Köpeklerde atopik dermatit

Kedi ve köpeklerde sezaryen zorunlu hallerde hem anneyi hem yavruları kurtaracak cerrahi müdahaledir.

Gebelik süreleri ortalama 60 gündür. Son eşleşme tarihi dikkate alınmalıdır. Doğumun 60 gün olmadan gerçekleşmesi ya da bir hafta kadar gecikmesi normal kabul edilir. Evcil hayvanlar doğumu doğal yollarla, sıkıntısız tamamlayabilir.

Hangi durumda sezeryan uygulanabilir, uygulanmalıdır? Gebeliğin sınır seviyesi dolmasına rağmen doğum başlamadıysa, doğum kanalına yavru sıkıştıysa, ilk yavrunun gelmesinin üzerinden 24 saat dolmasına rağmen doğum tamamlanmadıysa sezaryene başvurulabilir.

Eşleşmeden yaklaşık bir ay sonra gebelik muayenesi yapılması önemlidir. Kedi ya da köpeğiniz hamile mi, kaç yavrusu var tespit edilir. Doğum süresi tamamlandığında tekrar ultrason muayenesi işleri kolaylaştırabilir. Doğumu yavru başlatır, anne karnında sağlıklı, gelişimini yavrular varsa doğal doğumun sorunsuz biçimde tamamlanması mümkündür. Gelişmemiş, anomalili yavruların bulunduğu gebeliklerde sıkıntı çıkması ihtimali yüksektir. Yavruların hayatını kaybetmiş olması da doğuma engel olabilir. Sıkıntılı gebeliklerde gerekli müdahale yapılmazsa annenin de hayatına mal olabilir.

Sezaryenle doğumda annenin sağlığı korunurken canlı yavruların hızlıca temizlenmesi, kurutulması gerekir. Anne altına sürülünceye kadar yavrular süt tozu ile beslenmelidir. Anne kendine geldiğinde sahiplenip emzirmeye başlarsa yavrular için işler yolunda demektir. Anne sütü yetersizse takviye beslenmeye devam edilmelidir. Annenin hızlı iyileşmesi için bakım ve besleme şartlarının yükseltilmesi gerekir. Klinik sonrası sorumluluk hasta sahiplerinin omuzundadır.

Sağlıkla kalın...