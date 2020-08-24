Köpeğiniz sizi taklit ediyor

Köpek davranışları yıllardır çeşitli araştırmaların konusu olmuştur. Onların davranışlarını anlamak, yönlendirmek, değiştirmek, sosyalleştirmek oldukça emek isteyen bir iştir. Aslında köpeğiniz sizi taklit eder. Sert, agresif, şiddet eğilimli davranışlarınıza aynı şekilde cevap verir. Dışarıya yönelik bu tür davranışları da sizinle beraber yapar. Mutlu, sosyal, diğer insanlarla dengeli ilişki kuran, çevresine saygılı bir birey değilseniz köpeğinizden bunları beklemeyin.
Köpeklerin ırk özelliklerine göre değişen karakter yapıları vardır ve bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Hatta saldırgan eğilimli bazı ırkların beslenmesi, çoğaltılması, sahiplendirilmesi yasaktır.
Bu ırklar dışında kalan her köpeğin harika olduğunu düşünmeyin. Çok oyuncu, dost canlısı ırk olarak bilinen Golden Retreiver tarafından ısırıldığımı, dili dışarıda mutlu mutlu dolaşan Fransız Bulldog köpeğin içinden bir canavar çıktığını söylersem eminim birçok kişi şaşıracak hatta inanmayanlar olacaktır. Sahibinin çok uysal olduğunu söylediği Alman Kurdu’nun enjeksiyon sırasında sahibinin baş parmağını tırnak kısmından ısırarak kopardığına bizzat şahidim.
*
Gerçek şudur ki; şiddetle yetiştirilmiş, dövüşmeye ve saldırmaya şartlandırılmış, diğer hayvanlarla ve insanlarla bir araya getirilmemiş, sert hareketlerine karşı tepki gösterilmemiş birçok köpeğin sizi ısırmayacağından asla emin olmayın.
Köpek sahipleri, köpeklerinin insanlar arasında güvenle dolaşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Köpeğinizi eğitmek, sosyalleştirmek, sert davranış ve oyunlardan kaçınmak, tasmasız gezdirmemek bu davranışların başında gelir. Köpeğinizin çok sakin, uyumlu olduğunu düşünseniz bile dışarıdan gelen bazı uyaranlara karşı beklemediğiniz tepkiler verebilir. Çok iyi huylu bir köpeğin parkta sevmediği başka bir köpeğe karşı havladığı, sahibi tarafından tutulmuyorsa diğer köpeğe doğru koştuğu sayısız örnek vardır.
Ağır yaralanmalara sebep olan ısırmalara fail köpeklerin yüzde 82’sinin kısıtlanmayan köpekler oldukları tespit edilmiştir. Toplum içinde köpeğinizi güçlü bir tasmayla tutuyor olmanız hem onun ısırılmasını hem de köpeğinizin başka birini ısırmasını engelleyecektir. Yabancı bir toplulukta ya da yabancı bir mekan da köpeğiniz tedirgin olacağından, böyle yerlerde yabancıların köpeğinizle temas kurmasına izin vermemeniz doğru bir davranıştır.
*
Yapabileceğiniz en önemli adımlardan biri köpeğinizi sosyalleştirmektir. Yavru köpeğinizi insanlarla ve diğer hayvanlarla temas kurmaya zamanla alışacak ve ileride bunu sorun etmeyecektir.
Isırmak köpekler için temel güdüdür. Köpeğiniz siz bunun yanlış olduğunu öğretene kadar her şeyi çiğneyip ısırabilir. Eğer köpeğiniz sizi ısırıyorsa ya da size ya da aile üyelerinden birine hırlıyorsa, hızlı ve keskin bir ses tonuyla “Ov” ya da benzer şekilde seslenin ve ona parmağınızla ya da eğitim sopasıyla çiğneme oyuncağına yöneltin. Ve bunu yaptığında mutlaka ödüllendirin ki neyin doğru olduğunu anlayabilsin. Gözünüzü köpeğinizden ayırmamak da ısırmalarının önüne geçmenin en önemli kısmıdır.
Eğer köpeğinizin saldırgan ve tehlikeli olduğunun işaretlerini gördüyseniz, veterinerinizden bu davranışlarıyla ilgili yardım alınız. Özellikle köpeğiniz böyle davranışlar sergiliyorsa toplum içinde çok dikkatli olmalısınız. Ve yabancı insanları köpeğinizle etkileşim kurmak istediklerinde uyarın. Yüzde 100 garanti değildir ama kısıtlanan ve iyi eğitilmiş köpekler ısırmaz.
Sağlıkla kalın…
Köpeğiniz sizi taklit ediyor
Köpek davranışları yıllardır çeşitli araştırmaların konusu olmuştur. Onların davranışlarını anlamak, yönlendirmek, değiştirmek, sosyalleştirmek oldukça emek isteyen bir iştir. Aslında köpeğiniz sizi taklit eder. Sert, agresif, şiddet eğilimli davranışlarınıza aynı şekilde cevap verir. Dışarıya yönelik bu tür davranışları da sizinle beraber yapar. Mutlu, sosyal, diğer insanlarla dengeli ilişki kuran, çevresine saygılı bir birey değilseniz köpeğinizden bunları beklemeyin.
Köpeklerin ırk özelliklerine göre değişen karakter yapıları vardır ve bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Hatta saldırgan eğilimli bazı ırkların beslenmesi, çoğaltılması, sahiplendirilmesi yasaktır.
Bu ırklar dışında kalan her köpeğin harika olduğunu düşünmeyin. Çok oyuncu, dost canlısı ırk olarak bilinen Golden Retreiver tarafından ısırıldığımı, dili dışarıda mutlu mutlu dolaşan Fransız Bulldog köpeğin içinden bir canavar çıktığını söylersem eminim birçok kişi şaşıracak hatta inanmayanlar olacaktır. Sahibinin çok uysal olduğunu söylediği Alman Kurdu’nun enjeksiyon sırasında sahibinin baş parmağını tırnak kısmından ısırarak kopardığına bizzat şahidim.
*
Gerçek şudur ki; şiddetle yetiştirilmiş, dövüşmeye ve saldırmaya şartlandırılmış, diğer hayvanlarla ve insanlarla bir araya getirilmemiş, sert hareketlerine karşı tepki gösterilmemiş birçok köpeğin sizi ısırmayacağından asla emin olmayın.
Köpek sahipleri, köpeklerinin insanlar arasında güvenle dolaşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Köpeğinizi eğitmek, sosyalleştirmek, sert davranış ve oyunlardan kaçınmak, tasmasız gezdirmemek bu davranışların başında gelir. Köpeğinizin çok sakin, uyumlu olduğunu düşünseniz bile dışarıdan gelen bazı uyaranlara karşı beklemediğiniz tepkiler verebilir. Çok iyi huylu bir köpeğin parkta sevmediği başka bir köpeğe karşı havladığı, sahibi tarafından tutulmuyorsa diğer köpeğe doğru koştuğu sayısız örnek vardır.
Ağır yaralanmalara sebep olan ısırmalara fail köpeklerin yüzde 82’sinin kısıtlanmayan köpekler oldukları tespit edilmiştir. Toplum içinde köpeğinizi güçlü bir tasmayla tutuyor olmanız hem onun ısırılmasını hem de köpeğinizin başka birini ısırmasını engelleyecektir. Yabancı bir toplulukta ya da yabancı bir mekan da köpeğiniz tedirgin olacağından, böyle yerlerde yabancıların köpeğinizle temas kurmasına izin vermemeniz doğru bir davranıştır.
*
Yapabileceğiniz en önemli adımlardan biri köpeğinizi sosyalleştirmektir. Yavru köpeğinizi insanlarla ve diğer hayvanlarla temas kurmaya zamanla alışacak ve ileride bunu sorun etmeyecektir.
Isırmak köpekler için temel güdüdür. Köpeğiniz siz bunun yanlış olduğunu öğretene kadar her şeyi çiğneyip ısırabilir. Eğer köpeğiniz sizi ısırıyorsa ya da size ya da aile üyelerinden birine hırlıyorsa, hızlı ve keskin bir ses tonuyla “Ov” ya da benzer şekilde seslenin ve ona parmağınızla ya da eğitim sopasıyla çiğneme oyuncağına yöneltin. Ve bunu yaptığında mutlaka ödüllendirin ki neyin doğru olduğunu anlayabilsin. Gözünüzü köpeğinizden ayırmamak da ısırmalarının önüne geçmenin en önemli kısmıdır.
Eğer köpeğinizin saldırgan ve tehlikeli olduğunun işaretlerini gördüyseniz, veterinerinizden bu davranışlarıyla ilgili yardım alınız. Özellikle köpeğiniz böyle davranışlar sergiliyorsa toplum içinde çok dikkatli olmalısınız. Ve yabancı insanları köpeğinizle etkileşim kurmak istediklerinde uyarın. Yüzde 100 garanti değildir ama kısıtlanan ve iyi eğitilmiş köpekler ısırmaz.
Sağlıkla kalın…