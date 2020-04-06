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M.Turgut Topaloğlu

M.Turgut Topaloğlu

mttopaloglu@gmail.com

Sinsi düşman giardia

6 Nisan 2020

İshal, halsizlik, ateşle kendini gösteren giardia köpeklerde ağırlıklı olmak üzere kedilerde de görülebilen bir parazit türüdür.

Bağırsakları enfekte ederek sindirın im sistemini alt üst eder. İshal en yaygın semptomlarından biridir. Ateş, halsizlik, su tüketiminde azalma, sıvı kaybı, iştahsızlık ve beraberinde gelen zayıflama ile hayvanın genel durumu daha da kötüleşir.
Giardia kirli su ve yiyeceklerden evcil hayvanınıza kolayca bulaşır. Su birikintileri, kanalizasyonların karıştığı sular, dışkıyla temas etmiş yiyecekler ciddi bir tehlike oluşturur. Enfekte bir hayvanın dışkı yaptığı her yeşil alan, park, bahçe bulaşma odağı haline gelir. Uygun sıcaklık ve nemli ortamda giardia kistleri haftalarca yaşamlarını sürdürebilirler.

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Kist ve yumurta formları konakçıda sinsice bekler, evcil dostumuz oral yolla aldığında ince bağırsağa doğru yol alır. Bağırsak florasını bozarak ishali tetikler, bu yolla da çevreye yayılımını sürdürür.
Enfekte hayvanda ishal başlar ve birkaç gün devam eder. Birkaç gün sonunda kesilir ve tam sorunun bittiği düşünüldüğünde yeniden ortaya çıkar. Giardia şüpheli hayvana kesin tanı konulması için kan testlerinin yanında özel geliştirilmiş testlerin yapılması önerilir. Tedavi edilmesi mümkün olan bir hastalıktır. İlaç tedavisinin yanı sıra hastanın genel durumunu düzeltmek için kaliteli mamalarla beslemek, vitamin ve mineral takviyeleri kullanmak fayda sağlayacaktır. En önemlisi de muhtemel hastalık kaynaklarından uzak tutmak gerekir. Gezdirirken dışarıdan herhangi bir şey yememesine ve su birikintilerinden içmemesine özen göstermek olası riski ortadan kaldıracaktır.

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