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M.Turgut Topaloğlu

M.Turgut Topaloğlu

mttopaloglu@gmail.com

Sen neymişsin be Dr. Sirke!

21 Eylül 2020

Öyle bir ürün düşünün ki; hem sağlığı koruyor hem tedavi ediyor.

Zehirlenmeyi de engelliyor böbrek taşı oluşumunu da. İdrar yolu problemini, iltihaplı romatizmayı tedavi ediyor. Kabızlığa, sindirim düzensizliğine bire bir. Parazitler daha şişesini görür görmez kaçıyor. Mantar, egzama ne kadar deri hastalığı varsa hepsine şifa..
Hatta antibiyotiklerin bile yapamadığını yapıyor bir dokunuşta bakterileri yok ediyor.
Üstelik bu ürüne çok kolay ulaşıyorsunuz hatta evde bile yapabiliyorsunuz.
*
Ne saçmalıyor bu diye düşünmeyin ben ‘sosyal medya’nın yalancısıyım.
Sirkenin tüm bunları ve daha fazlasını yaptığına ilişkin iddialar çeşitli internet sitelerinde kimlerin yazdığı belli olmayan makalelerin baş konusu.
Makale olunca da bu hurafelere inandırıcılık daha da artıyor.
Evcil hayvanlara ilişkin herhangi bir grupta hastalık şikayetinde bulunanlara hemen Prof. Dr. Sirke’yi tavsiye edenler çıkıyor.
Sirkenin fermente bir ürün olarak mutlaka çeşitli faydaları vardır. Sirkenin zayıfta olsa antibakteriyal özellikleri olduğu bilinmektedir ancak antibiyotiklere karşı bile üstünlüğünü savunmak hurafeciliktir.
Sirkenin tarihinin M.Ö 3000’li yıllara kadar dayandığı arkeolojik buluntulara dayanarak kayıtlara geçmiştir. Tıbbın tarihi ise sirkenin keşfinden çok daha eski döneme dayanmaktadır.
Bunca bilim insanın yüzyıllardır sirkenin tıbbi faydalarını araştırıp bulamadığını düşünmek akıl dışı olsa gerek.
*
Madem Prof. Dr. Sirke, her derde deva, ilaçları depolara iade edip, bir doğal sirkeciyle çalışmayı bile düşünmüyor değilim.
Sağlıkla kalın...

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