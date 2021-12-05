Yeni mi yıl?

‘Muhteşem Cuma’ muhteşem cuma olalı böyle muhteşemlik görmemiştir. Ortalık tam bir ana baba günü. Herkes bir dükkânda alışverişini tamamlamak için sırasını bekliyor. Gelin size biraz AVM’den bildireyim…

Bu Black Friday’in adını belli hassasiyetler çerçevesinde güncelleyip ‘Muhteşem Cuma’ yapmıştık ya, çok iyi yapmışız. AVM’de bir cuma geçirmişim ki, bu kadar muhteşem bir cuma olabilemez. Bunda ‘Muhteşem Cuma’nın hemen önüne denk gelen ‘Allah Seni Bildiği Gibi Yapsın Salı’nın ciddi bir katkısı oldu.

Perşembe akşamı bozulan elektrik süpürgesinin yerine gözüme kestirdiğim, hayvan tüyü toplamada iddialı modeli sormak için ilgili süpürge markasının bir AVM şubesini aradım. Dedim “Şu model var mı”, adam dedi ki “Var ama hemen gelip almanız lazım”. Beni bir gülme tuttu çünkü böyle saçma bir aciliyet daha önce yaşamamıştım. “Elektrik süpürgesini bugün aldın aldın; almadın, daha da sana süpürge satmayacağız” mı diyorlar, ne diyorlar anlamaya çalıştım.

Biraz gülerek bundan bahsettim. Adam öbür taraftan bana “Valla ben bu kadar diyebiliyorum, bugün almanızı tavsiye ederim” dedi geçti.

Başka AVM’deki bir şubeyi aradım. Orada da benzer bir ton çıktı karşıma. “Yakın oturuyorsanız hemen gelin, yarına bırakmayın.” Ben telefonun öbür tarafında biraz daha gülüp eğlenince satış görevlisi sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: “Yarın zam gelecek, elimizde 10 adet var, bugün bu fiyattan satılan son cihazlar.”

Al başına belayı. Az biraz ‘Böyle saçmalık olur mu ya, yaşadığımız gerilimin dandikliğine bak’ diye söylendikten sonra hadi bari dedim, hayat da bana macera diye en fazla süpürgeyi zamsız fiyattan kapma heyecanı sunabiliyormuş demek. Montu kaptığım gibi vurdum kendimi yola. İçimden hâlâ gülüyorum.

AVM’ye girince gülmeyi bıraktım. Çünkü gerçekten süpürgecide kuyruk var. Başka şeycilerde de var.

Girdim içeri, “Şu modeli istiyorum” dedim. Satış görevlisi hanımefendi “Tabii, özelliklerini anlatayım” dedi. “Yok” dedim, “Anlatmayın, verin cihazı, ödeyeyim gideyim”.

Biraz şaşaladı. “Yani hiç sorunuz yok mu” dedi. “Yok, kafam net, süpürgeye hâkimim, alayım gideyim ben. Zaten sizin de işiniz yoğun” dedim. “O zaman cihazı getiriyorum” dedi, “Getirin getirin” dedim. Ödedim, aldım, çıktım. Makineye geçen ay baktığımda 1.000 lira daha ucuzdu. Yan taraftaki elmalı teknoloji mağazasının önündeki kuyruğa baktım. “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı da yazdırmasın, dolar kuru uçarken telefon da aldırmasın” dedim, geçtim.