Yasaklı ırklarla ilgili yönetmelik ne diyor?

Aşılar zorunlu mu, hangileri zorunlu? Bu soruyu yavru ya da yetişkin ilk kez evcil hayvan sahiplenenlerden sıklıkla duyuyoruz.

Sosyal medya gruplarında da kendine yer buluyor.

Kastedilen bir yasal zorunluluk ise kuduz aşısı için geçerli. Bu aşıyı yaptırmanızı devlet size şart koyuyor. Bulaşıcı, zoonoz ve ölümcül bu hastalığa karşı aşı yaptırmama lüksünüz yok.

Antiparaziter ilaçlar, kediler için karma ve luekemia, köpekler için karma, bronshine, parvo, corona, distemper aşıları yasal olarak zorunlu değil ama sağlık için zorunlu.

Evcil hayvanınıza yasal erk zorlamadığı için aşı yaptırmayanlar, kendi seçimini yapamayan evcil hayvanlarını ateşe atıyor.

Bu aşılarla koruma altına alınabilecek hastalıklar yüzünden her yıl yüzlerce hayvan hayatını kaybediyor.

‘Benim hayvanım aşısız gayet sağlıklı, evdeki kediye nereden hastalık bulaşacak, falanca aşıdan kaç hayvan öldü’ gibi sosyal medya safsatalarına itibar etmeyin.

Meslek hayatım boyunca binlerce aşı yaptım ama aşı olduğu için tek bir evcil hayvanın öldüğünü görmedim.

