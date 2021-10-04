Köpeklerde Kennel Cough

Hematom kulakta da görülebilir.
Kulak kanalını kapatacak büyüklükte olması ciddi bir sorundur.
Büyük çaplı hematomlar kulakta ağırlık yaparak kulak şeklinin bozulmasına neden olabilir.
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Hematom kedilerde nadiren görülür, köpeklerde oluşma riski daha yüksektir.
Kendi kendine iyileşebilmesi mümkün olsa da kulakta kalıcı deformasyonlara neden olabilir.
Köpeğinizin kulağında şişlik gözlemlediyseniz, kafa sallama ve kaşıma hareketi sıklaştıysa hemen veteriner hekimine götürmek gerekir.
Kedi ve köpeklere zorunlu olacak kimliklendirme süreci mikroçip takılmasıyla başlıyor.
Nereden sahiplenildiği fark etmeksizin köpeklerin bu yıl sonuna, kedilerin ise 2022 yılı sonuna kadar mikroçip uygulaması tamamlanmış olacak.
Deri altına özel enjektörü ile yerleştirilen mikroçip ile hayvan benzersiz bir kimlik numarasına sahip olacak.
Bu numara sahibinin TC kimlik numarasıyla eşleştirilecek.
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Mikroçiple birlikte aşı karneleri değişiyor. Mavi pet pasaportunun rengi yeşile dönüyor.
Hologramlı olduğu için karnedeki sahibi değiştirmek mümkün olmayacak. Evcil hayvanın bir başka kişiye sahiplendirilmesi durumunda veteriner hekim tarafından tutanak düzenlenecek.
Bu soruyu yavru ya da yetişkin ilk kez evcil hayvan sahiplenenlerden sıklıkla duyuyoruz.
Sosyal medya gruplarında da kendine yer buluyor.
Kastedilen bir yasal zorunluluk ise kuduz aşısı için geçerli.
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Bu aşıyı yaptırmanızı devlet size şart koyuyor. Bulaşıcı, zoonoz ve ölümcül bu hastalığa karşı aşı yaptırmama lüksünüz yok.
Antiparaziter ilaçlar, kediler için karma ve luekemia, köpekler için karma, bronshine, parvo, corona, distemper aşıları yasal olarak zorunlu değil ama sağlık için zorunlu.
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Zehirlenme şiddeti maruziyet miktarı, süresi ve içeriğe göre değişebilir.
Kusma, ateş, titreme, denge kaybı, ishal, kasılma ve felç zehirlenme belirtileri arasındadır. Dostunuzun zehirlendiğini düşünüyorsanız, toksik bir maddeyi ağız solunum yoluyla aldığını fark ettiyseniz zaman kaybetmeden veteriner kliniğine götürmelisiniz.
ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR
Zehirlenme basit bir hastalık değildir. Kaybedilen zaman hayvanın ölümüyle sonuçlanabilir.
Zehirlenme tedavisinde toksik etkenin bilinmesi işleri kolaylaştırır. Varsa antidotu verilerek zehir etkeni baskılanır. Her zehrin panzehiri yoktur. Kimyasal maddelerden kaynaklı zehirlenmelerde toksik bağlayıcı ilaçlar kullanılsa bile olumlu sonuçlar alınmayabilir.
TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN
Üretime dayalı iş yerlerinde bakılan evcil hayvanlar, kimyasal zehirlenme riski ile karşı karşıyadır. Bu hayvanların üretim ve depolama alanının dışında korunaklı biçimde barındırılması şarttır.
Hücre dışı kalsiyum seviyesindeki düşüklük nedeniyle dolaşım sistemindeki kalsiyum ciddi oranda düşer.
Doğumdan 2-3 hafta sonra genelde ortaya çıkması beklense de son 2 vakamızda olduğu gibi doğumu seyreden birkaç gün içinde de semptomları ortaya çıkabilir.
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Hastalığın yetersiz beslenen köpeklerde görülme riski yüksektir.
Vitamin ve mineral eksiklikleri bulunan bu hayvanlarda, hamilelikle beraber eksiklik daha da artar.
Vücut depoladığı mineralleri yavrulara aktarır. Emzirme döneminde kalsiyum ve fosfor süt üretiminde harcanır.
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Bazen bu yaşamsal fonksiyon bozulabilir. Nefes alıp vermeyi güçleştiren durumlardan biri diyafram fıtığıdır. Karın boşluğu ile göğüs boşluğunu birbirinden ayıran bir kas yapısı olan diyafram; çeşitli travmalar sonucu bozulursa, karın boşluğuna yerleşik organlar göğüs boşluğuna girebilir ve akciğerler üzerinde istenmeyen bir baskı oluşturur. Akciğerlerin solunum kapasitesi azalır.
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Yüksekten düşme, araba çarpması, darbe alma gibi durumlar diyaframda oluşan hasarların önemli nedenlerindendir.
Diyafram fıtığında ana semptom solunum güçlüğüdür. Bu şikayetle gelen hastalarımıza fiziki muayene sonrası, radyolojik incelemeler yaparız.
Kesin tanı diyafram fıtığı ise cerrahi müdahaleyi planlamak gerekir. Yüksek riskli bir operasyondur bu nedenle anestezide inhalasyon yöntemini kullanırız.
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Hasta başı monitörü ile hastanın yaşamsal fonksiyonlarını sürekli takip ederiz. Operasyon sonrası hastaya uygun süre klinik koşullarında bakarız.
Hekimi yanlış ya eksik bilgilendirmenin, gerçekleri saklamanın tek zararını patili dostunuz görür.
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Evcil hayvan neyle besleniyor, mamayla besleniyorsa mama dışında bir şey verildi mi? Kaç gündür bu durumda, herhangi bir bitkisel uygulama ya da ilaç kullanıldı mı? Barınma koşulları nasıl? İlk kez geldiyse aşı yaptırıldı mı gibi sorulara içtenlikle yanıt vermeniz gerekir.
Bir hayvan ishalse bunun bir çok nedeni olabilir. Bulaşıcı ve öldürücü hastalıklar bir yana kötü beslenme, pis sulardan içilmesi, kimyasallar, metal tozları gibi etkenler ishale neden olabilir. Kötü barınma koşullarındaki hayvanlarında ishal olması muhtemeldir. Sorarsanız hepsi kuru mama yiyor, temiz su içiyor, hijyenik bir ortamda barınıyordur.
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Aşılarla ilgili en yaygın savuşturma yöntemi ‘ne gerekiyorsa yaptık, eksiği yok’ cümlesi olsa gerek.
Bulaşıcı hastalıklar kusmaya neden olabileceği gibi kedilerde kıl topağı problemi, hem kedi hem köpeklerde herhangi bir yabancı cismin yutulmuş olması kusmaya neden olabilir. Özellikle köpeklerde kemikler benzer sonuçlar ortaya çıkarır. Eğer kemik verildiyse bunun saklanmasının kimseye bir faydası olmaz. Kliniğimizde tedavisi tamamlanan köpekte sahibinin bilgi vermemesi, röntgenlerde kemik parçaları görüntülenmesinin ardından ‘ben yerken görmüştüm’ demesi en basit örneklerinden biri.
Bu zor süreçte yangından yaralı kurtulan, dumana maruz kalan hayvanlarımız için neler yapabiliriz bilmekte fayda var. Yanıklarda yapılabilecek tek müdahale soğutma işlemidir. Yanık bölgenin suyla yıkanması acil müdahale olarak işe yarayacaktır. Soğutma işlemi buzla yapılmamalıdır. Ani soğutmalar şoka neden olabileceğinden kaçınılmalıdır. Yanık deriye diş macunu, yoğurt sürülmemeli ve üzeri kapatılmalıdır. Soğutmanın ardından yaralı hayvan acilen veteriner kliniğine ulaştırılmalıdır. Yanığın derecesine göre hekim gerekli tedaviyi başlatacaktır. Yüzeysel yanıklarda yanık pomatları kullanılabilir fakat derin yanıklarda klinik müdahale gereklidir..
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Yangın bölgelerinde dumanla zehirlenme ciddi bir sorundur. Açığa çıkan yüksek oranda karbonmonoksitin solunması ölümcül tehlikelidir. Etkilenen hayvanın duman etkisinin azaldığı açık alana çıkarılması ilk yapılması gerekendir. Zaman kaybetmeden veteriner kliniğine ulaştırılmalıdır. Karbonmonoksit zehirlenmelerinde oksijen desteği de hastanın hızlıca toparlanmasını sağlayacaktır.
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Yangın bölgelerinde meslektaşlarımızın karşılık beklemeden yaralı hayvanları tedavi ettiklerini biliyoruz. Dileriz bir daha yaşanmasın ama başka illerde de, Bursa’da da afet durumlarında hayvanlarımız için elimizi taşın altına koyacağımızdan şüpheniz olmasın.
Sağlıklı günler dileriz...
Çevremizde alerjiye neden olabilecek çok etken var.
Parfümler, deterjanlar, şampuanlar, çeşitli bitkiler, besinler, tahıllar, baharatlar, çeşitli kimyasal maddeler. Sağlıklı bir deri dışarıdan gelen alerjenler karşı kalkan oluşturur.
Deri bütünlüğü bozulmuş, hassas bünyeli köpek dostlarımız etkilenir. Alerjen partiküller deri altına yerleşerek enflamasyona neden olur. Bazen alerjik etkenler besinler aracılığı ile vücuda girer.
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Deride kızarıklık, ataklar halinde kaşıntı hissi belirtileri arasındadır.
Bu şikayetlerle kliniğimize getirilen köpekleri öncelikle diğer deri hastalıkları yönünden değerlendiririz. Mantar, uyuz gibi deri hastalıkları elendiğinde atopik dermatit tanısı ön plana çıkar.
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Kurban ibadetini yerine getirecek tüm yurttaşlarımızı halk sağlığını korumaya davet ediyoruz.
Birkaç küçük önlem ve titiz davranarak evcil dostlarımızı ve ailemizi parazit enfeksiyonlarından koruyabiliriz.
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Kesim sonrası bağırsak ve işkembe gibi sakatatlar alınmayacak ise güvenli şekilde bertaraf edilmeli. Köpek ve kedilerin yemesine izin verilmemeli.
Çiğ et ve kemikler de evcil hayvanlara ikram edilmemelidir.
Pişirilmemiş et ürünleri, pişirilmiş olsa bile iyice temizlenmemiş sakatatlar parazit kaynağıdır.
Parazitler evcil hayvanlardan birbirlerine, çocuklar başta olmak üzere insanlara da kolayca bulaşabilir.
Erken teşhis ile tedavisine başladığımız hastalarımızda kısa sürede olumlu sonuçlar alırken, ihmal edilmiş vakalarda yaşam koşulları da niteliksizse iyileşme uzun bir sürece yayılabiliyor.
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Çoğunlukla baş, kuyruk, yanak ve bacaklarda lezyonlar başlar. Sınırları belirli, yuvarlak biçimli, sulu, kaşıntılı, kılsız odaklar tipik mantar semptomlarıdır.
Fark edildiğinde en kısa sürede veteriner hekim kontrolüne götürülmelidir.
Mantar aşısı, yardımcı olarak kremler ve efervesan tabletler hekim önerisiyle kullanılabilir.
Mantar enfeksiyonuyla bağışıklık sistemi savaşa başlar, nadir vakalarda birkaç güne lezyonlar kaybolabilir.
Vakaların büyük kısmında ise aşı ve yardımcı ilaçlarla mantarın tedavisi mümkün olabilmektedir.
Sağlığa ilk adım beslenmeyle başlar.
Dengeli, yeterli, kaliteli gıdayla beslenmeyen kedi ve köpeklerin hastalanması kaçınılmazdır.
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Gıdalardan doyma hissi dışında vücudun ihtiyacı olan yağ, enerji, proteini sağlamasını bekleriz.
Çeşitli vitamin grupları, kalsiyum, fosfor, demir, magnezyum, sodyum, çinko, taurin gibi mineralleri içermelidir. Bunların önemli kısmı hayvansal gıdalardan sağlanır.
Kedilerde D3 vitamini sadece hayvansal kaynaklardan elde edilebilir.
Eksikliğinde yavrularda gelişim geriliğine, yetişkinlerde eklem sağlığında ciddi bozulmalara neden olur.
Arı sokmaları mevsimsel olarak bir hayli arttı.
Olası alerjik reaksiyonların önüne geçebilmek için dikkatli olmak gerekiyor.
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Hemen hemen her gün arı sokması vakalarıyla karşılaşıyoruz.
Bal arısı ve yaban arısı sokmaları bazı hayvanlarda ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor.
Sokulan bölge ciddi biçimde şişebilirken, solunum sıkıntısı da oluşturabiliyor.
Kusma, baş dönmesi de dikkate alınması gereken semptomlar arasında yer alıyor.
Gebelik süreleri ortalama 60 gündür. Son eşleşme tarihi dikkate alınmalıdır. Doğumun 60 gün olmadan gerçekleşmesi ya da bir hafta kadar gecikmesi normal kabul edilir. Evcil hayvanlar doğumu doğal yollarla, sıkıntısız tamamlayabilir.
Hangi durumda sezeryan uygulanabilir, uygulanmalıdır? Gebeliğin sınır seviyesi dolmasına rağmen doğum başlamadıysa, doğum kanalına yavru sıkıştıysa, ilk yavrunun gelmesinin üzerinden 24 saat dolmasına rağmen doğum tamamlanmadıysa sezaryene başvurulabilir.
Eşleşmeden yaklaşık bir ay sonra gebelik muayenesi yapılması önemlidir. Kedi ya da köpeğiniz hamile mi, kaç yavrusu var tespit edilir. Doğum süresi tamamlandığında tekrar ultrason muayenesi işleri kolaylaştırabilir. Doğumu yavru başlatır, anne karnında sağlıklı, gelişimini yavrular varsa doğal doğumun sorunsuz biçimde tamamlanması mümkündür. Gelişmemiş, anomalili yavruların bulunduğu gebeliklerde sıkıntı çıkması ihtimali yüksektir. Yavruların hayatını kaybetmiş olması da doğuma engel olabilir. Sıkıntılı gebeliklerde gerekli müdahale yapılmazsa annenin de hayatına mal olabilir.
Sezaryenle doğumda annenin sağlığı korunurken canlı yavruların hızlıca temizlenmesi, kurutulması gerekir. Anne altına sürülünceye kadar yavrular süt tozu ile beslenmelidir. Anne kendine geldiğinde sahiplenip emzirmeye başlarsa yavrular için işler yolunda demektir. Anne sütü yetersizse takviye beslenmeye devam edilmelidir. Annenin hızlı iyileşmesi için bakım ve besleme şartlarının yükseltilmesi gerekir. Klinik sonrası sorumluluk hasta sahiplerinin omuzundadır.
Sağlıkla kalın...
Aşılar güvenli mi değil mi, geldi mi gelmedi mi, yaptırsam mı yaptırmadan mı tartışmaları sürüp gidiyor.
COVID-19 aşılarıyla ilgili tartışmalar daha da uzayacağa benzer.
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Biz dönelim kendi aşı tedarik sorunlarımıza.
Kedi ve köpek aşıları geçmiş yıllarda zaman zaman yoka girer ama kısa sürede tedarik edilirdi.
Kedi luekemia aşısının yıl sonuna doğru bulunamamasına alışmıştık.
Köpekler için bronshine aşısı bir süredir kedi karma aşısı hiçbir ecza deposunda yok.
Patellanın olması gereken pozisyonu dışında bulunması olarak tanımlanabilir.
Pomerian, poodle, pincher, chihuahua, terrier ve pekingese gibi küçük ırk köpekler genetik yatkınlık gösterir.
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Patella çıkığını aşama aşama değerlendiririz.
Basit çıkıklarda ekle yerine oturtulması ve eklem güçlendirici takviyelerle desteklenmesi ile çözüm sağlanabilir ancak yeniden şekilleniyor. İleri vakalarda eklemler, bağlar deformasyona uğradığı için cerrahi müdahale kaçınılmazdır.
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Bacaklardaki duruş bozuklukları, diz kapağından bacağın hareket ettirilmesi, yürüme isteksizliği ve ağrı patella çıkığına bağlı şekillenebilir.
Genetik faktörlerin yanı sıra hamile kedi ve köpeğin yaşadığı travmalar, beslenme yetersizlikleri, barınma şartları gibi faktörler fetüsün gelişimini doğrudan etkiliyor.
Bir batında çok sayıda yavru dünyaya geldiği için kayıpların genelde çok üstünde durulmuyor ancak hastalıklı genler sağlıklı görünen yavrularla bir sonraki nesle aktarılmış oluyor.
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Kedilerde damak yarığı, bazı ırk köpeklerde kalça displazi, parmaklarda fazla eklem üremesi, beyaz kedilerde sağırlık yaygın karşılaşılan sağlık problemleri arasında.
Bugün operasyonunu gerçekleştireceğimiz vakayı da belki ilk kez duyanlarınız olmuştur.
Atresia Ani yani anüsün doğuştan olmaması.
Çok küçükken fark edilmemiş fakat dışkılamaması üzerine kliniğimize getirildi.
Köşelerde yer verdiğimiz hastalıklarla ilgili Bursa dışından da çok sayıda kişi bize ulaşıyor.
Hayvanlarına teşhis koymamızı, teşhisi doğrulamamızı istiyorlar.
Çözüm bulamadıkları hastalıklarla ilgili görüşlerimizi öğrenmek istiyorlar.
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Evcil hayvanlarınızla ilgili bu çabayı saygıyla karşılıyoruz ve genel hatlarıyla sorularınıza yanıt vermeye çalışıyoruz ancak muayene etmeden, fotoğraflara - videolara- bakarak sağlıklı bilgiler verebilmemiz ne yazık ki mümkün değil.
Bu hastanıza faydadan çok zarar getirecektir.
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Köpeklerin doğuştan şeker hastası olduğuna dair yaygın ve yanlış bir kanı vardır.
Her köpek şeker hastalığıyla doğmaz fakat sonradan hastalığın ortaya çıkabilmesi mümkündür.
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Köpeklerde Tip 1 diyabet daha yaygın görülür.
Aşırı su tüketimi, sık sık idrara çıkma, iştah artışı ve kilo kaybı diyabetin semptomları arasındadır.
Diyabet hastası bir köpek kilo almaz aksine kaybeder. Dostunuz hızla kilo alıyorsa başka bir sağlık sorununa işarettir.
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Köpeklerde Kennel Cough
Köpeklerde ciddi solunum hastalıkları arasında yer alan Kennel Cough; toplu yaşam alanlarında yaygın olduğundan barınak öksürüğü olarak bilinmektedir.
Kuru ve sert öksürük hastalığın en belirgin semptomları arasındadır.
Öksürüğün devamında öğürme ve boğaz tıkanması başlar.
Hapşırma, burun ve göz akıntısı, hırıltılı solunum, soluk alıp vermede güçlük eşlik eden belirtilerdir.
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Bordetella bronchisptica ve canine parainfluenza virüslerinin neden olduğu bu hastalığı yetişkin köpekler rahatça atlatabilirken, yavrularda durum daha risklidir.
Bronchpneum (akciğer enfeksiyonu,) şekillenen yavrularda yüksek ateş, kusma, kilo kaybı görülebilir.
Solunum yolu hastalıklarında bulaşma kolaydır bu nedenle belirti gösteren köpeklerin izole edilmesi gereklidir.
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Veteriner hekimine bilgi verilmeli, onun yönlendirmeleri ile hareket edilmelidir.
Spesifik bir tedavisi olmadığından semptomların hafifletilmesi, bağışıklığın güçlendirilmesi sağlanmalıdır.