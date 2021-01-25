Mantar ciddi bir hastalıktır

Hastalıklara yakalanmamak, yakalandığımızda hafif atlatmak, daha çabuk iyileşme göstermek için bağşıklık sistemimizin güçlü olması gerektiğini hepimiz biliyoruz.

Bu durum elbette evcil hayvanlarımız açısından da geçerli. Immün sistemi güçlü bir evcil hayvanın sağlık skoru diğerlerine oranla yüksek olacaktır.

Evcil hayvanların bağışıklığını güçlendirmek annede başlar. Sağlıklı, güçlü, aşılı, iyi beslenme ve barınma şartlarına sahip bir anne gebelikte bunu yavrularına aktarır. Elbette gebelikte de bu şartların fazlasıyla sağlandığını düşünürsek. Embriyo anne karnında fiziken büyürken annenin bağışıklığı ile doğru orantılı olarak iyi bir bağışıklık geliştirir. Doğum sonrası anne sütüyle yavruların immün sistemi desteklenir. Yeterince anne sütü alan yavruda vücudun savunma sistemi çok iyi çalışır.

GÜÇLÜ SAVUNMA SİSTEMİ

Memeden kesildikten sonra aşılarının veteriner hekiminizce uygun görülen takvimde yapılması, kaliteli içeriğe sahip mamalarla beslenmesi, temiz ve yeterince sıcak bir ortamda yaşaması yavrunun savunma sistemini silahlandırır.

Güçlü bağışıklığa sahip yavrular hiç hastalanmayacak gibi algılanmasın. Hastalık etkenleriyle karşılaştıklarında vücudun yapı taşları güçlü bir savaşa girer. Her savaşta olduğu gibi kazanan taraf da kayıplar verir. Bunu evcil hayvanın hastalanması ancak kolayca iyileşebilmesi olarak değerlendirebiliriz.

Mikroorganizma kaynaklı olmayan bir kazaya bağlı yaralanmalarda da bağışıklığı güçlü hayvanların iyileşme süreci daha hızlı olur.