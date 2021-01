Mantar ciddi bir hastalıktır

Protein vücudumuzun önemli yapı taşlarından biri. Sağlıklı gelişim, büyüme, sağlıklı bir yaşam için gerekli olan proteinlere evcil hayvanlarımızın ne kadar ihtiyacı var, fazlası ne gibi etkilere neden olur? Bu soruların yanıtlarına gelin birlikte yanıt bulalım.

Proteinler, amino asitlerin zincir halinde birbirlerine bağlanması sonucu oluşan büyük organik bileşiklerdir.

Proteinlerin temel kaynağı hayvansal gıdalar olmakla birlikte, bitkilerde de belirli oranda bulunabilir ancak evcil dostlarımız etobur (karnivor) sınıfından oldukları için proteini et ürünlerinden alırlar.

Protein ihtiyacı kedilerde köpeklere göre daha fazladır. Yavru, hamile emziren hayvanlarda sağlıklı yetişkin bir kedi ya da köpeğe göre protein ihtiyacı yüksektir. Bu hayvanların tümünde proteince yüksek yavru mamalarının tavsiye nedeni budur.

Beslenme şeklini bu bilgiler ışığında düzenlemek evcil hayvanın sağlıklı olmasını sağlar.

Yeterince protein alamayan yavru bir hayvanda gelişim gerilikleri gözlenir. Kas zayıflıkları, kilo alamama ya da kilo kaybı görülür. Hamile hayvanlarda yavrular yeterince gelişemez, emziren hayvanlarda süt verimi ve kalitesi düşer bu durum yavrularda yine gelişimin durmasına hatta gerilemesine yol açar.

Proteinin ne denli yaşamsal bir öneme sahip olduğunu biliyoruz ancak kararında verilirse. Fazla protein tüketimi böbrekleri yoruyor ve uzun vadede kronik böbrek yetmezliklerini tetikliyor. Sürekli et ve et ürünleriyle beslenen kedi ve köpeklerde protein fazlalığına bağlı olarak böbrek hastalıkları daha hızlı gelişiyor.

Her şeyde olduğu gibi proteinin de azı karar çoğu zarar.