Ürünü almasam da yorumu alırım

Dört haftada fiyatını ikiye çarpan başka yatırım aracı biliyorsanız söyleyin, ona yatırım yapalım. Ben de bu yaştan sonra al-satçı olmak hem de sektöre mama al-satıyla girmek istemezdim ama iş oraya gidiyor, ne yapalım?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çoğu gibi ben de son dönemlerde vakitlerimi ekonomistlerin YouTube kanallarında gezerek geçiriyorum. Eskiden anlatıyor anlatıyor, “Yatırım tavsiyesi değildir” diye bitiriyorlardı. Şimdi artık pek tavsiyelik bir durum da yok. İçinizi az daha karartıp salıyorlar sizi.

Benim şahsen bir yatırım tavsiyem var. Son kullanma tarihini kontrol ederek kedi-köpek maması alabilir, iki-üç hafta sonra gayet güzel bir farkla satabilirsiniz. Mesela benim sadece dört hafta önce 800 liraya aldığım 14 kiloluk mamanın fiyatı şu anda 1500 lira. Durumdan haberi olmayan köpek, mama kabını sıyırırken bu mamayla son kez karşılaştığını bilmiyor.

Kendisine bir-iki kere “Türkiye böyledir, eskiden yaptığın şeyleri aniden yapamaz olursun, sana da piyango mamadan çıktı, zamanla alışırsın” dedim ama anladığını sanmıyorum. Önüne ucuz mama gelince anlayacak artık n’apalım. Ucuz mama dediğin de ucuz değil tabii. Lafın gelişi ucuz, nispeten ucuz.

Neyse, şimdilerde sosyal medyada ve change.org’da ‘Mamalardaki KDV kaldırılsın’ temalı bir kampanya var. Her şey gibi bu kampanyanın da sosyal medyayı ortasından ikiye böldüğünü gördüm ve bu husustaki çeşitli soruları kendi son derece taraflı perspektifimden yanıtlamaya çalışıyorum.

Hayvanlar hep mama mı yiyordu, başka şey yesinler?

Hayır, mevcut mamalar 1920’lerden beri var. Ama sen de 1920’lerde aynı şeyleri yemiyordun. Evde kendin mama yapsan zaten muhtemelen daha pahalıya çıkar. Masa artıklarıyla beslensin dersen böbrek, ciğer hepsini bırakır hayvan bir yerden sonra. Sonra veteriner veteriner gezmece... O noktada da çıkıp “Bu hayvanlar eskiden veterinere mi gidiyordu” derseniz ayrı.

Bunlar mama lobisinin oyunları. Bu lobi kelimesinin bol keseden kullanımıyla ilgili bir sıkıntı var. Sokaktaki hayvan bolluğu da mama lobisine bağlanıyor. Ve hayvan yeminde KDV yüzde 1, mamalarda yüzde 18. Bu hayvanlara ‘çocuk’, ‘can’; yemine de ‘mama’ diyorsunuz, ödeyin madem. Biz demiyoruz. KDV’yi 1’e çekecekseniz köpek yemi de diyebilirsiniz, ne isterseniz diyebilirsiniz.