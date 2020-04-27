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M.Turgut Topaloğlu

M.Turgut Topaloğlu

mttopaloglu@gmail.com

Veteriner hekim varsa sağlık var

27 Nisan 2020

Bir ‘Dünya Veteriner Hekimler Günü’nü daha geride bıraktık. Hasta sahiplerimizden gelen ince mesajlar, açıklamalar, tebrik mesajları bir yanda hekimleri kendi politikalarının tarafı yapmaya çalışanlar bir yanda. Bahsettiğimiz sahipsiz hayvanlarla ilgili politikalar. Yıllardır süregelen sahipsiz hayvanlar sorununa ‘hiç ilgileri olmamasına rağmen’ serbest veteriner hekimler dahil edilmeye çalışılıyor. Hatta durum sosyal linçe kadar varıyor.

Tüm sahipsiz hayvanları beslemeyi, korumayı, tedavi ettirmeyi vicdani görev edinen yurttaşlar pet kliniklerinin belediyelerin asli görevi olan bu işleri gönüllü yapmasını bekliyor, gündem oluşturmaya çalışıyor. 

Diğer tarafta özellikle sokak köpeklerini bir sorun olarak gören, toplanarak barınaklarda tutulmasını savunan yurttaşlar. Onlar ise meslektaşlarımızın ‘sokak köpekleri tehlikelidir, toplanmalıdır’ açıklaması yapmasını bekliyor, bununla ilgili sosyal medyada taraftar arıyor.
Vur abalıya misali…
Sosyal medya gruplarında; ‘aç gözlü veterinerler bunlar can değil mi? Veteriner olmuşsunuz ama adam olamamışsınız. Utanmazlar 3 liralık ilacı 100 liraya satıyorlar. Doğru dürüst veteriner bulmak neredeyse imkansız. Falanca kliniğe gitmeyin katil hayvanımı öldürdü. Filanca hekim beş para etmez. Hayvanınıza kendiniz ilaç yapın paranızı aç veterinere kaptırmayın…’ tadında nice mesaj her gün dolaşıma giriyor.
Diğer taraftan, ‘veterinerlerin hepsi mama firmalarından avanta alıyor sokaklarda daha çok hayvan olsun istiyorlar’ suçlama ve yorumları çok sayıda beğeni alıyor.

*
Her meslekte olduğu gibi bizde de meslek ahlakına uygun davranmayanlar elbette var; ancak hiçbir kurumun, kişinin güdümüne girmediği için mesleğimizi ve meslektaşlarımızı karalamak başka bir ahlak sorunu.
Biz veteriner hekimler ‘sağlık sisteminin parçası olarak’ görülmesek bile asli unsurlarından biriyiz. Evcil hayvanların, çiftlik hayvanlarının, hayvanat bahçelerinde vahşi hayvanların sağlığı için çalışırken tüm gıdaların sağlıklı biçimde sofralarınıza ulaştırılmasından yani sizlerin sağlığından da sorumluyuz.
Bu bilinçle görevimizin başındayız. Sizler ve tüm hayvanlarınız sağlıkla kalın…

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