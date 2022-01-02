‘Bırakırım ki, yapabilirim!'

Haydi geçmiş olsun. Gerçekten kimse açısından pek de randımanlı geçmediğini tahmin ettiğim bir yılın daha sonuna geldik. Gelin, bu yılın içindeki az sayıda pozitif olayı yakalamayı bir deneyelim.

Yılın sonu dediğin şeyle bitmekte olan bir ilişkinin son günleri fena halde birbirine benziyor yer yer. İnsan arada geçen iyi günleri unutuyor. Ağzında sürekli son günlerin tatsızlığının bıraktığı tat ve bitse de gitsek havası oluyor.

Hele de bu yılın son düzlüğünün hepimizi bir güzel dümdüz ettiği göz önüne alınırsa yeni bir yılın gelişinden ziyade eskisinin bitişini kutluyor hissetmemiz son derece normal.

Ha tabii bu ilişki de genel hatlarıyla biraz sıkıntılıydı. 2021 gelenin gideni ziyadesiyle arattığı bir yıl oldu.

Şöyle bir dönüp bu yılın tortusu neydi diye düşündüğümde pembe gözlükleri takıp bakmalık sayılı olay geliyor gözümün önüne.

Mesela bu yıl voleybola ne güzel düştük hep birlikte. Ara ara hâlâ gecenin köründe uyanıp ‘Kızların maçı yok muydu ya’ diye zıplıyorum. Sonra ‘Hay Allah ya, bitti o di mi’ diye üzülerek geri yatıyorum. Mete Gazoz kardeşimiz de yine yılımıza kalite katan isimlerden biriydi, pas geçmeyelim.

Melih Bulu ismine geniş yer ayrılan bir yıl oldu. Görevden alındığına dair haberlere “Bundan benim haberim var mı” gibi şakalarla karşılık verirken gerçekten haberi olmadan görevden alınmasıyla mizah şovun kralını yaşatmış oldu hepimize, eksik olmasın.

Ekonomide yaşanan çılgın günlere de bardağın dolu tarafından bakmayı deneyebiliriz. Allah bize önce eşeğimizi kaybettirip sonra buldurdu. Yarım eşek bulduk ama ona da şükür. Delibozuk gibi çıkan kurların biraz düşerek daha az çıkmış hale gelmesiyle bir nebze rahatladık. Sonra bütün bu ‘olmayan kriz’ ülkecek hepimizin ekonomi okuryazarlığımızı arttırmamıza vesile oldu.