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M.Turgut Topaloğlu

M.Turgut Topaloğlu

mttopaloglu@gmail.com

Yeşil tehlike

18 Mayıs 2020

Havaların ısınmasıyla birlikte evcil hayvanları özellikle de köpekleri bekleyen tehlikeler artıyor.

Özellikle pisi pisi adı verilen ot ciddi yaralanmalara neden oluyor. Yabani otların bulunduğu her alanda kolaylıkla büyüyebilen ve buğday başağına benzeyen pisi pisi otunun çok tehlikeli olmasının nedeni hareket edişi. Otu iki elinizi avuç şeklinde birleştirip ortasına koyun, ellerinizin hafif hareketleriyle ilerlediğini görebilirsiniz.
Kulak, göz, burun, patiler ve kasıklara yapışkan yapısı ile tutunan ot hayvanın hareketleriyle vücut içerisine doğru ilerleyebiliyor. Deriden kolaylıkla içeri girebilen pisi pisi vücut içerisinde hareketine devam ediyor.

*

Geçen hafta içinde golden retriever ırkı köpeğin patisinden giren otu bacağının üst kısmından çıkardık. Hafta sonu maltese terrier ırkı bir başka köpek hastamızın kulağına tutan pisi pisi, hasta sahibinin çıkarmasına fırsat kalmadan kulak içine kadar ilerlemiş. Acil müdahale ettiğimizde kulak zarına kadar ilerlediğini tespit ettik. Yakın örnekler köpeklerle ilgiliydi ancak kedide de vakalara rastlıyoruz.
Otun girdiği fark edilmezse ne olur?

*

Pisi pisi otu vücutta tahribata yol açar. Bulunduğu bölgede enfeksiyona yol açar, enfeksiyonlu bölgede bir süre sonra şişlik gözlenir. Otun vücut dışına çıkarılması gerektiğinden cerrahi müdahaleye karar verilebilir.
Küçücük bir otun büyük bir zarara yol açmaması için evcil hayvanlarınızı yabani otların bulunduğu alanlardan uzak tutun. Eve döndüğünüzde göz, kulak, patiler ve mümkünse kasıklarını kontrol edin. Sağlığın ilk adımı korumak ikinci adımı tedavi etmektir. Siz koruyun koruyamadığınız durumlarda biz tedavisini en iyi şekilde gerçekleştiririz.
Sağlıkla kalın…

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