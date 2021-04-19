Parazit küçüktür ama...

Hormonal değişiklikler evcil hayvanlarınızda hem fiziksel hem ruhsal bir çok değişikliğe neden olur.

Vücudun normal döngüsü içinde meydana gelen dönemsel değişiklikler doğal kabul edilebilir.

Hormon seviyesindeki yükselme ya da alçalmalar sürekli hale gelirse ortada sorun var demektir.

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Cinsiyet özelliklerini belirleyen, üreme dönemini yöneten dişilerde östrojen erkeklerde ise testosteron hormonudur. Kızgınlık dönemlerinde oldukça yüksek seviyededir; kızgınlık dönemi ve yumurtlama sonrası geriler.

Bazı kedi ya da köpeklerde hormon seviyesi gerilemez ve hiç bitmeyen bir kızgınlık dönemi içine girerler.

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Hormonal dengesizliklerde ortaya çıkan bir diğer durum ise yalancı gebeliktir.

