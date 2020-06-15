Yavru köpeklerde raşitizm tedavi edilmesi gereken, bir ömür boyu sağlığını etkileyebilecek bir sorundur.
D Vitamini, fosfor ve kalsiyum eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan bu hastalık beslenme ve barınma ortamıyla doğrudan ilgilidir. Anne sütü yeterince almamış, dengesiz beslenen, sürekli kapalı güneş ışığı görmeyen yerlerde yaşayan köpekler raşitik olabilmektedir.
ŞEKİL BOZUKLUĞU OLUR
Raşitik bir hayvanda kemiklerde bozukluklar, buna bağlı olarak da hareketlerde dengesizlik gözlenebilir. Ayak ve bacaklarda yanlış pozisyonlar şekillenir. Ön bacaklar içe doğru döner, arka ayaklar dışa doğru bükülür.
Köpek sahibinin bunu başlangıçta fark etmesi kolay olmayabilir. Hareketsizlik, yürümeme isteği, çabuk yorulma, sindirim problemleri, deri ve cilt sağlıksız görünüm ortaya çıkan raşitik, köpekler için en ciddi sorun kemiklerin kolayca çatlaması, kırılmasıdır. Hasta hayvanda gelişim gerilikleri de gözlenir. Yaşına ve ırk durumuna göre sağlıklı bir hayvana kıyasla zayıf ve minyondur.
ERKEN TEDAVİ ÖNEMLİ
Erken teşhis edilmesi tedavide başarılı bir yol alınmasında çok önemlidir.
Belirtiler fark edildiğinde veteriner kliniğine gitmenizin zamanı gelmiştir. Hekiminizin uygulayacağı tedavinin yanı sıra hayvanın kaliteli gıdalarla beslenmesi, güneş ışığı almasına imkan verilmesi gerekir.
D vitamini, fosfor, kalsiyum açığını kapatmak için gerekiyorsa hekiminiz besin takviyeleri önerecektir. Tüm bunları kulak arkası etmemek sağlığın geri kazanılması açısından çok önemlidir.
Sağlıkla kalın...
Yavru köpeklerde raşitizm
Yavru köpeklerde raşitizm tedavi edilmesi gereken, bir ömür boyu sağlığını etkileyebilecek bir sorundur.
D Vitamini, fosfor ve kalsiyum eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan bu hastalık beslenme ve barınma ortamıyla doğrudan ilgilidir. Anne sütü yeterince almamış, dengesiz beslenen, sürekli kapalı güneş ışığı görmeyen yerlerde yaşayan köpekler raşitik olabilmektedir.
ŞEKİL BOZUKLUĞU OLUR
Raşitik bir hayvanda kemiklerde bozukluklar, buna bağlı olarak da hareketlerde dengesizlik gözlenebilir. Ayak ve bacaklarda yanlış pozisyonlar şekillenir. Ön bacaklar içe doğru döner, arka ayaklar dışa doğru bükülür.
Köpek sahibinin bunu başlangıçta fark etmesi kolay olmayabilir. Hareketsizlik, yürümeme isteği, çabuk yorulma, sindirim problemleri, deri ve cilt sağlıksız görünüm ortaya çıkan raşitik, köpekler için en ciddi sorun kemiklerin kolayca çatlaması, kırılmasıdır. Hasta hayvanda gelişim gerilikleri de gözlenir. Yaşına ve ırk durumuna göre sağlıklı bir hayvana kıyasla zayıf ve minyondur.
ERKEN TEDAVİ ÖNEMLİ
Erken teşhis edilmesi tedavide başarılı bir yol alınmasında çok önemlidir.
Belirtiler fark edildiğinde veteriner kliniğine gitmenizin zamanı gelmiştir. Hekiminizin uygulayacağı tedavinin yanı sıra hayvanın kaliteli gıdalarla beslenmesi, güneş ışığı almasına imkan verilmesi gerekir.
D vitamini, fosfor, kalsiyum açığını kapatmak için gerekiyorsa hekiminiz besin takviyeleri önerecektir. Tüm bunları kulak arkası etmemek sağlığın geri kazanılması açısından çok önemlidir.
Sağlıkla kalın...