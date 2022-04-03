Yine geldi park bahçe mevsimi

Karlar, fırtınalar bitti... Park, bahçe mevsimi başladı... Gelin o zaman yine bir işe yaramayacağını bile bile park, bahçe adabı konuşalım beraberce.
Dönüp dönüp aynı lafı ediyorsun diyeceksiniz şimdi ama benim de derdim kamusal adap, ne yapalım. Şimdi uzun uzun karları aşıp bahara gelmiş gibi görünüyoruz nihayet. Vatandaş açık havaya, parklara, bahçelere, sahillere akın ediyor. Gençler de artık bara, konsere, partiye gitmeden önce 50 kere düşünmek zorunda kalıp sonuçta da gitmemeye karar vermek durumunda. Dolayısıyla bütün eğlence hayatı belli semtlerin parklarında dönüyor.
Her yıl takıldığım ve bu yıl da takılmaya devam edecek gibi göründüğüm, kamusal alan adabına aykırı olan 5 kusurlu hareketi sıralayayım...
1. TAŞITÇILIK
Malum elektrikli scooter firması bir de elektrikli motor çıkarmış. Parkta, yaya yolunda bunlar da geziyor. Bunun girdiğini gören normal motorlu da orada. Sen de çocuğunla geziyorsun aynı yolda. Yürüyüş yapmak için tasarlanmış bir alanda motorla gezenle benim oyum bir olmamalı bence.
2. HOPARLÖRCÜLÜK
Geçen yıllarda el boyu bluetooth hoparlörler kullanılıyordu. ‘Herkes benim müziğimi dinlesin’ci tayfanın kapsama alanı 20-30 adımla sınırlı kalıyordu.
Artık iş büyüdü. Şimdi koca koca kolonlar taşınıyor alana. Kafa dinlemek isteyene sahilde yer yok. Rave’e karşı değiliz ama kamusal alanda kafaya göre yapılan partinin içinde kalmak iyi değil. Üstelik sadece rave ekibi değil, rocker da kolonla geliyor, arabesk fantezi kardeş de... Evinizde yapamadığınız şeyi parkta da
yapmamalısınız bence. Ama benceye göre iş yapan yok tabii maalesef.
3. KÖR OLASI ÇÖPÇÜLER
Ya sevgili manda sürüsü kardeşlerim. “Bir yerden kalkarken çöplerinizi de götürmek çok temel bir ortak yaşam kuralıdır” cümlesinde tam olarak hangi kısmı anlamıyorsunuz acaba? Size bir şekilde şişenizi, cips poşetinizi falan bırakmamayı anlatmamız lazım ki sonra çekirdekleriniz ve izmaritlerinizi yere atmamayı falan öğreteceğiz daha.
4. YA TELEFON YA KÖPEK
Köpekçi bir kişi olarak durabildiğim her konuda köpekçinin yanında dururum. Bu yüzden köpekçiyi gömmede ilk taşı da benim atmam gerekir. Kafa telefona gömülü köpek gezdirilmez sevgili Romalılar. Çünkü köpeğin başka köpeğe salça olduğunu göremezsiniz. İnsana salça olursa onu da göremezsiniz. Tuvaletini yaparsaonu da göremez ve alamazsınız. Zaten bu konularda ortalık karışık. İyice karışırsa sizden biliriz valla.
5. ÖPÜŞMEMEK
Bu konuyla ilgili gösterilen gereksiz hassasiyetin gençleri gerdiğini görüyorum. Bakmayın siz ‘metroda sarılınmaz, parkta öpüşülmez’ diye gezerek millete salça olmaya kalkanlara. Asıl kusurlu hareket bu tip davranışlar ve onlara taviz vermektir. Gönlünüzce sarılın ve öpüşün canlarım. Çekemeyen anten taksın, gitsin günlüğüne yazsın.
Yine geldi park bahçe mevsimi
Karlar, fırtınalar bitti... Park, bahçe mevsimi başladı... Gelin o zaman yine bir işe yaramayacağını bile bile park, bahçe adabı konuşalım beraberce.
Dönüp dönüp aynı lafı ediyorsun diyeceksiniz şimdi ama benim de derdim kamusal adap, ne yapalım. Şimdi uzun uzun karları aşıp bahara gelmiş gibi görünüyoruz nihayet. Vatandaş açık havaya, parklara, bahçelere, sahillere akın ediyor. Gençler de artık bara, konsere, partiye gitmeden önce 50 kere düşünmek zorunda kalıp sonuçta da gitmemeye karar vermek durumunda. Dolayısıyla bütün eğlence hayatı belli semtlerin parklarında dönüyor.
Her yıl takıldığım ve bu yıl da takılmaya devam edecek gibi göründüğüm, kamusal alan adabına aykırı olan 5 kusurlu hareketi sıralayayım...
1. TAŞITÇILIK
Malum elektrikli scooter firması bir de elektrikli motor çıkarmış. Parkta, yaya yolunda bunlar da geziyor. Bunun girdiğini gören normal motorlu da orada. Sen de çocuğunla geziyorsun aynı yolda. Yürüyüş yapmak için tasarlanmış bir alanda motorla gezenle benim oyum bir olmamalı bence.
2. HOPARLÖRCÜLÜK
Geçen yıllarda el boyu bluetooth hoparlörler kullanılıyordu. ‘Herkes benim müziğimi dinlesin’ci tayfanın kapsama alanı 20-30 adımla sınırlı kalıyordu.
Artık iş büyüdü. Şimdi koca koca kolonlar taşınıyor alana. Kafa dinlemek isteyene sahilde yer yok. Rave’e karşı değiliz ama kamusal alanda kafaya göre yapılan partinin içinde kalmak iyi değil. Üstelik sadece rave ekibi değil, rocker da kolonla geliyor, arabesk fantezi kardeş de... Evinizde yapamadığınız şeyi parkta da
yapmamalısınız bence. Ama benceye göre iş yapan yok tabii maalesef.
3. KÖR OLASI ÇÖPÇÜLER
Ya sevgili manda sürüsü kardeşlerim. “Bir yerden kalkarken çöplerinizi de götürmek çok temel bir ortak yaşam kuralıdır” cümlesinde tam olarak hangi kısmı anlamıyorsunuz acaba? Size bir şekilde şişenizi, cips poşetinizi falan bırakmamayı anlatmamız lazım ki sonra çekirdekleriniz ve izmaritlerinizi yere atmamayı falan öğreteceğiz daha.
4. YA TELEFON YA KÖPEK
Köpekçi bir kişi olarak durabildiğim her konuda köpekçinin yanında dururum. Bu yüzden köpekçiyi gömmede ilk taşı da benim atmam gerekir. Kafa telefona gömülü köpek gezdirilmez sevgili Romalılar. Çünkü köpeğin başka köpeğe salça olduğunu göremezsiniz. İnsana salça olursa onu da göremezsiniz. Tuvaletini yaparsaonu da göremez ve alamazsınız. Zaten bu konularda ortalık karışık. İyice karışırsa sizden biliriz valla.
5. ÖPÜŞMEMEK
Bu konuyla ilgili gösterilen gereksiz hassasiyetin gençleri gerdiğini görüyorum. Bakmayın siz ‘metroda sarılınmaz, parkta öpüşülmez’ diye gezerek millete salça olmaya kalkanlara. Asıl kusurlu hareket bu tip davranışlar ve onlara taviz vermektir. Gönlünüzce sarılın ve öpüşün canlarım. Çekemeyen anten taksın, gitsin günlüğüne yazsın.