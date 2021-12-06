Sağlık için tek çare aşı

Evcil hayvanınızın sesi sizsiniz. Derdini dile getiremeyen dostunuzda meydana gelen değişiklikleri zamanında fark eder, hekiminizi doğru bilgilendirirseniz ona yardımcı olursunuz.

Hekimi yanlış ya eksik bilgilendirmenin, gerçekleri saklamanın tek zararını patili dostunuz görür.

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Evcil hayvan neyle besleniyor, mamayla besleniyorsa mama dışında bir şey verildi mi? Kaç gündür bu durumda, herhangi bir bitkisel uygulama ya da ilaç kullanıldı mı? Barınma koşulları nasıl? İlk kez geldiyse aşı yaptırıldı mı gibi sorulara içtenlikle yanıt vermeniz gerekir.

Bir hayvan ishalse bunun bir çok nedeni olabilir. Bulaşıcı ve öldürücü hastalıklar bir yana kötü beslenme, pis sulardan içilmesi, kimyasallar, metal tozları gibi etkenler ishale neden olabilir. Kötü barınma koşullarındaki hayvanlarında ishal olması muhtemeldir. Sorarsanız hepsi kuru mama yiyor, temiz su içiyor, hijyenik bir ortamda barınıyordur.

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Aşılarla ilgili en yaygın savuşturma yöntemi ‘ne gerekiyorsa yaptık, eksiği yok’ cümlesi olsa gerek.

Bulaşıcı hastalıklar kusmaya neden olabileceği gibi kedilerde kıl topağı problemi, hem kedi hem köpeklerde herhangi bir yabancı cismin yutulmuş olması kusmaya neden olabilir. Özellikle köpeklerde kemikler benzer sonuçlar ortaya çıkarır. Eğer kemik verildiyse bunun saklanmasının kimseye bir faydası olmaz. Kliniğimizde tedavisi tamamlanan köpekte sahibinin bilgi vermemesi, röntgenlerde kemik parçaları görüntülenmesinin ardından ‘ben yerken görmüştüm’ demesi en basit örneklerinden biri.

