Petlerde idrar taşı oluşumu

Kedi ve köpeklerde idrar taşlarına sıklıkla denk geliriz. Bunların birçoğu beslenme kaynaklıdır. Kötü gıdalarla beslenme birçok probleme neden olur.
Düşük bağışıklık, vitamin ve mineral eksikliklerine bağlı olarak sağlıksız tırnak, deride pul pul görünüm, ağız yaraları, kılların yoğun biçimde dökülmesi gibi problemlere neden olurken bir yandan da hastalık etkenlerinin kolayca ortaya çıkmasına neden olur.
Kötü beslenmenin zararları bununla da sınırlı değildir. İdrar yolu ve böbrek problemlerinin oluşumuna da zemin hazırlar. Özellikle yüksek tuz oranına sahip gıdalar sağlık problemlerini hızlandırır.
Petlerde ağırlıklı olarak strüvit ve kalsiyum okzalat taşları görülse de bazı ırklarda amonyum ürat taşları ve sistit kristalleri de oluşabilmektedir.
Strüvit; magnezyum, fosfor ve amonyum bileşiminden oluşan bir taştır. Bu taşın varlığı idrarda yüksek seviyede magnezyum ve fosfor bulunduğu PH değerinin alkali (7’den düşük) olduğuna işarettir.
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İdrar yüksek oranda kalsiyum ve okzalat içeriyorsa kalsiyum okzalat taşları oluşumu gözlenir.
Bazı ırklarda veya anormal karaciğer fonksiyonuna sahip petlerde oluşan bilen amonyum ürat taşları yaygın değildir. Bu hastalarda idrarda amonyum ve ürat değeri yüksektir ve idrar asidiktir. Amonyum ürat taşları, yüksek konsantrasyonda ürat ve amonyum içeren asidik idrarda oluşur.
Yüksek oranda sistin içeren asidik idrarda oluşabilen sistin kristallerine ise bazı ırklarda nadiren rastlanır.
Kedi ya da köpeğiniz sık sık çişini yapıyor ya damla damla kaçırıyorsa, idrar yaparken ağrı çektiği hissi uyandırıyor ya da yapamıyorsa, kanlı idrar yapıyorsa taş oluşumu muhtemeldir. Bu durumda zaman kaybetmeden veteriner hekiminize gitmeniz gerekir.
Özellikle erkek hayvanlarda idrar yolu taş kaynaklı tamamen tıkanabilir. Bu durumda sonda ile idrar kanalının açılmasını sağlarız. Tıkanıklık yoksa erkeklerde sonda dişilerde kanül yardımıyla numune alarak mikroskobik incelemede taş varlığını ve tipini kesinleştiririz. Taşın tipine göre uygulanacak tedaviler de değişiklikler göstermektedir. Bu tür vakalarda tedaviye destek olarak çeşitli mamalar öneririz. Bu tür mamaların en önemli özelliklerinden biri taşların oluşumuna neden olan bileşenleri barındırmamaları. Mamayla destekli tedavi sürecinde evcil hayvana başka hiçbir yiyecek verilmemelidir. Tedavi sonrasında da yaşına, durumuna uygun kaliteli bir kuru mama ve temiz su dışındaki tüm besleme yöntemleri yanlıştır, hastalığın tekrarlamasına neden olabilir.
Sağlıkla kalın...
Petlerde idrar taşı oluşumu
Kedi ve köpeklerde idrar taşlarına sıklıkla denk geliriz. Bunların birçoğu beslenme kaynaklıdır. Kötü gıdalarla beslenme birçok probleme neden olur.
Düşük bağışıklık, vitamin ve mineral eksikliklerine bağlı olarak sağlıksız tırnak, deride pul pul görünüm, ağız yaraları, kılların yoğun biçimde dökülmesi gibi problemlere neden olurken bir yandan da hastalık etkenlerinin kolayca ortaya çıkmasına neden olur.
Kötü beslenmenin zararları bununla da sınırlı değildir. İdrar yolu ve böbrek problemlerinin oluşumuna da zemin hazırlar. Özellikle yüksek tuz oranına sahip gıdalar sağlık problemlerini hızlandırır.
Petlerde ağırlıklı olarak strüvit ve kalsiyum okzalat taşları görülse de bazı ırklarda amonyum ürat taşları ve sistit kristalleri de oluşabilmektedir.
Strüvit; magnezyum, fosfor ve amonyum bileşiminden oluşan bir taştır. Bu taşın varlığı idrarda yüksek seviyede magnezyum ve fosfor bulunduğu PH değerinin alkali (7’den düşük) olduğuna işarettir.
*
İdrar yüksek oranda kalsiyum ve okzalat içeriyorsa kalsiyum okzalat taşları oluşumu gözlenir.
Bazı ırklarda veya anormal karaciğer fonksiyonuna sahip petlerde oluşan bilen amonyum ürat taşları yaygın değildir. Bu hastalarda idrarda amonyum ve ürat değeri yüksektir ve idrar asidiktir. Amonyum ürat taşları, yüksek konsantrasyonda ürat ve amonyum içeren asidik idrarda oluşur.
Yüksek oranda sistin içeren asidik idrarda oluşabilen sistin kristallerine ise bazı ırklarda nadiren rastlanır.
Kedi ya da köpeğiniz sık sık çişini yapıyor ya damla damla kaçırıyorsa, idrar yaparken ağrı çektiği hissi uyandırıyor ya da yapamıyorsa, kanlı idrar yapıyorsa taş oluşumu muhtemeldir. Bu durumda zaman kaybetmeden veteriner hekiminize gitmeniz gerekir.
Özellikle erkek hayvanlarda idrar yolu taş kaynaklı tamamen tıkanabilir. Bu durumda sonda ile idrar kanalının açılmasını sağlarız. Tıkanıklık yoksa erkeklerde sonda dişilerde kanül yardımıyla numune alarak mikroskobik incelemede taş varlığını ve tipini kesinleştiririz. Taşın tipine göre uygulanacak tedaviler de değişiklikler göstermektedir. Bu tür vakalarda tedaviye destek olarak çeşitli mamalar öneririz. Bu tür mamaların en önemli özelliklerinden biri taşların oluşumuna neden olan bileşenleri barındırmamaları. Mamayla destekli tedavi sürecinde evcil hayvana başka hiçbir yiyecek verilmemelidir. Tedavi sonrasında da yaşına, durumuna uygun kaliteli bir kuru mama ve temiz su dışındaki tüm besleme yöntemleri yanlıştır, hastalığın tekrarlamasına neden olabilir.
Sağlıkla kalın...