmek için bir bardak ılık limon suyu içmelisiniz. Limondaki bulunan sitrik asit yiyecekleri parçalamak için midenizdeki doğal asitlere katkıda bulunur. Ayrıca bu ılık içecek bağırsak hareketlerini düzenler.
3) BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLER
C vitamini aynı zamanda bağışıklık sistemini destekler. Bağışıklık sisteminiz ideal bir biçimde çalışırsa enfeksiyonlara ve soğuk algınlığına yakalanma riskiniz daha az olur. Suyunuza limon eklemek C vitamininizi arttırmanın kolay bir yoludur.
4) LEZZET KATAR
Suya limon katmak fazla kalori eklemeden sade suyu tüketmenin leziz bir yolu! Yaratıcı olabilir ve misket limonu, portakal dilimi veya çilek gibi başka meyveler de koyabilirsiniz. Veya maden suyunu deneyin, birçok insan suyu daha hareketli hale getirmek için baloncuklardan faydalanıyor.
Saçım/cildim neden böyle?
Sebum cildinizdeki fazla yağlı bölgelerin başsorumlusudur ve yağ bezleri tarafından üretilir. Yağlı bir cilde veya saça sahip olan kişilerde yağ bezleri sayıca çoktur veya fazla çalışır. Yağ bezlerinizin fazla çalışmasının çeşitli sebepleri vardır. Mesela hormonal olabilir. Androjen olarak adlandırılan erkek hormonları (hem erkeklerde hem kadınlarda bulunur) sebum üretimini yönetir. Ergenlik dönemi gibi androjen miktarının fazla olduğu durumlarda daha çok sebum üretilir ve salgılanır. Eğer ergenlik dönemini geçirdiyseniz ve yağ bezleriniz yine de fazla sebum üretiyorsa bunun sebebi; genetik, sıcaklık, nem, sağlıksız beslenme, yanlış cilt bakımı ürünleri, stres ve hatta bazı ilaçlar olabilir.
Sorun çıkmasını nasıl önlerim?
- Yüzünüze ve saçınıza sürekli dokunmaktan kaçınmayı deneyin.
- Her gün düzenli cilt bakımı yapın.
- Sabah uyandığınızda, gece yatmadan önce ve egzersiz yaptıktan hemen sonra yüzünüzü yıkadığınızdan emin olun.
- Beslenme düzeninize de önem verin. Şekerli ve yağlı besinlerden uzak durun. Bunun yerine balık ve yemiş gibi omega 3 yağ asidi ve B6 vitamini içeren besinlere yönelin.
Yağlı saç nasıl tedavi edilir?
Yeni doğan bebeğin bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olmak için ilk altı ay emzirmek öneriliyor. Anne sütünün her bir damlası bakteri öldüren, enfeksiyonla ve hastalıkla savaşan, vücuttaki yaşlı ve zarar görmüş hücreleri yok etmeye yarayan tam 1 milyon beyaz kan hücresi içeriyor. Anne sütü immünoglobulin A (IgA) gibi mikroorganizmalara bağlanan ve onları vücut dokularından uzak tutan antikorlar içerir. Ek olarak dokosaheksaenoik asit (DHA) anne sütünde var olan ve bebeğin sağlığı için yararlı omega-3 yağlarına sahiptir. DHA ceninin ideal beyin, göz, bağışıklık ve sinir sistemi gelişimi için olmazsa olmazdır.
Anne sütü elbette çok kıymetli, bununla beraber bebeği emzirmek zor veya ağrılı olmamalı. Eğer zorlanıyorsanız, bunu ne olursa olsun yalnız başınıza yapmak zorunda olduğunuza inanmak yerine emzirme konusunda bir uzmana danışabilirsiniz.
DSÖ emzirilebilir diyor
Şu sıralar annelerin en sık sorduğu soru COVID-19’un emzirme yoluyla çocuğa bulaşıp bulaşmadığı... Bunu inceleyen kısıtlı sayıda araştırma var ve şimdiye kadar anne sütünde virüs tespit edilmedi. Ancak annelerin COVID-19’u kendi sütüyle bulaştırıp bulaştırmayacağını kesin olarak bilmiyoruz. Eğer endişeleniyorsanız, doktorunuzla görüşmelisiniz.
Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü gibi sağlık otoriteleri COVID-19 virüsü olan annelerin emzirebileceğini söylüyor. Bu aynı zamanda daha önce COVID-19 geçirmiş olan ve/veya antikor testi pozitif çıkmış olan anneler için de geçerli. Ancak bebeğe virüsü bulaştırmamak için el yıkamak ve maske takmak gibi önlemleri de almaları lazım.
Ya emziremezseniz...
Bebeği emzirmiyorsanız, mama seçimi önem kazanıyor. Bebek maması seçerken besin değerleri açısından anne sütüne en yakın olanı tercih edin. Bebeğinizin sağlık durumuna göre mamanın türünde değişikliğe gidebilirsiniz. Örneğin eğer bebeğiniz prematüre doğduysa, bir sağlık sorunu veya sancısı varsa özel bir mama kullanmanız gerekebilir. Örneğin karbonhidrat kaynağı olarak sakkaroz (sofra şekeri) içermeyen ve standart olarak yüzde 0.32 DHA içeren bir mama seçebilirsiniz.
Eğer bebeğinizin inek sütü veya yiyecek proteini alerjisi varsa ve kapsamlı şekilde hidrolize edilmiş bebek maması işe yaramıyorsa, aminoasit bazlı bebek maması kullanmanız öneriliyor. İnek sütündeki proteinlere bebekler için hidrolize edilmiş kazein proteini içeren mama seçin. Bunlar alerjik reaksiyonu önlemek için küçük parçalara bölünmüş süt proteini içerir.
Son zamanlarda COVID-19’dan daha az korkulmasının bir sebebi basitçe onu her gün duyuyor olmak denebilir. Virüs hakkındaki haberlere ne kadar çok maruz kalırsanız, bu durumu o kadar kabullenirsiniz. Beyinlerimiz yeni ve şaşırtıcı şeyleri fark etmek üzerine eğitimli… Bu, tehlike yakın olduğunda ‘savaş veya kaç’ tepkisi vermek şeklinde açıklanabilir. Ancak bu tehlike ortalıkta olmaya devam ediyor ve gitmiyorsa, rutinimizin bir parçası haline gelir.
Daha kontrol edilebilir
Söz konusu ‘kademeli olarak hissizleşme konsepti’ aslında birçok genel korku türünün tedavisinde kullanılan esas yöntemdir. Yükseklik korkusu mu? Kişiyi duruma alışana kadar her seferinde yavaş yavaş daha yüksek yerlere götürün. Sosyal fobi mi? Kişiyi kaygısı yok olana kadar her seferinde daha fazla insanın bulunduğu ortamlara götürün. İşte aynısı COVID-19 için de oluyor. Her gün virüs hakkında bir şeyler duydukça, hâlâ çok tehlikeli olmasına rağmen o şoke etme özelliğini kaybetmeye başlıyor.
Öte yandan eğer sağlık sektörü için çalışmıyorsanız ya da büyük bir şehirde yaşamıyorsanız, COVID-19’un etkilerini kişisel düzeyde hissetmemiş veya virüsü almış birini tanımıyor olabilirsiniz. Bu durumda hastalık, günlük hayatınızı etkileyen bir şey olmaktansa yalnızca haberlerde gördüğünüz bir şey haline gelir. Yani pandeminin tehlikesini mantıken biliyor olsanız bile zamanla virüse kayıtsız kalmaya başlayabilirsiniz.
COVID-19 hakkında hâlâ bilmediğimiz çok şey var. Nasıl tedavi edilir ve bağışıklık ne kadar sürer bilmiyoruz, ayrıca olası semptomların tamamı ölçülmemiş olabilir. Ancak virüs hakkında, ilk başta olduğundan daha çok şey biliyoruz. Nasıl bulaşıp bulaşmadığını biliyoruz. Hangi önlemlerin virüsün yayılmasını gerçekten yavaşlatacağını biliyoruz. COVID-19 hâlâ tehlikeli ancak daha tahmin edilebilir, dolayısıyla da daha kontrol edilebilir bir durumda. Bu sayede bilinmeyene karşı olan korkumuz daha azalmış olabilir.
Tetikte kalmak önemli
Pandeminin ilk zamanlarındaki başlıca söylemlerden biri, sağlık sistemine yüksek vaka sayıları nedeniyle yük bindirmemek için elimizden geleni yapmaktı. Vaka sayılarını kontrol altında tutmak, hem hastanelerin ihtiyaç duyulan kişisel koruyucu donanımlara ve solunum cihazlarına sahip olması hem de yoğun bakım ünitelerinin yatak kapasitelerinin dolmaması için bize zaman kazandırdı. Bugün vaka sayılarını kontrol altında tutma çağrıları azaldı. Bu değişim size daha az kaygılanmanız gerektiği izlenimi verebilir. Oysa hâlâ kişisel koruyucu donanım eksikliğinin tekrar yaşanabileceği hakkında endişeler var. Nitekim böyle bir kaygı olmasa dahi bizlerin sağlık sistemine yük bindirmemek için maske takmaya ve sosyal mesafeye özen göstermemiz gerekiyor.
Eğer egzersiz yapmayı sevmeyen ancak kardiyonun sağladığı faydalardan yararlanmak isteyen biriyseniz çözümünüz yürüyüş yapmak olabilir. Yürüyüş düşük yoğunlukta bir egzersiz olduğu için birçok insan daha yoğun bir egzersizin faydalarına yürüyüşle erişemeyeceğini düşünüyor. Bu doğru değil.
KİLO VERMEYE YARDIM EDER
Yeni bir zindelik yolculuğuna başlıyorsanız binanızın çevresinde yalnızca birkaç tur atmayı deneyin. Yürüyüş yağsız kas üretimine, kilo kaybına ve metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Temponuzu ne kadar arttırırsanız ve ne kadar uzun süre yaparsanız kalori yakımı o kadar artar. Yine de her istediğinizi yiyemezsiniz. Doymuş yağ oranı düşük ve sebze temelli bir beslenme düzenine sahip olmalısınız.
STRESİ AZALTIR, İYİ HİSSETTİRİR
Egzersiz, orta tempoda yürüyüş bile olsa, vücutta endorfin salgılanmasını sağlar. Endorfin hormonu kendimizi iyi hissetmemize yardımcı olur, modumuzu yükseltir. Ruh sağlığımızı koruyabilmek için özellikle şu sıralar stres seviyemizi her zamankinden daha çok kontrol etmemiz önemli.
BEYİN FONKSİYONLARINI GELİŞTİRİR
Su, bedenimizde bulunan her bir hücre için gerekli temel yapıtaşıdır. Tükettiğimiz tüm makro besinlerin (karbonhidrat, protein ve yağ) içinde vardır ve hücrelerin enerji üretmesiyle vücudumuzdaki atıkların dışarı atılması konularında etkili rol oynar.
İnsan bedeni çoğunlukla sudan oluşur. Bazı tahminlere göre bir yetişkin bedeninin yüzde 60’ı sudur. Dolayısıyla susuz kalmamanın sağlık için ne kadar önemli olduğunu duymak pek de şaşırtıcı değil.
Günlük olarak; böbreklerimiz aracılığıyla üretilen idrarla, attığımız terle ve solunum sistemimizle yüksek oranda su kaybederiz. Hareketsiz bir yetişkin günde ortalama 2-3 litre su kaybeder. Eğer aktif biriyseniz ve su içmeye dikkat etmiyorsanız, günde 4 litreye yakın ve hatta belki daha fazla su kaybediyor olabilirsiniz!
Yeterince su içmediğimiz zaman beynimiz susuz kaldığımızı hisseder ve antidiüretik hormon (ADH) adı verilen bir hormon salgılamaya başlar, bu hormon vücudumuza mümkün olduğunca fazla su depolaması gerektiğini söyler ve bize susadığımızı hatırlatır.
Her bir kişinin, vücudunun fonksiyonlarına en iyi şekilde devam edebilmesi için ihtiyacı olan su miktarı birbirinden farklı olabilir. Araştırmaya göre erkeklerin kadınlardan daha fazla su tüketmesi gerekiyor. Yetişkin erkekler için su tüketim miktarı günde 3 litre ve yetişkin kadınlar için 2.2 litre olarak tavsiye ediliyor.
Fitness gurusu değilseniz dikkat!
Bu sayılar kesin olarak önerilen miktarlar değil zira yaşadığınız iklim, sahip olduğunuz kilo, var olan sağlık sorunları, kullandığınız ilaçlar ve aktivite seviyeniz gibi birçok faktör ihtiyacımız olan su tüketim miktarını etkileyebilir. Ek olarak, zaman içinde susuzluğu anlama kabiliyetimiz azalır ve böbreklerimiz susuzluk hormonu olan ADH’ye karşı daha duyarsız hale gelir, ileri yaştaki kişilerin susuz kalma risklerinin daha fazla olmasının sebebi budur.
KALORİLİ YİYECEK İSTİYORSANIZ
Eğer canınız normalden daha fazla kurabiye, şeker ve cips gibi yiyecekler çekiyorsa bunun nedeni uykusuzluk olabilir. Uykunuzu yeterince almadığınız zaman leptin (iştahı azaltır) seviyeniz düşer, girelin (iştahı arttırır) seviyeniz artar ve canınız yüksek kalorili abur cubur türü gıdaları çekebilir. Uyku kalitenizi arttırmak için yatak odanıza gün ışığını engelleyecek perdeler asın ve oda ısısını yaklaşık 20 derecede tutun.
CİNSEL DÜRTÜ DÜŞÜKSE
Yorgun hissettiğiniz zaman cinsel birliktelik modunda olmayabilirsiniz. 2015’te yapılan bir araştırmaya göre ‘sağlıklı bir cinsel dürtü’ye sahip olabilmek için uyku çok önemli. Erkekler üzerinde yapılan başka bir araştırmaya göreyse, yedi-dokuz saat yerine yalnızca beş saat uyuyan erkeklerin testosteron hormonu seviyelerinde düşüş gözlemlendi. Kaliteli bir uyku için yatak odanızı yalnızca uyku ve cinsel birliktelik için kullanın. TV izlemek gibi aktivitelerden kaçınarak vücudunuza ‘yatak odası demek uyku zamanı demek’ eğitimini verebilirsiniz.
YORGUN UYANIYORSANIZ
Önümüzdeki aylarda mevsimsel influenza salgınları ve COVID-19 pandemisi aynı anda yaşanabilir. Tıp uzmanları tecrübe etme ihtimalimiz olan bu durum için ‘ikizdemi’ terimini kullanıyor. Bu bir problem çünkü durum hastaneye giden hasta sayısını arttırabilir ve sağlık sisteminin üzerine yük bindirerek en kritik hastaların tedaviye ulaşmasını zorlaştırabilir. Bunun yaşanmasını istemeyiz, bu nedenle bu kafa karışıklığında nasıl bir yön çizebilir ve hasta olmaktan nasıl kaçınabiliriz?
İki virüsü aynı anda almak...
COVID-19 enfeksiyonunun uzun vadedeki etkilerini hâlâ öğreniyoruz, ancak her iki virüsü birden aynı anda almak çoğu organ üzerinde inanılmaz bir zorlanma yaratacak ve bağışıklık sisteminizin enfeksiyonlarla savaşmasını zorlaştıracaktır. Her hastalığın kardiyak hasar bırakma ve kalpte, beyinde veya kas dokularında iltihaplanma yapma riski vardır. Bu olası komplikasyonlar herkesi etkilemeyecektir ancak risklerin farkında olmak önemlidir. Görünen o ki grip ve COVID-19’un bazı belirtileri örtüşüyor. COVID-19 veya influenza virüsü taşıyan birinde oluşabilecek belirti ve komplikasyonlara bir bakalım, ancak hastalığın daha ciddi olan bu yönlerinin herkeste oluşmayabileceğini aklımızın bir köşesinde tutmakta fayda var:
- Zatürre
- Solunum yetmezliği
- Akut solunum yetersizliği (ciğerlerde sıvı birikmesi)
- Kan zehirlenmesi
Kalp krizi genellikle televizyonda ya da sinemada, yaşlı bir insanın (çoğu zaman bir erkek) dramatik bir şekilde göğsünü tutup yere düşmesiyle tasvir edilir. Bu tamamen yanlış olmasa da betimleme şekli kalp krizinin bazı önemli belirtilerini göstermekte eksik kalıyor.
Kalp krizi sırasında kalbe kan akışı kesilir; genellikle bir kan pıhtısı veya ana damarlardan birinde plak artışı nedeniyle... Kalp kası, gereken oksijeni alamaz ve ölmeye başlar. Kalp krizi geçirenlerin acilen hastaneye kaldırılıp tıkanıklığın çözülmesi, kan akışının yeniden başlatılması gerekir.
Kriz belirtileri nelerdir?
Kalp krizinin belirtilerine televizyonda gösterilenler dahil ancak daha az bilinenleri de var. Birçok insan göğüste veya boyunda başlayıp kol, çene veya sırta doğru yayılabilen baskı, daralma, acı ve sıkışma hissini biliyor. Daha az bilinenler mide bulantısı, yanması, sindirim güçlüğü, karın ağrısı, nefes darlığı, bayılma hissi, yorgunluk.
İlginç bir şekilde genellikle göğüs ağrısı erkeklerde en çok göze çarpan belirtidir ancak kadınlarda farklı belirtiler vardır ve bunlar kalp krizi işaretleriyle bağdaşmaz. Bu durum, neden bazen kadınların kalpte hasar oluştuktan sonra acile götürüldüğünü açıklıyor. Kadınlardaki bazı kalp krizi belirtileri terleme, bulantı, kusma, hazımsızlık hissi, yorgunluk, çene ağrısı ve nefes darlığı olarak sayılabilir.
Kalp yetmezliği nedir?
Kalp krizi bir anda oluşabilecekken kalp yetmezliği zamanla kötüleşen belirtilerle yıllar içinde gelişebilir. Yetmezlik, kalp kası vücudun ihtiyacı olan miktarda kanı pompalayamadığı zaman oluşur. Bazen de kalbe pompalayacağı miktarda kan dolmaz. Kalp vücuda yeterince kan pompalayamaz ve vücut telafi için diğer sıvıları tutmaya çalışır. Bu da kalbi strese sokup yetmezliği daha kötü hale getirir.
Kalp yetmezliğinin en yaygın belirtileri nefes darlığı, yorgunluk ve vücudun ayak bileği, ayak, bacak, karın ve boyun damarları gibi bölgelerinde şişlik olarak sayılabilir. Kalbiniz zayıfladıkça sıvı birikimi de artar ve belirtiler kötüleşir. Bu sıvı birikimi aynı zamanda kilo alma, sık tuvalete çıkma ve yatarken öksürmeye de neden olur.
Ağız sağlığını korumak, yalnızca parıldayan bir gülümsemeye sahip olmak için önemli değil. Uzun dönemde fiziksel sağlık için de olmazsa olmaz. Araştırmalara göre kalp hastalıkları, alzheimer hastalığı, diyabet ve bazı kanser türleri dahil birçok kronik sağlık probleminin sebeplerinden biri bu... İyi haber şu ki ağız sağlığınızla ilgilenmek için hiçbir zaman geç değil. Herkesin bugün uygulamaya başlayabileceği yöntemlere göz atalım.
Elektronik diş fırçası tercih edin
Dünyada yapılan bazı çalışmalara göre, elektronik diş fırçası kullanmak zararlı plak ve tartarların yok edilmesinde çok etkili bir rol oynuyor. ‘Klinik Periodontoloji Dergisi’nde yayımlanan bir çalışmaya göre elektronik diş fırçası kullanımı 11 yıllık bir süreç içinde yüzde 22 daha az dişeti çekilmesi ve yüzde 18 daha az diş çürümesi problemi ile sonuçlanıyor. Peki neden? Çünkü titreyen başlıklı elektronik diş fırçaları plakların ve zararlı bakterilerin yok edilmesini kolaylaştırıyor. DentalHealth.org sitesine göre de sağlıklı bir diş fırçalama süresi, florür içeren bir diş macunuyla her bir fırçalamada ikişer dakika olmalı.
Diş ipi ve ‘ağız duşu’ kullanmayı unutmayın
Herkes diş ipi kullanımını günlük bir rutin haline getirmeli. Bu rutine ‘ağız duşu’ adı verilen ve diş aralarını su ile temizlemeye yardımcı olan cihaz da destek verir. Eğer diş teli, takma diş köprüsü, diş kronu veya implant kullanıyorsanız, bu cihaz zamanı etkili kullanmanızı sağlayacak efektif bir yöntem olabilir.
Fırçalama tekniği için hekiminize danışın
Öğle yemeği de dahil, her öğünden sonra dişlerinizi fırçalamanız önerilir. Bu da günde üç kez dişleri fırçalamak gerektiği anlamına gelir. Dişinizi doğru şekilde fırçalamak, en az günde birkaç kez fırçalamanız kadar önemli. Dişlerinizin ve dişetlerinizin sağlığını korumak için kafanızda oluşan soruların en doğru kaynağı diş doktorunuzdur, danışmaktan çekinmeyin.
Dişleriniz için dikkat etmeniz gerekenler
1) Her seferinde aynı noktada ağrı
Eğer her seferinde midenizin aynı kısmında kramp veya ağrı hissediyorsanız ağrının şiddetini belirleyin. Eğer çok aşırıysa acile gitmeniz gerekebilir. Eğer kronikse ve şiddetli değil ama yavaş yavaş daha kötüye gidiyorsa herhangi bir sağlık sorunu ihtimalini bertaraf etmek adına doktorunuzu görmelisiniz.
2) Midede sürekli gaz
Eğer midenizde düzenli olarak gaz problemi yaşıyorsanız yediğiniz bir besinle semptomlarınız arasında bir bağlantı olup olmadığını belirlemeniz gerekebilir. Vücudunuzun sindirmekte zorlandığı bir besin nedeniyle aşırı gaz oluşabilir. Midede sürekli gaz oluşmasının diğer bazı sebepleriyse enflamatuar bağırsak hastalıkları veya ince bağırsakta aşırı bakteriyel gelişim olabilir ve bu diyabet için komplikasyon oluşturabileceğinden tedavi gerektirebilir.
3) Kanamanız oluyorsa...
Eğer tuvalete çıktığınızda kanamanız oluyorsa bu bir hemoroit (basur) belirtisi olabilir ve kolayca tedavi edilebilir; ancak bazı durumlarda biraz daha ciddi sorunlara işaret etmesi de mümkündür. Eğer dışkınız bir anda çok koyu görünmeye başladıysa bu dışkınızın içinde kan olduğunun bir göstergesi olabilir. Böyle bir durumda hemen doktorunuzu görmeniz gerekir.
4) Sürekli şişkinlik
Şişkinliğin normal bir yanı olsa da bazen tıbbi yardım almanız veya beslenme düzeninizde değişiklik yapmanız gerektiğini gösteren bir işaret olabilir. Eğer şişkinliğiniz sürekli hale geldiyse beş günlük bir günlük tutun ve her şişkinlik hissettiğinizde neyi, ne zaman, ne kadar yediğinizi not edin. Bu faktörleri gözlemleyerek düzenli bir sebebe bağlı olmadığını anlarsanız doktorunuzu görün.
Genel anksiyete bozukluğu çeşitleri altı başlıkta toplanabilir. Bunların tamamı doktorunuzla en az bir kez de olsa görüşmeyi gerektirir.
◊ Yaygın anksiyete bozukluğu: Yaygın anksiyete bozukluğu, anksiyetenizin genel bir durum olduğu ve herhangi bir konuya ya da duyguya bağlı olmadığı anlamına gelir. Yaygın anksiyete bozukluğuna sahip olan kişiler işyerinde, okulda veya gün içinde oluşabilecek herhangi bir durumda çok şiddetli stres yaşayabilirler. Eğer bu stres durumu hayatın diğer yönlerini de ele geçirmeye başlıyorsa (örneğin vücudunuz kas ağrısı, bulantı veya ishal gibi fiziksel tepkiler veriyorsa) bu durum anksiyete bozukluğunun göstergesi olabilir.
◊ Panik bozukluk: Hiç beklenmedik anlarda panik atak geçirme halidir. Panik atak, ani ve şiddetli bir korku hissetme durumuna denir. Panik atak geçiriyorsanız kendinizi sersemlemiş hissedebilirsiniz, kalbiniz hızlı çarpabilir ve hatta çarpıntı yaşayabilirsiniz. Ayrıca nefes almakta zorluk çekebilir veya genel olarak (ve çoğunlukla korkutucu bir şekilde) her şeyin kontrolünüzden çıktığı hissine kapılabilirsiniz.
◊ Fobiler: Yükseklikten karanlığa, turşudan yılana kadar her şeyden korkanlar olabilir. Korktuğunuz şeyle karşı karşıya gelmekten mantıksız ve aşırı derecede endişe duyar ve bu şeyden uzak durmaya çalışırken bu durumu hayatınızı etkileyecek aşamaya getirebilirsiniz.
◊ Sosyal anksiyete bozukluğu: Yargılanmaktan duyulan endişe sebebiyle sosyal ortamlarda bulunmaktan korkmaya denir. Günlük yaşanan sosyal etkileşimlerde aşırı derecede içine kapanık hissedebilirsiniz. Korku o kadar şiddetlidir ki günlük aktivitelerinizi etkilemekle kalmaz, arkadaş edinme ve arkadaş kalmayı çok zorlaştırır.
◊ Ayrılık anksiyete bozukluğu: Çoğunlukla çocuklarla bağlantılıdır… Küçük bir çocuğun ebeveyninden ayrılırken kopardığı kıyamete mutlaka denk gelmişsinizdir. Ancak bu akıl sağlığı bozukluğu yetişkinlerde de görülür. Sevdiğiniz kişilerden uzak kalmaktan veya onların başına bir şey gelmesinden mantıksız derecede korkabilir ve yalnız kalmaktan endişe duyabilirsiniz. Ayrılacağınıza dair kâbuslar görebilir, baş ağrısı çekebilir ve hatta panik bozukluk geliştirebilirsiniz.
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Akut stres, kısa zaman içinde gelip giden stres türüne denir. Vücudumuz bu durumla başa çıkmak için kortizol gibi hormonlar salgılamaya başlar. Baş ağrısı ve karın ağrısına sebep olabilir; konsantrasyon güçlüğü ve asabiyete neden olabilir.
Kronik stresse daha uzun vadeli, depresyon, anksiyete, obezite, akne, kalp rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Eğer kronik strese sahipseniz vücut sürekli bir alarm durumundadır ve buna bağlı olarak asıl tehlike çoktan geçmiş olsa bile kortizol hormonu seviyesi hep yüksektir. Bu sürekli yüksek alarm durumunda olma hali uyku, sindirim ve kilo alma şekli gibi vücudun birçok sürecini kötü etkileyebilir. Bu reaksiyonları önleyebilmek adına iş bağlantılı stresi kontrol altına alabilmek için bazı kolay yöntemlere göz atalım.
İŞ-YAŞAM SINIRLARI KOYUN
Bazı kariyer dalları ofis dışında da çalışmayı gerektirir. Sürekli çalışıyor olmanız sebebiyle strese girebilirsiniz. Konu akıl sağlığınız olduğunda sevdiğiniz kişilerle zaman geçirmek ve kendinizle ilgilenmek çok önemlidir. İş ve yaşam arasındaki dengeyi oluşturabilmek için sizden beklentileri belirleyin.
YÖNETİCİNİZDEN YARDIM İSTEYİN
Eğer önceliklerinizle ve iş yükünüzle ilgili sorunlar yaşıyorsanız bunu çözmek için yöneticinizle konuşmanız oldukça önemlidir. Üzerinde çalıştığınız her şeyi ve alınması gerektiğini düşündüğünüz aksiyonları bir ‘yapılacaklar listesi’ hazırlayarak bir araya getirin. Böylece planlı davranın.
AKIL SAĞLIĞI İÇİN BİR GÜN İZİN ALIN
Yakın zamanda yapılan bir araştırmada beş ayrı şehirden 442 adet mutfak havlusunun içeriği analiz edildi. Test edilen havluların yüzde 88.7’sinde koliform bakteriler ve yüzde 13.5’inde koliform tespit edildi. Havluların ikisinde salmonella bulundu; bu özellikle mutfak el havlularında büyük bir risk oluşturur. Araştırmaya göre koliformun varlığının direkt sebebi sık yıkamama! Yani eğer havlularınızı sık yıkamıyorsanız, bunu kesinlikle tekrar düşünmelisiniz.
Havluların bu kadar bakteri taşıması aslında büyük bir sürpriz değil. Öncelikle nemli bırakıyoruz. Onları mutfak aletlerini silmek, elleri kurulamak, sıcak tabakları tutmak ve yüzeyleri silmek gibi birçok şey için kullanıyoruz. Havluyu ne kadar fazla yerle temas ettirirsek o kadar fazla bakteriyle tanıştırmış oluyoruz. Banyodaysa el havluları aileniz veya misafirleriniz tarafından kullanılıyor. Burada önemli olan şu: Evinizdeki havlular birçok farklı amaçla kullanılabiliyor. Her ne kadar ellerimizi yıkadıktan sonra uzanabileceğiniz temiz şeyler olarak düşünmek kolay olsa da bunu tekrar değerlendirmelisiniz.
Test edilen havlulardaki bakteri miktarı, geniş ailelerde çok daha yüksek gözlendi. Bu şu anlama geliyor -doğru tahmin ettiniz- eğer kalabalık bir aileyseniz ve sık sık misafir ağırlıyorsanız mutfak ve banyo havlularınızı daha sık yıkamanız gerekebilir. Yüzünüzü yıkadıktan sonra kirli havlu kullanmak, başınızı klozete sokmaktan daha kötüdür!
Arizona Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, stafilokoklar pamuklu yüzeylerde 19-21 gün arasında yaşayabiliyor. Bir araştırmada stafilokokların bir yapısı olan MRSA salgınının kaynağı üzerinde çalışıldı ve üniversite futbol oyuncularının soyunma odalarında ortak kullandığı banyo havlularından bulaştığı ortaya çıktı. Buradaki ana fikir nedir? Halk içinde havlu paylaşmayın, hatta bunun pratiğini evde tedbir alarak yapın. Ayrıca COVID-19 salgını yaşadığımız bu günlerde özel eşyalarınızı arkadaşlarınızla paylaşmamaya özen gösterin.
NE SIKLIKLA VE NASIL YIKAMALI?
◊ Ev halkının el havlularını ne kadar sıklıkla yıkaması gerektiğine dair kesinlikle birden çok fikir var. Ekibimizin bir anketine göre katılanların yaklaşık yüzde 16’sı havluları günlük olarak yıkadığını söylüyor. Yüzde 33’lük kısım haftada iki ya da üç kez yıkadığını söylerken yüzde 40’lık bir kısım haftada yalnızca bir kez yıkadığını söyledi.
◊ Havluların her üç günde bir yıkanmasına ek olarak, yıkamak için sıcak su kullanmak oldukça önemli.
Bedeniniz için iyi olan her şey ağzınız için de iyidir. Bu şu anlama geliyor; sebze, tam tahıl ve baklagil gibi bitki kökenli yiyecekler vitamin, mineral ve antioksidan açısından zengin oldukları için oldukça faydalıdır.
Bitki kökenli beslenme düzenindeki yiyeceklerin neredeyse tamamı ağız sağlığınız için yararlıdır. Kereviz ve lahanayı ele alalım.
Kereviz liflerden oluştuğu için çok yararlıdır ve bunu çiğnemek dişleri temizlemeye yardımcı olur; bu lifleri diş fırçasının kılları gibi düşünebilirsiniz. Lahanaysa antioksidan ve iltihap önleyici besinlerin deposudur, bu da dişeti sağlığı için faydalıdır.
Kalsiyum zengini besinler dişlere faydalı
Kalsiyum bakımından zengin besinler de diş sağlığınız için yararlıdır ancak bu besinlerden en iyisinin süt olduğuna dair şehir efsanesine kanmayın.
Kalsiyum bakımından zengin besinlerin diş çürümesini önlediği doğru olsa da sütte yüksek oranda doğal veya katkı olarak eklenmiş şeker bulunabilir. Diğer zengin kalsiyum kaynakları tofu, kalsiyum takviyeli soya sütü ve karalahana olarak sayılabilir.
Daha parlak ve sağlıklı bir gülümsemeye hazır mısınız? Ağız sağlığınızı güçlendirmek için yandaki tarifleri deneyin...
Sütü badem sütüyle değiştirin: İnek sütü yerine badem sütü, soya sütü veya hindistancevizi sütü gibi farklı süt kaynaklarını deneyin. Bu ürünler zengin birer besin deposudur ve ek olarak çok lezzetlidir.
◊ Vegan peynire bir şans verin: Vegan peynir badem, kaju veya tapyoka gibi besinlerden üretilir. Ancak vegan peynir tek seçenek değil. Size peynir lezzetinin tatminini yaşatacak krema kıvamında birçok alternatif bulunuyor. Avokado, tofu, besin mayası gibi malzemeler kullanmayı deneyin.
◊ Tereyağı alternatiflerini keşfedin: Eğer süt ürünlerine intoleransınız varsa vücudunuz tereyağına aynı tepkiyi vermeyebilir çünkü süt, peynir ve dondurma gibi besinlere oranla tereyağının içinde daha az miktarda süt ürünü bulunur. Ancak yine de bunu tüketmek istemiyorsanız saf yağ ve hindistancevizi yağı gibi
alternatiflere yönelebilirsiniz.
◊ Kendi dondurmanızı yapın: Çoğu dondurmacıda süt ürünü içermeyen dondurma satılıyor ancak bunların çoğu bol miktarda koruyucu içeriyor. Bu nedenle satın almadan önce etiketini mutlaka okuyun. Aynı zamanda evinizde kendi dondurma alternatiflerinizi de yapabilirsiniz. Dr. Öz ve Ekibi isimli YouTube kanalımızda evde yapabileceğiniz dondurma tariflerini de bulabilirsiniz.
Eğer süt ürünlerine alerjiniz varsa sindirim problemlerine ek olarak nefes almada zorluk ve cilt döküntüsü gibi daha aşırı belirtiler gösterirsiniz. Durum böyleyse doktordan randevu almalısınız.
PROBİYOTİK VE KALSİYUMU UNUTMAYIN
Kızartma tavasını yapışmaz yapan şey ne?
Yapışmaz tavaların daha pürüzsüz ve sürtünmesiz olabilmesi için tavanın pürüzlü kenarları üzerine kaplanan bir madde bulunur. Yapışmaz tavaların iki türü vardır: PTFE ve seramik. PTFE yapışmaz tavalar uzun yıllardır kullanılıyor ve piyasadaki yapışmaz tavalar arasında en yaygın olanlardan biri. Kaplama, tava yüzeyine spreyle uygulanır ve kurumaya bırakılır, sonrasında tava üzerindeki kaplamayı elinizle hissedebilirsiniz. Yüksek oranda su geçirmezdir ve yiyeceklerin suyunu geçirmez, ayrıca yapışmaz kaplama soyulmadığı sürece tavanın üzerinde kalan yiyecek kalıntılarının da tava yüzeyine yapışmasını engeller. Seramik tavalarsa kum ve taş gibi doğal maddelerle kaplandığı için PTFE’den daha sağlıklı ve güvenli olarak bilinir. Kaplamada yer alan kil benzeri maddede silikon bazlı bir yağ bulunur ve sıcaklık arttıkça bu kaplama çözünmeye başlar. Ancak bu henüz kanıtlanmış değildir ve seramik kaplama PTFE kadar dayanıklı değildir, ovalandıkça kolayca soyulur.
Yapışmaz tava kaplamaları güvenli mi?
Bundan birkaç yıl önce, PTFA’nın içinde bulunabilen PFOA’nın zararlı olduğu ve kansere yol açabileceğine dair endişeler vardı. Sonrasında büyük fabrikalar PFOA’nın, 2015’e kadar aşamalı olarak kullanımının durdurulacağı konusunda anlaştılar ve bunu başarılı bir şekilde uyguladılar. Eğer endişe ediyorsanız satın alacağınız pişirme malzemesinin üzerinde özellikle ‘PFOA bulunmamaktadır’ veya ‘PFOA kullanılmadan üretilmiştir’ yazıp yazmadığına bakın.
Amerikan Kanser Derneği’ne göre, pişirme malzemesi önerildiği şekilde kullanıldığı sürece PTFE’nin kendisi genel olarak güvenlidir.
Alışveriş ve temizleme tüyoları
- Yapışmaz tavaların temizliği için metal ürünler kullanmayın, kaplamasına zarar verir. Kauçuk veya tahta spatula kullanın ve tavaları bulaşık makinesinde değil, her zaman elde yıkayın.
Öncelikle şunu söylemek gerekiyor: Salgının ardından normal bir hayata geçtik. Ancak bu ‘yeni normal’. Lütfen, bayram boyunca bunu aklınızdan çıkarmayın. Dini görevlerinizi yerine getirirken maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarını unutmayın.
Bu, çok fazla et tüketilen bir bayram. Bu nedenle sağlığınız için günlük et tüketimine de dikkat edin. Kırmızı etin fazla tüketimi sağlığı olumsuz etkileyebilir. Kalp hastalığı olanlar, tansiyon hastaları ve kronik hastalığı olanlar günde sadece bir kez et yemeli. Kurban etini bir gün dinlendirin. Etin yanında bol bol salata ve sebze yiyin.
Gelelim yeni normal hayata... Önemli soru şu: İşletmeler açılsa bile evinizden çıkmalı mısınız? Yapabileceğiniz güvenli yaz aktiviteleri var mı?
Halk sağlığı kurallarına uymaya devam etmek ve risk seviyesini değerlendirmek önemli. Ancak kurallara uyarsanız eğlenceli ve güvenli bazı aktiviteler var.
ARABA YOLCULUĞU GÜVENLİ Mİ?
Uzun mesafelere seyahat etmenin lüzumsuz bir yayılma ve riske neden olduğunu unutmamalıyız. Ancak bir yerlere gitmeyi planlıyorsanız güvende olmak için takip etmeniz gereken bazı adımlar var: Maskelerin ve el dezenfektanı gibi malzemelerin bulunduğu bir çanta hazırlayın. Mola verince maskenizi takın, alışverişten sonra ellerinizi dezenfekte edin. Gittiğiniz yerdeki kısıtlamaları öğrenin.
RİSKİ EN AZ OLAN SEÇENEKLER
Göğüs ağrısı, terlemek ve kendini güçsüz hissetmek kalp krizinin bilinen belirtileridir ancak maalesef bu herkes için geçerli değildir. Kalp krizi geçiren birçok kişide, henüz bilinmeyen belirtiler görülebiliyor veya hiç belirti görülmüyor. Ağırlıklı olarak kadınlar, ileri yaştaki yetişkinler ve diyabet hastalığı olanlar genellikle kalp kriziyle bağdaştırılmayan belirtiler gösteriyor.
Özellikle risk faktörlerini biliyorsanız, kalp krizinin herkesin bilmesi gereken ve daha az yaygın birkaç belirtisi var. Bu belirtiler,
Gerçekten kalp krizi olup olmadığını nasıl bilebilirim?
Kalp hastalığı geçmişi olan kişiler, kalp krizi geçirmeye yatkındır. Sigara içmek, yeterli egzersiz yapmamak, yüksek tansiyon veya diyabet ve fazla kilolu olmak bir kişinin kalp hastalığı riskini arttıran faktörlerdir. Tamamen sağlıklı olan bir kişinin sindirim güçlüğüne benzer bir ağrı yaşamasının sebebi muhtemelen gerçekten sindirim güçlüğüdür. Ancak kalp hastalığı risk faktörlerinden çoğuna sahip birinin ilk kez sindirim güçlüğüne benzer bir ağrı yaşamasının sebebi kalp krizi olabilir.
Doktorumu hangi durumda, ne zaman görmeliyim?
Bir şeylerin ters gittiğini düşünüyorsanız yapmanız gereken şey doktorunuzu görmektir. Eğer kalp krizi geçirdiğinize dair bir belirtiniz olmasıyla alakalı en ufak bir şüphe duyuyorsanız acilen tıbbi yardım almalısınız. Beklemek yaşam ve ölüm arasındaki farkı gösterebilir ve üzülmektense tedbirli olmak gerekir. Genellikle kadınlar, belirtilerini sonradan ilettikleri zaman aslında çok daha ciddi bir durumda olduklarını fark ederler. Eğer sağlığınızın bir anda kötüleşmeye başladığını hissederseniz mutlaka bununla ilgili bir sağlık kuruluşunu ziyaret etmelisiniz.
GELECEK BİR KALP KRİZİ İHTİMALİNİ NASIL ÖNLERİM?
Kalp krizinden korunmak için anahtar kelime ‘önlem’dir. Kolesterolünüzü, kan şekeri değerlerinizi ve tansiyonunuzu kontrol edecek olan doktorunuzu yılda en az bir kez görün. Bu değerlerinize aşina olmak risklerinizi bilmenize yardımcı olur. Aynı zamanda, kalp sağlığınızı ciddiye almanız önemlidir ve yaşam tarzınızı ideal sağlığınıza göre düzenlemeniz gerekir.
Aldığınız besinlerle güçlenin
COVID-19’a karşı kendinizi savunmak için yapabileceğiniz çok şey var. Aldığınız besinlerle bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye odaklanmak bunların en önemlilerinden... Günlük beslenmenize bu küçük eklemeleri yapmanızı öneririm.
MANTAR VE BROKOLİ
Mantar, mükoz membran ve tükürükte var olan, IgA adlı antikorun salgılanmasını arttırır. Brokoli ve brokoli filizleriyse bir diğer destektir. Sülfür bazlı bir besin olduğu için sülforafan içerir. Brokoli de toksinleri etkisiz hale getirir ve iltihaplanmayı azaltır. Mantar ve brokolinin güçlerini birleştirmek için az yağla yüksek ateşte karıştırarak, birlikte pişirmenizi tavsiye ederim.
BİR KÂSE YABANMERSİNİ
Yabanmersini, bağışıklık sisteminizi geliştiren antioksidanlarla doludur. 2011’de Kanada’da yapılan bir çalışmaya göre yabanmersini, enfekte olmuş hücreleri veya tümör hücrelerini ortadan kaldırmak için kritik önemde olan ‘doğal katil’ hücrelerin sayısını arttırıyor. Katil hücreler bağışıklık sisteminin ‘istilacılara karşı öğrenilmiş tepki’ geliştirmesine yardımcı oluyor. Kahvaltı için mükemmeller ya da sağlıklı bir atıştırmalık olarak...
BİR BARDAK ÇAY, SİYAH VEYA YEŞİL
Çayın bağırsak mikrobiyomuna iyi geldiği biliniyor. Hindistan’da yapılan bir araştırmaya göre yeşil veya siyah çay içen kişilerin bağırsaklarında daha fazla sağlıklı bakteri bulunuyor. Dengeli bir mikrobiyoma genel sağlık durumu için çok önemli. Her gün bir bardak çay içmeyi hedefleyin.
BİR AVUÇ KURUYEMİŞ
Kuruyemiş zengin bir lif, protein ve yağ kaynağıdır. Favori bir kuruyemişiniz olsa bile ona her gün bir avuç badem, ceviz, fındık, kaju veya pikan cevizi eşlik etsin. Kabuklu yemişler Omega 3 içerir, diğerleri de bağırsak mikrobiyomunu besleyen sağlıklı lifler bakımınından zengindir. Tuzsuz veya az tuzlu seçeneklere yönelin... Tuzluların 30 gramında 200 miligrama kadar, az tuzlulardaysa 45-95 miligram sodyum mevcuttur.
YAPRAKLI YEŞİLLİKLER
Roka, lahana ve ıspanak gibi yapraklı yeşilliklerdeki nitrat, vücudunuzca doğal olarak üretilen ve kan akışının düzgün sağlanmasından sorumlu nitrik okside dönüşür. Ispanak yerken dilinizin mikrobiyomu topraktan gelen nitratı midenizin sindirebileceği bir forma dönüştürür. Sonrasında kan akışınıza karışır. Nitrik oksit seviyesini arttırmak kan basıncının düşmesine ve beyin fonksiyonlarının gelişmesine yardımcı olur.
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