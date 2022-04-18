Kedilerde daha nadir, köpeklerde yaygın olarak görülebilen şeker hastalığı (diyabet) kontrol altında tutulmalıdır.
Diyabet kalıtsal olarak doğumla şekillenebilir bazen de sonradan ortaya çıkar. İnsülünle ilgili sorunlar diyabeti tetikler.
Köpeklerde Tip 1 diyabet daha yaygın görülür. Aşırı su tüketimi, sık sık idrara çıkma, iştah artışı ve kilo kaybı diyabete işaret edebilir.
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Köpeklerde normal şeker değerleri 79-126 mg/dl arasında olmalıdır.
Diyabetli bir köpekte bu değerler üst sınırın yukarısında çıkar.
Hastalarda kandaki glikozun hücreler tarafından kullanımını sağlayan ve pankreas tarafından üretilen insülin yetersiz kalır ya da pankreas tarafından yeterince insülin salgılasa bile hücreler kullanamaz.
Metabolik bir hastalık olan diyabetin ortadan kaldırılması mümkün değildir ancak kontrol altına alınmadığında diğer organlarda da hasarlara yol açabilir. Retina hasarları ve beraberinde gelen görme kayıpları diyabetin sonucudur.
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Dostunuza olası belirtilerden herhangi birisi görüldüğünde veteriner hekiminize götürmeniz önemlidir. Şeker ölçümü ve diğer kan-hormon analizleriyle kesin tanı konur. Evcil hayvanınızın beslenme başta olmak üzere yaşam şeklini yeniden belirlemeniz gerekir. İlaçların düzenli kullanımı, diyetin yeniden düzenlenmesi, şekerli gıdalardan uzak tutulması önemlidir.
Sağlıkla kalın...
Şeker hastalığı tedavi edilmeli
Kedilerde daha nadir, köpeklerde yaygın olarak görülebilen şeker hastalığı (diyabet) kontrol altında tutulmalıdır.
Diyabet kalıtsal olarak doğumla şekillenebilir bazen de sonradan ortaya çıkar. İnsülünle ilgili sorunlar diyabeti tetikler.
Köpeklerde Tip 1 diyabet daha yaygın görülür. Aşırı su tüketimi, sık sık idrara çıkma, iştah artışı ve kilo kaybı diyabete işaret edebilir.
*
Köpeklerde normal şeker değerleri 79-126 mg/dl arasında olmalıdır.
Diyabetli bir köpekte bu değerler üst sınırın yukarısında çıkar.
Hastalarda kandaki glikozun hücreler tarafından kullanımını sağlayan ve pankreas tarafından üretilen insülin yetersiz kalır ya da pankreas tarafından yeterince insülin salgılasa bile hücreler kullanamaz.
Metabolik bir hastalık olan diyabetin ortadan kaldırılması mümkün değildir ancak kontrol altına alınmadığında diğer organlarda da hasarlara yol açabilir. Retina hasarları ve beraberinde gelen görme kayıpları diyabetin sonucudur.
*
Dostunuza olası belirtilerden herhangi birisi görüldüğünde veteriner hekiminize götürmeniz önemlidir. Şeker ölçümü ve diğer kan-hormon analizleriyle kesin tanı konur. Evcil hayvanınızın beslenme başta olmak üzere yaşam şeklini yeniden belirlemeniz gerekir. İlaçların düzenli kullanımı, diyetin yeniden düzenlenmesi, şekerli gıdalardan uzak tutulması önemlidir.
Sağlıkla kalın...