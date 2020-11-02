Köpeklerde göbek fıtığı

Popüler bir ırka mensup kedi ve köpeklerin özellikle evlerde üretimi oldukça yaygınlaşmaya başladı.

Para karşılığında evcil hayvan edinen kişiler arasında kedilerini eşleştirip yavrularını satma fikrinde olanlar oldukça fazla. Evcil hayvanlar sahiplerinin hataları yüzünden ciddi sağlık sorunlarıyla baş başa kalabiliyor. Bu hatalardan biri hiç şüphesiz akraba çiftleştirilmesi. Bir kedi ya da köpeğin anne ya da babayla, aynı batında doğmuş kardeşle eşleştirilmesi hastalıklı, sakat yavruların doğmasına neden oluyor. Ölü doğum, düşük hatta gebelik sürecinde dişi kedinin kaybı da söz konusu. ‘Ben yaptım gayet her şey yolunda’ diyenler olacaktır. Kişisel deneyimler bilimsel gerçekleri, riskleri değiştiremez.

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Farklı ırkların eşleştirilmeleri de büyüyen ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Farklı kalıtsal özelliklere sahip kedilerin ya da köpeklerin eşleştirilmesiyle ilgili ciddi araştırmalar söz konusu. Scotich fold ırkı kedinin kendi ırkından kırık kulaklı bir kediyle eşleştirilmesinin acı sonuçlarını hepimiz biliyoruz. Siyam kedim var, İran kedisiyle eşleştirsem yavrular nasıl olur benzeri sorular sosyal medyada oldukça popüler. Bu soruyu sorulmasındaki temel mantık yavrular nasıl görünür, maddi olarak bir karşılığı olur mu düşüncesi. Evcil hayvanlar evlerde birer deney hayvanı haline gelmiş bazı evlerde.

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Köpeklerde ise farklı ırk büyüklüklerine sahip hayvanların eşleştirilmesi ciddi sorunlar arasında yerini alıyor. Yetişkin ağırlığı 3 kilogram bandında olması geren şivava (chihuahua) ırkı köpek büyük ırkla eşleştirildiği için şivava görüntüsüne sahip ancak ağırlığı 7 kilogramı bulan bir hastamız var. Henüz yaşını doldurmamış köpeğimizde katılsal bozukluklar ortaya çıkacak mı zamanla göreceğiz.

Kedi ve köpeklerin hamilelik ve yavruları emzirme süresi ortalama 4 ayı buluyor. 4 ayın sonunda dişi hayvanların yeniden kızgınlık belirtileri göstermeleri mümkün. O zaman bir daha eşleştirelim zihniyetinden vazgeçilmesi şart. Gebelik, doğum, emzirme hem fiziksel hem ruhsal olarak zor bir süreç. Yavrular sahiplenildikten sonra annenin sağlığının toparlanması, vücudun kendini yenilemesi, vitamin ve mineral eksikliklerinin yerine konulması mutlu yaşamına geri dönmesi gerekiyor. 2 yıl içinde en fazla 3 kere doğum yapmayı kaldırabilirler. Size düşen kızgınlık dönemine katlanmaktır. Eğer miyavlama seslerini duymak istemiyorsanız evcil dostunuzu kısırlaştırarak ona sağlıklı bir hayatın önünü açabilirsiniz.

Karşınızda bir robot değil canlı duruyor. Hayatıyla oynamayın…

