Kedi ve köpeklerde ciddi hassasiyet gösterilmesi gereken konu ağız ve diş sağlığıdır. Ülkemizde ağız ve diş sağlığı konusundaki vurdumduymazlık pet hayvanları da olumsuz etkiliyor.
Dişinizi hiçbir zaman fırçalamazsanız çürük oluşumları başlar, diş eti iltihaplarıyla boğuşursunuz, dişleriniz çekilir, farklı diş tedavileri uygulanır. Çektiğiniz acı, ödediğiniz para da cabası.
Peki evcil hayvanınızın ağız diş sağlığına dikkat etmezseniz ne olur? Çürükler, ağız içi iltihapları, damak kayıpları, ağır enfeksiyon ve sonunda can kaybı. Abarttığımı düşünenler elimizdeki çok sayıda vaka fotoğrafına baksalar tüm bakış açıları değişir.
Bir hayvanın yaşam süresi sağlıklı dişleriyle doğru orantılıdır. Sağlıklı dişlere sahip olabilmenin formülü ise kuru mama ile beslenmeleridir. Her yemekten sonra kedinin, köpeğin dişlerini fırçalama şansınız olmadığına göre kuru mama bu fırçalama görevini sizin yerinize görür. Mekanik olarak mamanın kırılması anında diş taşları ve plaklar kırılır, ağız içinde genel bir temizlik sağlanır. Mama taneciklerinin ırk büyüklüğüne uygun olması da gerekir, çiğnemeden yutulma durumunda diş sorunları başlayabilir.
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Sadece yaş mama ya da ev yemekleriyle beslenen hayvanların durumu ömrü boyunca dişlerini fırçalamayan bir insandan farksızdır. Erken tespitte diş taşlarını temizleyip, enfeksiyon için ilaçlar kullanarak bir gelişme yakalarız. Bunun ardından beslenme sisteminin tamamen değiştirilmesini öneririz. Eğer ihmal edilmişse enfeksiyon tüm üst solunum yoluna doğru yayılım gösterir, damak kaybedilebilir.
Gelin bugün bu yanlıştan dönün, evcil hayvanınız sırf tatlı tatlı gözünüzün içine baktı diye yemeklerinizi onunla paylaşmayın. Çekeceğiniz vicdan azabı hayvanınıza sonra yaşattıklarınızla kıyaslanamaz bile.
Sağlıkla kalın...
Vicdanınızın sesine kulak verin
Kedi ve köpeklerde ciddi hassasiyet gösterilmesi gereken konu ağız ve diş sağlığıdır. Ülkemizde ağız ve diş sağlığı konusundaki vurdumduymazlık pet hayvanları da olumsuz etkiliyor.
Dişinizi hiçbir zaman fırçalamazsanız çürük oluşumları başlar, diş eti iltihaplarıyla boğuşursunuz, dişleriniz çekilir, farklı diş tedavileri uygulanır. Çektiğiniz acı, ödediğiniz para da cabası.
Peki evcil hayvanınızın ağız diş sağlığına dikkat etmezseniz ne olur? Çürükler, ağız içi iltihapları, damak kayıpları, ağır enfeksiyon ve sonunda can kaybı. Abarttığımı düşünenler elimizdeki çok sayıda vaka fotoğrafına baksalar tüm bakış açıları değişir.
Bir hayvanın yaşam süresi sağlıklı dişleriyle doğru orantılıdır. Sağlıklı dişlere sahip olabilmenin formülü ise kuru mama ile beslenmeleridir. Her yemekten sonra kedinin, köpeğin dişlerini fırçalama şansınız olmadığına göre kuru mama bu fırçalama görevini sizin yerinize görür. Mekanik olarak mamanın kırılması anında diş taşları ve plaklar kırılır, ağız içinde genel bir temizlik sağlanır. Mama taneciklerinin ırk büyüklüğüne uygun olması da gerekir, çiğnemeden yutulma durumunda diş sorunları başlayabilir.
*
Sadece yaş mama ya da ev yemekleriyle beslenen hayvanların durumu ömrü boyunca dişlerini fırçalamayan bir insandan farksızdır. Erken tespitte diş taşlarını temizleyip, enfeksiyon için ilaçlar kullanarak bir gelişme yakalarız. Bunun ardından beslenme sisteminin tamamen değiştirilmesini öneririz. Eğer ihmal edilmişse enfeksiyon tüm üst solunum yoluna doğru yayılım gösterir, damak kaybedilebilir.
Gelin bugün bu yanlıştan dönün, evcil hayvanınız sırf tatlı tatlı gözünüzün içine baktı diye yemeklerinizi onunla paylaşmayın. Çekeceğiniz vicdan azabı hayvanınıza sonra yaşattıklarınızla kıyaslanamaz bile.
Sağlıkla kalın...