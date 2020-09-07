Evcil hayvanlarda en riskli dönem hiç şüphesiz yavruluk zamanıdır.
Aşılı ve sağlıklı bir anneden doğan ve yeterli süre annesini emen yavru ilk antikorlarını alır. Bu antikorlar yavrunun korumalarıdır ancak çok güçlü birer kahraman oldukları söylenemez. Aşılarla birlikte antikor titresi yükselir ve vücut hastalıklara karşı daha dirençli hale gelir.
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Henüz aşılarla tanışmamış yavru köpeklerde en ciddi hastalıklardan biri olan Distemper ölümle sonuçlanabilir. Canine Distemper Virus; köpek gençlik hastalığına neden olan virüstür.
Köpek gençlik hastalığı solunum sistemi, sindirim sistemi ve merkezi sinir sisteminde ve çoğunlukla birden fazla sistemde hastalık oluşturur. Hastalık belirtileri arasında ishal, kusma, vücutta su kaybı, kilo kaybı, öksürük, burun akıntısı, soluk almada güçlük, deride kötü koku, deride irinli iltihaplanmalar, sinirsel formun belirtisi olarak kaslarda tikler (bacak ve yüz kaslarında) ve hareketlerde koordinasyon bozuklukları, körlük, hafif ya da tam felç gibi belirtiler farklı durumlar gözlemlenebilir. Canlı çoğunlukla başka hastalık etkenlerine karşı da açık hale geldiğinden hastalığın teşhisi daha da karmaşık bir hal alabilir.
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Hastalığın tedavisi güç, başarı şansı düşüktür. Tedaviye rağmen hastalık ölümle sonuçlanabilir.
Hastalıktan korunmak için yavru köpeklerin aşılanmasına 45 günlükken başlanmalıdır. Aşının tekrarlanması daha güçlü bir bağışıklık oluşmasında etkilidir. Yavrular tam bağışıklık sağlanmadan dış ortamlarla temasta bulundurulmamalıdır.
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Hastalık salya, dışkı ve solunum yoluyla bulaşabilir. Hastalıklı hayvanın mama ve su kabından sağlıklı hayvana kolayca geçer. Bu nedenle hasta hayvanın kullandığı malzemelerin ayrı tutulması önem taşımaktadır.
Sağlıkla kalın...
Ölümcül virüs distemper
Evcil hayvanlarda en riskli dönem hiç şüphesiz yavruluk zamanıdır.
Aşılı ve sağlıklı bir anneden doğan ve yeterli süre annesini emen yavru ilk antikorlarını alır. Bu antikorlar yavrunun korumalarıdır ancak çok güçlü birer kahraman oldukları söylenemez. Aşılarla birlikte antikor titresi yükselir ve vücut hastalıklara karşı daha dirençli hale gelir.
*
Henüz aşılarla tanışmamış yavru köpeklerde en ciddi hastalıklardan biri olan Distemper ölümle sonuçlanabilir. Canine Distemper Virus; köpek gençlik hastalığına neden olan virüstür.
Köpek gençlik hastalığı solunum sistemi, sindirim sistemi ve merkezi sinir sisteminde ve çoğunlukla birden fazla sistemde hastalık oluşturur. Hastalık belirtileri arasında ishal, kusma, vücutta su kaybı, kilo kaybı, öksürük, burun akıntısı, soluk almada güçlük, deride kötü koku, deride irinli iltihaplanmalar, sinirsel formun belirtisi olarak kaslarda tikler (bacak ve yüz kaslarında) ve hareketlerde koordinasyon bozuklukları, körlük, hafif ya da tam felç gibi belirtiler farklı durumlar gözlemlenebilir. Canlı çoğunlukla başka hastalık etkenlerine karşı da açık hale geldiğinden hastalığın teşhisi daha da karmaşık bir hal alabilir.
*
Hastalığın tedavisi güç, başarı şansı düşüktür. Tedaviye rağmen hastalık ölümle sonuçlanabilir.
Hastalıktan korunmak için yavru köpeklerin aşılanmasına 45 günlükken başlanmalıdır. Aşının tekrarlanması daha güçlü bir bağışıklık oluşmasında etkilidir. Yavrular tam bağışıklık sağlanmadan dış ortamlarla temasta bulundurulmamalıdır.
*
Hastalık salya, dışkı ve solunum yoluyla bulaşabilir. Hastalıklı hayvanın mama ve su kabından sağlıklı hayvana kolayca geçer. Bu nedenle hasta hayvanın kullandığı malzemelerin ayrı tutulması önem taşımaktadır.
Sağlıkla kalın...