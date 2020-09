Ağız hijyeni önemli

Restoranlar açıldı ancak siz dışarıda yemek yemek istemiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla market alışverişinde öğün planlaması hâlâ önemli. Çinko ve C vitamininin bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkisi de aklınızda olsun...

Dolabı sağlıksız yiyeceklerle doldurmak yaygın bir alışkanlık. Ne de olsa hem rahat hem kolay. Ancak şu dönemde sağlıklı beslenmek daha önce hiç olmadığı kadar önemli. Doğru besinler bağışıklık sisteminiz için çok faydalı. Market listenizi hazırlarken çinko ve C vitamini içeren besinlere yer açmalısınız. Her ne kadar çinko ve C vitamininin COVID-19’un süresi ve şiddetine etkisi olup olmadığına dair yeterli kanıt olmasa da en azından fayda sağlayabileceklerini düşünmeye yetecek sebepler var. Araştırmalara göre çinko ve C vitamini gribin süresini kısaltıyor; COVID-19’a sebep olan hariç diğer koronavirüs türlerini de aynı şekilde... Her ne kadar faydası net anlaşabilmiş değilse de araştırmalar çinkonun virüsü parçalayabileceğini gösteriyor.

ÇİNKO ZENGİNİ BESİNLER

Kırmızı et: Koyu ette beyaz ete oranla daha fazla çinko bulunur. Kırmızı etin aşırı tüketimi kalp hastalıkları ve bazı kanser türleriyle bağlantılı olsa da

sağlıklı garnitürlerle dengelenmiş bir tabak çinko için iyi bir kaynak olabilir.

Fasulye / mercimek: Yalnızca bir bardak mercimek günlük çinko ihtiyacınızın yüzde 23’ünü karşılayabilir. Bir öğle vakti pişireceğiniz bir tencere mercimek sizi birkaç gün doyurabilir. Lahana ve mantar gibi sağlıklı malzemeler ekleyebilirsiniz. Çinko bakımından zengin diğer bakliyatlarsa fasulye, barbunya ve nohut. Barbunyaları biberle birleştirmeyi deneyin veya humusa katın.

Yemişler/ süt ürünleri: Bir kap az yağlı yoğurt günlük çinko ihtiyacınızın yüzde 9’unu karşılar. Ceviz, badem ve fıstık gibi yemişlerse yüzde 33’ünü... Kavrulmuş, biraz tuzlu türleri bile!

İstiridye / kabuklu deniz ürünleri: