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M.Turgut Topaloğlu

M.Turgut Topaloğlu

mttopaloglu@gmail.com

Zoonoz hastalıkları hortlatmayalım

30 Mart 2020

Dünya bu yıl tanıştığı COVID-19 korona virüsüyle boğuşuyor. İnsanlar korku içinde, tedirgin çünkü ne aşısı var ne de kesinleşmiş bir tedavisi.

Bulaşıcılık oranı çok yüksek ve günümüz insanı bağışık değil.
Evde kalmanın daha güvenilir olduğunu bilen insanlar evcil hayvanını veteriner kontrolüne götürmekten çekinmeye başladı. Hastalık durumlarında bile ‘evden alıp, tedavisini yapıp geri bırakmamızı’ rica eden çok sayıda telefon alır olduk.
Yeni tip korona virüsün insanlarla kedi, köpek, kuş, kemirgen gibi evcil hayvanlar arasında bir geçişi olmadığını geçen hafta Hürriyet Bursa manşetinde sizlerle paylaşmıştık. Evcil hayvanınızdan korkmamanız gerektiğini bir kez daha hatırlatalım.

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Kedi ve köpekler COVID-19 tehdidi değil ya da tehdidi altında değil ancak öldürücü-bulaşıcı hastalıkların tehdidi devam ediyor. Bu hastalıklardan zoonoz olarak tanımlanan –insan ve hayvan arasında karşılıklı bulaşabilme özelliğine sahip- hastalıklar ise aileniz için ciddi bir tehlike oluşturuyor.
Lütfen evcil hayvanların antiparaziter uygulamalarını geciktirmeyin, zamanı gelen aşılarını yaptırın. Hastalık durumunda tedavisini ötelemeyin. Bu dönemde en istemediğimiz şey zoonoz hastalıkların yaygınlaşarak ortaya çıkmasıdır.
Sağlık çalışanları yeni virüs salgını karşısında bir hasta fazla yaşatma mücadelesi verirken, önlenebilir hastalıklarla sistemi meşgul etmeyelim.
Sağlıkla kalın…

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