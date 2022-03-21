Parazit kaynaklı ölüm riski yavru hayvanlarda oldukça yüksek. Bu nedenle antiparaziter ilaçlamanın ihmal edilmemesini öneriyoru
Yavru hayvanlarda bağırsak parazitleri genellikle enfekte anneden bulaşır.
Yavrular büyümeye çalışırken, parazitler besinlerine ortak biçimde çoğalır.
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Yeni sahiplendiğiniz evcil dostunuzda karında belirgin şişlik, iştahsızlık, kilo alamama ve kilo kaybı, kusma, ishal, karın ağrısı, dışkıda kan gibi belirtiler varsa parazit varlığına işaret olabilir.
Herhangi bir semptom görülmeden yavrunun parazit ilaçları yaptırılmalıdır.
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İlaçlar sonrası dışkısında parazit görülebilir. Parazitlerin atılması sırasında ishal durumu şekillenebilir.
Bu süreci veteriner hekiminizle diyalog halinde yönetmenizi yerinde olacaktır.
Sağlıkla kalın...
Parazitler yavruları öldürüyor
Parazit kaynaklı ölüm riski yavru hayvanlarda oldukça yüksek. Bu nedenle antiparaziter ilaçlamanın ihmal edilmemesini öneriyoru
Yavru hayvanlarda bağırsak parazitleri genellikle enfekte anneden bulaşır.
Yavrular büyümeye çalışırken, parazitler besinlerine ortak biçimde çoğalır.
*
Yeni sahiplendiğiniz evcil dostunuzda karında belirgin şişlik, iştahsızlık, kilo alamama ve kilo kaybı, kusma, ishal, karın ağrısı, dışkıda kan gibi belirtiler varsa parazit varlığına işaret olabilir.
Herhangi bir semptom görülmeden yavrunun parazit ilaçları yaptırılmalıdır.
*
İlaçlar sonrası dışkısında parazit görülebilir. Parazitlerin atılması sırasında ishal durumu şekillenebilir.
Bu süreci veteriner hekiminizle diyalog halinde yönetmenizi yerinde olacaktır.
Sağlıkla kalın...